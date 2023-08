Bonduelle - Chiffre d'affaires annuel 2022-2023 : Croissance de l'activité conforme aux perspectives dans un environnement de consommation défavorable

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044





Chiffre d’affaires annuel 2022-2023

(1er juillet 2022 au 30 juin 2023)





Croissance de l’activité conforme aux perspectives dans un environnement de consommation défavorable

Résistance de l’activité en volume de ventes dans un contexte de marchés négativement orientés

Croissance publiée renforcée par des effets de change favorables

Confirmation de l’objectif d’amélioration du résultat et de la marge opérationnels courants





En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat 2021-2022 relatifs aux activités conserve et surgelé en Amérique du Nord, cédées au 30 juin 2022, dont le groupe détient désormais 35 %, ont été retraités et regroupés dans la rubrique “résultat net des activités non poursuivies”.

Le chiffre d’affaires du Groupe Bonduelle, au titre de l’exercice 2022-2023 clos le 30 juin 2023, s’établit à 2 406,2 millions d’euros soit une progression de + 9,2 % en données publiées et + 5,0 % en données comparables* par rapport à l’exercice précédent. Les variations des devises ont eu un effet favorable de + 4,2 % sur la croissance du groupe avec notamment une appréciation conséquente du dollar américain et du rouble russe.

Dans un contexte inflationniste généralisé et de tensions géopolitiques accentuées ayant des conséquences importantes sur le prix des matières premières agricoles, des emballages, de l’énergie et de la logistique, et de consommation sous pression, le groupe démontre à nouveau la résilience de son activité et affiche ainsi une croissance en données comparables* conforme aux derniers objectifs communiqués.

Le 4ème trimestre affiche une progression de + 4,0 % en données comparables* et de + 5,2 % en données publiées, soulignant un ralentissement de la consommation en fin d’exercice et l’atténuation des impacts de changes.

Malgré cet environnement défavorable et volatil, le Groupe Bonduelle confirme ses objectifs d’amélioration de résultat opérationnel courant ainsi que de marge opérationnelle courante pour l’exercice.

Chiffre d’affaires global

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 12 mois

2022-2023 12 mois

2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 4ème trimestre 2022-2023 4ème trimestre 2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 1 508,1 1 357,3 11,1 % 11,6 % 392,2 357,5 9,7 % 9,5 % Zone hors Europe 898,1 845,3 6,3 % - 5,8 % 198,5 203,9 - 2,6 % - 5,6 % Total 2 406,2 2 202,6 9,2 % 5,0 % 590,7 561,4 5,2 % 4,0 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 12 mois

2022-2023 12 mois

2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 4ème trimestre 2022-2023 4ème trimestre 2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 1 126,3 958,4 17,5 % 13,0 % 265,8 232,1 14,5 % 11,7 % Surgelé 278,8 238,4 17,0 % 16,5 % 66,8 56,9 17,4 % 16,4 % Frais 1 001,1 1 005,9 - 0,5 % - 5,4 % 258,1 272,4 - 5,2 % - 5,1 % Total 2 406,2 2 202,6 9,2 % 5,0 % 590,7 561,4 5,2 % 4,0 %

Zone Europe

La zone Europe, représentant 62,7 % de l'activité sur l’exercice, affiche sur cette période une très solide progression de + 11,1 % en données publiées et + 11,6 % en données comparables* et de respectivement + 9,7 % et + 9,5 % sur le 4ème trimestre.

Toutes les technologies sont en progression en valeur sur l’exercice, malgré un 4ème trimestre marqué par une baisse des marchés en grande distribution.

Dans les activités de longue conservation, les activités à marque en conserve affichent une baisse en volume mais préservent, dans des marchés également en baisse, leurs parts de marché, les activités du groupe à marques de distributeurs, en retrait plus limité, permettant, quant à elles, de répondre aux attentes des différents segments de marché. L’activité surgelé, grâce aux innovations de l’exercice, affiche une croissance en volume. Les revalorisations de prix obtenues, et rendues nécessaires par l’augmentation des différents postes de coûts, ont supporté la croissance en valeur et permis de préserver les marges. L’activité de restauration hors foyer, notamment commerciale, et particulièrement représentée en surgelé, a confirmé sur l’ensemble de l’exercice son dynamisme avec une croissance en volume, renforcée là aussi en valeur, par les revalorisations tarifaires.

Plus sensibles au contexte de consommation, les activités de frais prêt à l’emploi en grande distribution contribuent, pour autant, elles aussi, à la croissance globale en valeur, l’activité restant soutenue par une bonne performance en traiteur, en croissance en volume grâce au succès des innovations et une météo favorable, la performance en salades 4e gamme (salades en sachets) affichant un recul plus marqué.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 37,3 % de l'activité sur l’exercice, affiche une variation de + 6,3 % en données publiées et - 5,8 % en données comparables*.

