Rogers est fière de présenter la tournée Taylor Swift | The Eras Tour au Canada

Taylor Swift est la toute première artiste à se produire six soirs en concert au Rogers Centre

TORONTO, 03 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd’hui avoir l’honneur de présenter la tournée Taylor Swift | The Eras Tour au Canada. Taylor Swift deviendra la première artiste à donner six concerts au Rogers Centre de Toronto en se produisant sur cette scène du 14 au 16 novembre 2024 et du 21 au 23 novembre 2024.



« Nous avons à cœur de connecter les Canadiens et Canadiennes et de leur offrir le meilleur contenu et les meilleures expériences qui soient, a déclaré Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications, Rogers. C’est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux fans six concerts inoubliables dans le cadre de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour au Rogers Centre. En plus d’être une auteure-compositrice-interprète extrêmement appréciée, Taylor Swift est une véritable icône et un modèle partout sur la planète. »

La tournée Taylor Swift | The Eras Tour marque le retour au Canada de Taylor Swift pour la première fois depuis sa tournée Reputation Stadium Tour en 2018. Elle se produira au Rogers Centre, stade fraîchement rénové où sont présentés plusieurs spectacles et événements sportifs, situé près du quartier des spectacles de Toronto.

Rogers donnera la chance à sa clientèle et aux fans de gagner des billets pour voir Taylor Swift en concert au Rogers Centre dans le cadre de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour. Rogers donnera plus de détails sur ce concours d’ici la fin du mois.

Vous pouvez vous inscrire à l’avance dès maintenant pour ces concerts. Les fans peuvent s’inscrire ICI jusqu’au samedi 5 août, 17 h (HE). Les billets seront mis en vente à compter du mercredi 9 août. Les fans ayant reçu un courriel confirmant leur accès sont les seuls qui pourront se joindre à la file d’attente pour s’inscrire à la mise en vente de billets avec inscription à l’avance. Les fans sélectionnés recevront un code d’accès unique et un lien d’achat par texto le jour avant la mise en vente des billets avec inscription à l’avance. Vous trouverez davantage de renseignements ICI (en anglais).

Rogers présente Taylor Swift | The Eras Tour à Toronto, une production de Taylor Swift Touring. Le groupe Messina Touring Group (MTG) en assure la promotion.

TOURNÉE TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR

DATES EN SOL CANADIEN

DATE VILLE LIEU DE L’ÉVÉNEMENT 14 novembre Toronto (Ontario) Rogers Centre 15 novembre Toronto (Ontario) Rogers Centre 16 novembre Toronto (Ontario) Rogers Centre 21 novembre Toronto (Ontario) Rogers Centre 22 novembre Toronto (Ontario) Rogers Centre 23 novembre Toronto (Ontario) Rogers Centre

