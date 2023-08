PHILIPPINES, August 3 - Press Release

August 3, 2023 Cayetano wants more resources for barangay councils nationwide As the Barangay and Sangguniang Kabataan election draws closer, Senator Alan Peter "Companero" Cayetano urged the national and local government to come together and talk about how the barangays can be allotted more resources in order to better fulfill their multiple responsibilities. "After the barangay election, we really have to sit together as a nation and find out how we will add resources sa isang grupo na pinakamalaki y'ung responsibility," Cayetano said in his speech during a recent meeting with local officials of Zamboanga City. He lamented how the barangays are often given the least amount of funding among all other government units despite the numerous grassroots problems that they regularly need to address. "Executive [head] kayo dahil barangay captain, legislative [official] dahil head ng Sangguniang Barangay, and judiciary din dahil [pinuno ng] barangay justice system. Pero pagdating sa pera, kayo ang pinakamaliit," he said. Cayetano encouraged barangay officials, especially those who are in the farther areas of the country, to periodically visit the Senate and the House of Representatives in order to "make their presence felt here." "Sana po twice or thrice a year, o kung hindi man yung buong grupo but quarterly may presence kayo," he advised them. "And pipilitin ko rin naman na mas makapasyal din sa inyo," he added. 'Do what is right' Cayetano, whose leadership is based on faith-based values and principles, urged the barangay captains to practice and promote good morals in their barangays, saying those are the foundation of a successful and developed community. "'Pag inuna natin halimbawa na pinayagan natin lahat ng ilegal, smuggling, kidnapping, ilegal na sugal, maniwala po kayo panandalian lang OK 'yon. Babagsak at babagsak hindi lang ekonomiya kundi masisira ang mga pamilya," he told the local leaders. "'Wag nating ipagpalit y'ung tama sa mali para sa panandalian," he added. Cayetano cited how the City of Taguig worked towards socio-economic progress by "seeking first the Kingdom of God and his righteousness." "N'un pong [unang] naging Mayor si Lani, ang akin pong better half, noong 2010, ang utang ng Taguig is 1.6 billion, ang income ng Taguig 2 billion. By the time na nag-third term siya in 2019, walang utang ang Taguig, 10 billion pesos ang aming income, and almost 700 million ang scholarship," he said. "So if every single thing that you propose, ang sagot sa inyo 'subject to the availability of funds,' 'wag po kayong mawawalan ng pag-asa," he added. Citing a verse from the Bible that says God has a great plan for everyone, Cayetano said progress and development are not exclusive to Metro Manila. "Ang Ama natin, gusto niya para sa lahat y'un," he said. "We focus on doing what is right, we focus on the economy also with the caveat na pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos ay dadating at dadating all other things that shall be added unto you," he said. Cayetano: Dapat dagdagan ang resources ng mga barangay council sa buong bansa Habang papalapit ang halalan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan, hinimok ni Senador Alan Peter "Companero" Cayetano ang national at local government na magsama-sama at pag-usapan kung paano makapaglalaan ng mas malaking pondo para sa mga barangay upang mas magampanan ng mga ito ang kanilang mga responsibilidad. "After the barangay election, we really have to sit together as a nation and find out how we will add resources sa isang grupo na pinakamalaki y'ung responsibility," wika ni Cayetano sa kanyang talumpati sa isang pulong sa mga lokal na opisyal ng Zamboanga City kamakailan. Ikinalungkot niya na ang mga barangay ay madalas nakatatanggap ng pinakamaliit na pondo sa lahat ng mga yunit ng gobyerno sa kabila ng dami ng mga problemang kailangan nilang tugunan. "Executive [head] kayo dahil barangay captain, legislative [official] dahil head ng Sangguniang Barangay, and judiciary din dahil [pinuno ng] barangay justice system. Pero pagdating sa pera, kayo ang pinakamaliit," wika niya. Hinikayat ni Cayetano ang mga opisyal ng barangay, lalo na ang mga nasa mas malalayong lugar ng bansa, na bumisita sa Senado at sa House of Representatives upang ipadama ang kanilang presensya dito. "Sana po twice or thrice a year, o kung hindi man yung buong grupo but quarterly may presence kayo," payo niya sa kanila. "And pipilitin ko rin naman na mas makapasyal din sa inyo," he added. 'Gawin ang tama' Hinimok ni Cayetano ang mga kapitan ng barangay na isagawa at itaguyod ang magandang asal sa kanilang mga barangay dahil ito aniya ang pundasyon ng isang matagumpay at maunlad na komunidad. "'Pag inuna natin halimbawa na pinayagan natin lahat ng ilegal, smuggling, kidnapping, ilegal na sugal, maniwala po kayo panandalian lang OK 'yon. Babagsak at babagsak hindi lang ekonomiya kundi masisira ang mga pamilya," sabi niya sa mga local leaders. "'Wag nating ipagpalit y'ung tama sa mali para sa panandalian," dagdag niya. Ibinida ni Cayetano, na kilala sa kanyang faith-based at values-oriented leadership, kung paano umunlad ang Lungsod ng Taguig sa pamamagitan ng pagsunod sa sinasabi sa Bibliya: "Seeking first the Kingdom of God and his righteousness." "N'un pong [unang] naging Mayor si Lani, ang akin pong better half, noong 2010, ang utang ng Taguig is 1.6 billion, ang income ng Taguig 2 billion. By the time na nag-third term siya in 2019, walang utang ang Taguig, 10 billion pesos ang aming income, and almost 700 million ang scholarship," wika niya. "So if every single thing that you propose, ang sagot sa inyo 'subject to the availability of funds,' 'wag po kayong mawawalan ng pag-asa," dagdag niya. Ayon kay Cayetano, hindi eksklusibo sa Metro Manila ang pag-unlad dahil ayon sa Bibliya, may magandang plano ang Diyos para sa lahat. "Ang Ama natin, gusto niya para sa lahat y'un," wika niya. "We focus on doing what is right, we focus on the economy also with the caveat na 'pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos ay dadating at dadating all other things that shall be added unto you," he said.