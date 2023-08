CCC et DART fourniront un héliporteur à grande capacité à la marine américaine

OTTAWA, 03 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat à livraison indéterminée et à quantité indéterminée du ministère de la Défense des États-Unis (DoD) pour fournir à la marine américaine un héliporteur à grande capacité conçu et fabriqué par DART Aerospace Company (DART).



Un héliporteur est un équipement de soutien au sol qui permet à une personne de remorquer, de manœuvrer et de transporter facilement un hélicoptère sur terre. Le premier héliporteur sera livré par DART au Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD) à Lakehurst, dans le New Jersey, et des unités supplémentaires pourront être achetées sur une période de trois ans.

DART, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, possède des installations partout dans le monde et offre un portefeuille complet d'équipement, de services, de pièces de rechange et d'outillage aérospatiaux essentiels à la mission pour les exploitants civils et militaires, les centres d'achèvement, les installations de maintenance, de réparation et d'exploitation et tous les principaux fabricants d'équipement d'aéronefs à voilure tournante. Les héliporteurs de DART font partie de sa gamme d'équipements de soutien au sol pour les hélicoptères.

La CCC est l'autorité contractante désignée pour les achats du DoD américain et s'associe aux entreprises canadiennes pour fournir des produits, des services et des solutions aux acheteurs du DoD américain. Pour en savoir plus sur la façon de vendre au DoD américain ou d'acheter au Canada, contactez l'équipe de la CCC.

Citations

"En tant que fabricant d'équipement de mission et de pièces de rechange, DART offre de nombreux produits à son réseau mondial d'exploitants d'hélicoptères et nous sommes heureux de répondre une fois de plus aux besoins du département de la Défense des États-Unis en matière d'aéronefs rotatifs." –

Michaël Desjardins-Séguin, directeur de l'unité commerciale des pièces et accessoires chez DART Aerospace.

"DART est un autre exemple d'entreprise canadienne offrant des innovations dans le domaine de l'aérospatiale et nous sommes heureux de soutenir l'entreprise dans ses efforts pour fournir ses produits et services au DoD américain." – Diane Montambault, vice-présidente de la gestion des contrats et des opérations à la CCC.

Liens connexes

Ressource

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

À propos de la CCC

La Corporation commerciale canadienne (CCC) est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l’autorité contractante désignée par le gouvernement du Canada pour les besoins du DoD des É.-U. en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.