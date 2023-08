HPQ Silicon commente l’inclusion du silicium dans la liste 2023 des matériaux critiques du département de l’Énergie des États-Unis

MONTRÉAL, 02 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ) (OTCQB: HPQFF) (FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l'ingénierie verte des matériaux à base de silice et de silicium, se réjouit de l’inclusion du Silicium (Si) dans la liste des matériaux critiques 2023 du département de l’Énergie des États-Unis (DOE).



Dans un communiqué de presse publié le lundi 31 juillet 2023, le département de l’Énergie des États-Unis résume l’évaluation des matériaux critiques 2023. Le document souligne le rôle essentiel du Silicium dans les chaînes d’approvisionnement mondiales des technologies d’énergie propre, soutenant son importance fondamentale alors que les nations transitionnent vers des émissions carbone nettes nulles.

Mettre en évidence le rôle du silicium dans les énergies propres et la position stratégique de HPQ

L’inclusion du silicium dans la liste met en lumière son rôle crucial pour assurer la faisabilité d’un avenir énergétique propre pour les décennies à venir. Ce développement renforce le positionnement stratégique de HPQ Silicium dans le paysage de l’énergie propre en Amérique du Nord. De plus, l’ajout du silicium à la Liste des matériaux critiques souligne son importance pour l’économie américaine et l’avenir des énergies propres.

HPQ Silicium, avec le soutien de ses partenaires technologiques, PyroGenesis Canada Inc. et NOVACIUM SAS, est prêt à saisir les opportunités que présente cette reconnaissance historique. L’engagement de la société à développer des méthodes de production durables et rentables pour le silicium de haute pureté s’aligne parfaitement avec l’accent mondial mis sur l’énergie propre et la nouvelle reconnaissance de l'importance du Silicium.

« Nous sommes ravis de la reconnaissance par le département de l’Énergie des États-Unis du silicium en tant que matériau Critique essentiel » a déclaré M. Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. « Cela renforce notre vision stratégique et nos investissements dans le développement de processus écologiques pour fabriquer le silicium de haute pureté indispensable pour les applications des énergies renouvelable ».

Pour HPQ Silicium, cela représente un alignements des opportunités

L’inclusion du silicium dans la liste des matériaux critiques offre à HPQ Silicium l’occasion de s’aligner plus étroitement sur les priorités énergétiques et manufacturières des États-Unis, ce qui pourrait entraîner des opportunités de soutien gouvernemental, l’admissibilité aux crédits d’impôt en vertu de la Loi sur la réduction de l’inflation 48C et un intérêt accru des investisseurs.

En tant qu’une entreprise nord-américaine spécialisée dans les technologies vertes, HPQ progresse vers devenir le premier producteur de silicium sans CO 2 de la région. Les applications de notre Silicium vont des alliages d’aluminium, aux matières premières pour le fabrication de silicium polycristallin essentiel pour les panneaux solaires, et à la création de matériau de silicium de haute pureté (3N & 4N). De plus, HPQ est prêt à produire des matériaux d’anodes à base de silicium pour les applications batteries. Parallèlement à ces entreprises, HPQ innove en développent un processus distinctif pour la production d’hydrogène sur demande grâce à l’hydrolyse du silicium et d’autres matériaux.

« Notre technologie exclusive de Réacteurs de Réduction de Quartz PUREVAP™ nous positionne à la fine pointe de ce marché émergent », ajoute M. Tourillon. « Nous nous attendons avec impatience à tirer parti de cette occasion pour stimuler l’innovation et stimuler la révolution mondiale de l’énergie propre ».

Pour ceux qui sont intéressés, l’évaluation du DOE récemment publiée peut être trouvée ici.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel de catégorie 1 coté à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des partenaires technologiques de classe mondiale tel que PyroGenesis Canada Inc. (TSX : PYR) (NASDAQ : PYR) et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émissions de GES.

Les activités de HPQ se concentrent sur les cinq (5) piliers et objectifs suivants :

Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM exclusif développé par PyroGenesis. Devenir un producteur de matériaux d’anodes à base de silicium de haute pureté (3N & 4N) de taille micrométrique avec l’aide de NOVACIUM SAS. Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénique en utilisant son RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNIQUE exclusif développé par PyroGenesis. Développement d’un procédé modulaire et compact pour la production sur demande d’hydrogène par hydrolyse du silicium et d’autres matériaux. Réaliser le nécessaire pour devenir le premier producteur de nano matériaux en silicium à partir de morceaux de silicium de haute pureté en utilisant notre réacteur exclusif le « Réacteur de Silicium Nano » (« RSiN ») PUREVAP™ développé par PyroGenesis.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

