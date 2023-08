FBS capacita parceiros com grande potencial de receita: o novo sistema de pagamento de comissões já está funcionando

O novo sistema de pagamento de comissões permite que os parceiros da FBS recebam até 43% do spread

WORLDWIDE, August 2, 2023/ EINPresswire.com / -- A FBS, corretora internacional on-line líder em sua área, reformulou seu Programa Introducing Broker (IB) e lançou um sistema de pagamento de comissões mais eficiente e transparente. Com validade a partir do dia 1º de agosto, o novo sistema de pagamento de comissões oferece uma das melhores condições para parceiros no mercado — comissões mais altas, pagamentos em cada ordem e um aumento significativo no potencial de ganhos dos parceiros.Seguindo seu compromisso de oferecer um ambiente de negociação prático e transparente, a FBS avaliou a opinião dos parceiros e aprimorou as condições de comissão para os membros do programa FBS Introducing Broker (IB). Com o novo sistema de pagamento, a FBS acabou com a regra dos 59 pontos, referente a abertura/fechamento, e com as comissões por lote fixadas por instrumento e tipo de conta.“O novo sistema visa proporcionar aos nossos parceiros a liberdade de receber suas recompensas e buscar estratégias de crescimento alinhadas com suas preferências”, explica Dmitry Pasechnik, Diretor Comercial da FBS. “A partir de agora, os parceiros da FBS recebem pagamentos de comissão como uma porcentagem do spread em cada ordem, independentemente da diferença de preço das operações dos clientes. E a novidade mais interessante é o aumento da taxa máxima de comissão, chegando a até 43% do spread, uma condição de primeira linha no mercado”, conclui.Sob a nova abordagem, as taxas de pagamento de comissões dependerão do sistema de graus, uma tipologia de seis etapas para os parceiros que determina o percentual de comissão recebida — quanto mais alto o grau, maior a taxa. Os graus são exibidos na Área do Parceiro FBS e calculados com base na comissão média recebida nos últimos três meses, libertando os parceiros de exigências exageradas, como número de clientes ou lotes negociados. Isso permite que os parceiros da FBS subam de grau constantemente e alcancem uma taxa de comissão máxima interessante de 43% do spread.A FBS reafirma seu compromisso de apoiar os parceiros ao longo da transição para o novo sistema. Para garantir uma transição mais tranquila, todos os parceiros da FBS receberão uma porcentagem maior sobre o spread nos próximos três meses. Essa iniciativa visa ajudar os parceiros a adaptar suas estratégias às condições dinâmicas do mercado, mantendo o foco em seu crescimento e seu sucesso.Para obter mais informações sobre o sistema de pagamento de comissões da FBS, acesse www.fbs.com _______________________Sobre a FBSA FBS é uma corretora mundial licenciada com mais de 14 anos de experiência e mais de 75 prêmios internacionais. A FBS se encontra em franco desenvolvimento, na qualidade de uma das corretoras mais confiadas do mercado, com mais de 27.000.000 traders e mais de 500.000 parceiros no mundo inteiro. O volume de negociação anual dos clientes FBS é de mais de US$8,9 trilhões. A FBS também é Parceira Oficial do Leicester City Football Club.