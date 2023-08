Marie-Pier et Eric partagent leurs astuces pour voyager en véhicule électrique à travers l'ouest canadien

Eric Rousseau

Une famille d'aventuriers entreprend un voyage épique à travers l'Ouest Canadien en utilisant exclusivement une voiture électrique et une caravane.

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, August 2, 2023/ EINPresswire.com / -- Une famille d'aventuriers entreprend un voyage épique à travers l'Ouest Canadien en utilisant exclusivement une voiture électrique et une caravane. Marie-Pier et Eric, accompagnés de leurs enfants, s'apprêtent à parcourir plus de 10 000 km, en passant par le nord des États-Unis, pour explorer les magnifiques paysages et les trésors naturels de cette région. Leur périple débutera à Montréal, passera par Chicago, Yellowstone, Seattle, Victoria, Nanaimo, Vancouver, Kelowna, Banff et se terminera à Calgary.Partant à la découverte de la beauté sauvage de l'Ouest Canadien, Marie-Pier et Eric font face à des défis inédits. Leur volonté est de prouver que le voyage en voiture électrique et caravane est non seulement possible, mais qu'il peut également être une expérience enrichissante pour les voyageurs de tous horizons.Parmi les principaux défis auxquels ils devront faire face, citons :1. Bornes de recharge incompatibles avec les caravanes : Les voyageurs électriques se heurtent souvent à des bornes de recharge qui ne sont pas adaptées à leur configuration avec caravane. Marie-Pier et Eric ont minutieusement planifié leur itinéraire en utilisant des applications spécialisées pour trouver des bornes de recharge.2. Recharge avec détours : Certaines bornes de recharge obligent les voyageurs à s'éloigner de leur itinéraire principal pour se recharger, entraînant des détours non désirés. Toutefois, grâce à leur préparation minutieuse, le couple a identifié des solutions pour minimiser ces détours et optimiser leur trajet.3. Refus de recharge dans certains campings : Bien que la plupart des campings soient accueillants envers les voyageurs électriques, certains peuvent refuser de permettre la recharge.4. Paysages exigeants : Leur voyage traversera des terrains variés, y compris les montagnes des Rocheuses et les vastes prairies. Ces paysages peuvent poser des défis supplémentaires en termes d'autonomie pour la voiture électrique.Marie-Pier et Eric sont déterminés à partager leur expérience avec la communauté des voyageurs électriques et des amateurs d'aventures. Ils documenteront leur voyage à travers des vidéos, des photos et des articles détaillés sur leur blog "VR En électrique". Ils fourniront également des conseils pratiques pour aider les futurs voyageurs électriques à planifier leurs aventures et à surmonter les obstacles rencontrés sur la route.Pour rester connectés avec le voyage de Marie-Pier et Eric et pour recevoir des mises à jour en temps réel, suivez-les sur leur blog et leur chaîne YouTube "VR En électrique". Vous y trouverez des récits captivants, des astuces éclairées et des aventures qui vous inspireront à embrasser le potentiel des voyages électriques.À propos de VR En électrique :Nous sommes une famille, de 2 adultes et 2 adolescentes, équipée d'une caravane tractée par une voiture électrique Tesla Y. Nous parcourons les routes de l'Amérique du Nord et vous invitons à bord. Notre mission est de convaincre les gens que voyager en voiture électrique n'est pas compliqué et nous sommes passionnés par cette expérience. Suivez-nous pour découvrir nos aventures et nos astuces.Contact médias :Eric Rousseau514-226-1313info@vrenelectrique.com###Note aux rédacteurs en chef :Pour toute demande d'interview, de matériel visuel ou d'informations complémentaires, veuillez contacter le contact médias mentionné ci-dessus.