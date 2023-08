Evaxion annonce un accord de financement de 20 millions de dollars avec Negma Group

Divisé en plusieurs tranches à percevoir au cours des trois prochaines années, le financement devrait permettre à Evaxion de prolonger ses travaux jusqu'à fin 2024

Cette transaction permettra essentiellement à Evaxion de faire avancer au stade d'essai clinique de phase I son vaccin anticancéreux de nouvelle génération, EVX-03

COPENHAGUE, Danemark, 02 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX), ci-après « Evaxion » ou « la Société », une société de biotechnologie clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies reposant sur l'IA, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de financement à hauteur de 20 millions de dollars avec Negma Group Investment Ltd, un fonds d'investissement de premier plan, basé à Paris, axé sur le soutien de la croissance des entreprises et la création de valeur via une approche multi-stratégique.

« Nous sommes enchantés de cette collaboration avec Evaxion. Notre vocation est en effet d'investir dans des solutions avant-gardistes et orientées données. Le niveau d'innovation scientifique des travaux d'Evaxion et l'expertise de ses équipes nous ont impressionnés, au même titre que les données cliniques prometteuses présentées jusqu'ici sur les programmes en oncologie. C'est avec fierté que nous devenons partenaire d'Evaxion au moment où leurs équipes concentrent leurs activités sur le développement d'actifs cliniques en immunothérapie personnalisée contre le cancer », déclare Sophie Villedieu du département Equity Capital Market de Negma Group.

Le PDG d'Evaxion, Per Norlén, poursuit : « Nous sommes ravis de bénéficier d'un programme de financement tout en souplesse. Retenir l'attention d'un groupe d'investissement de premier plan comme Negma Group rend hommage à notre technologie exclusive d'IA et témoigne bien de l'avancée de nos travaux ».

Établi sur une période de 36 mois, le programme de financement se constitue de tranches plafonnées à 700 000 dollars. Le tirage et le quantum des tranches est sous certaines conditions à la main de la Société. Les obligations convertibles ne portent pas d'intérêt et seront émises à un prix de souscription correspondant à leur valeur nominale. Le ratio de conversion s'établit à 83,5 % du second VWAP (cours moyen pondéré) le plus faible des 8 jours de bourse précédant la date de conversion.

L'objectif du programme de financement est de couvrir les besoins d'Evaxion en fonds de roulement, y compris ceux liés à l'essai clinique de phase II en cours pour le vaccin EVX-01, et à l'accélération de l'essai clinique de phase I pour le vaccin EVX-03. Les fonds levés en obligations convertibles contribueront à financer tous les travaux prévus d'ici fin 2024.

Evaxion prévoit de publier au quatrième trimestre les résultats provisoires de la phase II du vaccin EVX-01, effectuée auprès de patients atteints de mélanome métastatique. La présentation de données prometteuses sur cet essai de phase I/II a eu lieu lors du congrès de la Société Américaine d'Oncologie Clinique (ASCO) en juin 2023. Par ailleurs, la Société a pour but de démarrer l'essai clinique de phase I du vaccin EVX-03 auprès de patients atteints du cancer du poumon et présentant d'autres tumeurs solides. EVX-03 repose sur la nouvelle plateforme technologique d'IA propriétaire d'Evaxion, ObsERV™, mise au point pour identifier une nouvelle source de cibles tumorales spécifiques aux patients, appelées RVE (rétrovirus endogènes) et améliorer le traitement personnalisé du cancer, notamment auprès de patients considérés comme insensibles à l'immunothérapie.

À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie clinique qui développe des immunothérapies reposant sur l'IA. Les technologies d'IA exclusives et évolutives d'Evaxion permettent de décoder le système immunitaire humain, afin de découvrir et de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Evaxion dispose d'un vaste portefeuille de produits candidats, dont trois immunothérapies anticancéreuses personnalisées. Située à Hørsholm, au Danemark, la société est cotée au Nasdaq et à la bourse de New York. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.evaxion-biotech.com .

Déclarations prospectives

Cette annonce contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, dans sa version modifiée et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cibler », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « aura », « peut avoir », « susceptible », « devrait » et d'autres mots ou termes de signification similaire caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d'essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l'aide de notre technologie de plateforme d'IA, y compris le taux et le degré d'acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d'essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; la réglementation gouvernementale ; la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l'impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l'inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 et du conflit en cours dans la région entourant l'Ukraine et la Russie ; et d'autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour une discussion plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque inclus dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F et à d'autres dépôts auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine, qui sont disponibles à l'adresse www.sec.gov. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

