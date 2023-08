Les cibles de réduction des émissions fondées sur des données scientifiques de Gildan ont été validées par la SBTi

MONTRÉAL, 02 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) est heureuse d’annoncer que l’initiative Science Based Targets (SBTi) a confirmé que les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court terme de 2030 de l’entreprise sont conformes aux critères et aux recommandations de la SBTi (version 4.2.), marquant ainsi une étape importante dans l’avancement de la stratégie ESG de l’entreprise. L’équipe de validation des cibles de la SBTi a classé la cible de portée 1 et 2 de Gildan et a déterminé qu’elle correspond à une trajectoire bien inférieure à 2 °C.



« La validation de nos cibles en matière d’émissions par la SBTi renforce notre engagement et s’appuie sur nos solides pratiques de développement durable qui comportent des avantages sociaux, environnementaux et économiques dans les collectivités où nous exerçons nos activités. Nous comprenons l’importance des changements climatiques et, au cours de la dernière année, nous avons mis en œuvre notre nouvelle stratégie climatique dans l’ensemble de notre organisation afin de réaliser des progrès significatifs pour nous assurer d’atteindre nos cibles de réduction des émissions de GES de troisième génération », a déclaré Peter Iliopoulos, vice-président principal, fiscalité, développement durable et affaires gouvernementales. « Il s’agit d’une autre preuve de notre engagement indéfectible à réaliser des progrès ciblés d’ici 2030, conformément à notre stratégie ESG de nouvelle génération. »

En 2022, Gildan a dévoilé sa stratégie ESG de nouvelle génération et ses cibles, qui visent à répondre aux priorités environnementales et sociales mondiales et à accroître la durabilité des produits livrés aux clients partout dans le monde. Dans le cadre de cette stratégie, Gildan s’est engagée à réduire ses émissions de GES absolues de portée 1(1) et 2(2) de 30 % d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2018(3). Gildan s’est également engagée à réduire les émissions absolues de GES de portée 3(4) de 13,5 % d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2019. Les deux cibles ont été examinées et validées par la SBTi.

À propos de la SBTi

La SBTi est un organisme mondial qui permet aux entreprises de fixer des objectifs ambitieux de réduction des émissions, conformément aux dernières données scientifiques sur le climat. Il vise à accélérer la réduction de moitié des émissions d’ici 2030 et à éliminer les émissions nettes avant 2050. Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI), le Fonds mondial pour la nature (WWF) et l’un des engagements de la We Mean Business Coalition.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GoldToe® et Peds® ainsi que la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes lui conférant des droits de distribution exclusive aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, aux États-Unis et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au https://gildancorp.com/fr/

(1) La portée 1 fait référence aux émissions directes résultant des carburants utilisés pour la combustion stationnaire et mobile dans les installations gérées par Gildan.

(2) La portée 2 fait référence aux émissions résultant de l’achat d’électricité par Gildan.

(3) La limite cible comprend les émissions liées au sol et les absorptions des matières premières de la bioénergie.

(4) La portée 3 porte sur les émissions produites par sa chaîne d’approvisionnement.