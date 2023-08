Cologix publie son troisième rapport annuel sur l'environnement, le social et la gouvernance (ESG)

DENVER, 03 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui qu’elle a publié son troisième rapport annuel Cologix portant sur l'environnement, le social et la gouvernance (ESG). Ce rapport présente les étapes clés et les progrès réalisés par Cologix en 2022 en regard de ses objectifs ESG établis.



En tant que chef de file du marché pour la colocation en centres de données et l'interconnexion, Cologix reconnaît l'importance de donner la priorité à la gestion environnementale et de réduire l'empreinte écologique de ses plus de 40 installations situées dans 11 marchés en Amérique du Nord. Les progrès mis en évidence dans le rapport ESG 2022 de Cologix soulignent l'engagement de l'entreprise envers la neutralité carbone et sa contribution à un avenir plus durable.

« Nous aidons l'industrie des centres de données à continuer de progresser vers la gestion environnementale », a déclaré Laura Ortman, PDG de Cologix. « Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas simplement créer une dynamique pour notre entreprise et nos clients, mais que le progrès doit également être renouvelable. Nous devons nous tourner vers des sources d’énergie que nous pouvons aller puiser et qui se réapprovisionnent en permanence. »

Les principaux points saillants du rapport ESG 2022 de Cologix comprennent:

Ouvrir la voie vers la neutralité carbone d'ici 2030. Cologix a entamé le processus d'obtention des certifications Energy Star et LEED pour un développement durable pour nos principales installations en 2023.

Consommation totale d'énergie renouvelable. Cologix continue de publier ses chiffres sur les énergies renouvelables et les émissions à mesure que la demande des centres de données augmente. Les installations de Cologix ont utilisé 161,801,210 kilowattheures (kWh) d'utilisation totale d'énergie renouvelable en 2022. 50 % de la consommation totale d'énergie de Cologix était de l'énergie renouvelable, et 65 % de sa consommation totale d'énergie était de l'énergie neutre en carbone sur l'ensemble de l'empreinte de Cologix.

Mise en œuvre de technologies vertes au sein des installations. Dans le cadre de son engagement à réduire la consommation d'énergie et l'impact sur l'environnement, Cologix a commencé à mettre en œuvre des technologies durables dans ses installations, notamment le refroidissement à haut rendement et à l'air libre, la surveillance et les tests sur génératrices, l'éclairage LED et les technologies de modernisation pour une efficacité améliorée. Cologix a également déployé des programmes pour la gestion de l’eau et du recyclage au sein des installations afin de réduire l'ensemble des déchets générés.

Progrès vers les objectifs énoncés en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI). En plus d'établir un processus pour qu'un sous-comité ESG supervise la DEI, Cologix a progressé vers son objectif d'accroître la diversité de son conseil en ajoutant une femme au sein de son conseil d'administration en 2022.

Lisez le bilan ESG 2022 de Cologix pour en savoir plus sur les progrès de l'entreprise à travers son empreinte à l'échelle de l'entreprise.

Qui est Cologix inc.?

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou envoyez un courriel . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