En Amérique du Nord, le repli de l’activité de frais prêt à l’emploi reste marqué en grande distribution, expliqué par un marché défavorablement orienté revenant sur les niveaux d’avant Covid, une crise agronomique liée à une maladie des végétaux ayant touché l’ensemble du secteur et l’impact résiduel des pertes de références de l’exercice précédent ; les hausses de tarifs rendues nécessaires par les augmentations de coûts ne compensant pas les baisses de volumes enregistrées. A l’instar de l’Europe, la dynamique reste encourageante en restauration hors foyer avec des marchés en croissance et la conquête de nouveaux clients.

La réorganisation des équipes de ventes, la refonte de la politique commerciale, le résultat de récentes négociations, le relancement de la politique d’innovation ainsi que la stabilisation des marchés doivent permettre à l’avenir un redressement des volumes de ventes.

En zone Eurasie, l’activité conserve, prédominante dans cette zone, impactée par le contexte géopolitique, affiche un retrait global en volume, la marque Globus permettant de préserver les parts de marché importantes à la marque dans cette zone. L’activité surgelé, plus marginale, affiche, quant à elle, un retrait marqué. Pour des raisons de sécurité, l’usine russe de surgelé de Belgorod a été mise à l’arrêt pour la campagne 2023, l’activité de transformation étant sous-traitée durant cette période.

L’activité export du groupe a, elle aussi, subi les conséquences de l’environnement inflationniste et géopolitique avec une compétition renforcée sur certaines zones à pouvoir d’achat limité et des contraintes d’acheminement importantes, tout en poursuivant néanmoins son développement avec l’implantation de la gamme de produits surgelés Bonduelle en Israël.

Autres informations significatives

Nomination de Xavier Unkovic à la Direction générale du Groupe Bonduelle

Le Groupe Bonduelle a annoncé, le 22 mai 2023, la nomination de Xavier Unkovic à la Direction générale du groupe. Cette nomination a pris effet le 1er juin 2023.

Xavier Unkovic a occupé des fonctions financières, commerciales et marketing puis de Direction générale aux Etats-Unis pendant 23 ans, au sein du Groupe Mars puis de l’entreprise Amy’s kitchen, entreprise californienne de plats préparés biologiques certifiée B Corp, qu’il a redressée et développée. Depuis 2021, Xavier Unkovic était le Directeur général de l’entreprise française NAOS, acteur majeur du soin et de la santé de la peau, sous les marques Bioderma, Institut Esthederm et Etat Pur.

Obtention des premières certifications B Corp ™

En 2018, le Groupe Bonduelle a annoncé son ambition de devenir une entreprise certifiée B Corp d’ici 2025. Cette ambition implique que chacune de ses entités obtienne une à une leur certification. L’exercice 2022-2023 marque une étape majeure avec les certifications de Bonduelle en Italie et de Bonduelle Fresh Americas aux Etats-Unis, représentant ensemble 37 % du chiffre d’affaires du groupe. Les deux entités du Groupe Bonduelle sont les premières à répondre aux normes exigeantes de B Lab en matière d'impact social et environnemental. Elles rejoignent ainsi la communauté grandissante des entreprises certifiées B Corp, qui œuvrent collectivement pour rendre chaque jour l’économie mondiale plus respectueuse de la planète, plus inclusive et plus équitable.

Ces deux certifications illustrent la volonté du Groupe Bonduelle de mettre l’impact positif au cœur de son modèle d’entreprise formalisé dès 2020 à travers une feuille de route appelée le B!Pact et articulée autour de 3 piliers : l’alimentation, la planète et les Hommes. La démarche de certification B Corp permet d’accélérer l’engagement et la mobilisation de l’ensemble des métiers de l’entreprise autour des programmes à impact positif du groupe.

Perspectives 2022-2023

L’inflexion de la consommation alimentaire, constatée depuis le 3ème trimestre, s’est confirmée, comme anticipée, au 4ème trimestre de l’exercice, dans un contexte inflationniste toujours présent. Malgré cet environnement défavorable, le groupe, grâce à son agilité et l’engagement de ses collaborateurs, confirme ses objectifs d’amélioration de résultat opérationnel courant ainsi que de marge opérationnelle courante sur l’exercice 2022-2023, comparés à l’exercice précédent.

* Données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu. Dans le cas spécifique de la perte de contrôle des activités longue conservation en Amérique du Nord, la norme IFRS 5 ayant été appliquée sur les données historiques, le chiffre d'affaires est déjà retraité dans les éléments historiques ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements financiers :

- Résultats annuels 2022-2023 et perspectives 2023-2024 : 2 octobre 2023 (avant bourse)

- Réunion analystes et investisseurs : 2 octobre 2023

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 11 900 salariés et nous innovons avec nos partenaires agriculteurs depuis 1853. Nos produits sont cultivés sur 73 000 hectares et commercialisés dans 100 pays, pour un chiffre d'affaires (au 30 juin 2023) de 2 406 M€.

Nos 4 marques fortes sont : BONDUELLE, READY PAC FOODS, CASSEGRAIN, GLOBUS.





Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

