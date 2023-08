CABINET REAPPOINTS TUIFA’ASISINA TUALEGA VOORWINDEN TO LEAD S.I.F.A.

(GOVT. PRESS SECRETARIAT)-Cabinet at its meeting on Wednesday, 2nd August, 2023, approved the recommendation from the Panel to reappoint Tuifa’asisina Sieni Tualega – Voorwinden to the position of Chief Executive Officer of the Samoa International Finance Authority. This will be her second term in office.

Tuifaasisina Sieni Tualega – Voorwinden is a lawyer by profession and holds a Bachelor of Arts and Bachelor of Laws degrees from Auckland University.She is the mother of four children.

Ends

*******************************

TOE TOFIA TUIFA’ASISINA MA FA’AULUULUGA O LE PULEGA O TUPE FA’AVĀOMĀLŌ A SAMOA

(SO’OUPU A LE MĀLŌ): Ua fa’amaonia e le Kapeneta e tusa o le fautuaga a le Komiti sa nafa ma le fa’atalanoaina o lea avanoa, le toe tofia ai o le afioga iā Tuifa’asisina Sieni Tualega – Voorwinden ma Ofisa Sili o le Pulega o Tupe Fa’avāomālō a Samoa (S.I.F.A.) mo le isi tolu tausaga. Ma ua atoa ai le lua o paeā’iga o tau’ave e Tuifa’asisina lenei tofiga mauāluga a le Mālō.

O Tuifa’asisina Sieni Tualega – Voorwinden o le loia, na fa’au’u mai i le Iunivesite o Aukilani ma o lo’o ia umia fa’ailoga tauāloa o le Tusi Pasi Mauāluga o Fa’atufugaga i Tomai ‘Ese’ese (Bachelor or Arts) ma le Tusi Pasi Mauāluga o le Fa’atufugaga i Tulafono.O Tuifa’asisina o le matai mai Falelatai ma ua fa’aipoipo ma e to’afā o la alo.

Maea