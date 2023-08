TELUS appuie les efforts des entreprises vers la carboneutralité en accélérant le déploiement de solutions d’immotique partout au pays

Les bâtiments étant responsables de 13 pour cent des émissions directes de gaz à effet de serre du Canada , les solutions d’immotique de TELUS aident les organisations à économiser et à simplifier leur exploitation

VANCOUVER, Colombie Britannique, 01 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS accélère la mise en œuvre de ses technologies d’immotique dans les secteurs résidentiel et commercial à la grandeur du pays. De ce fait, elle aide de grandes entreprises comme H&M et le groupe Arlington Street Investments à réduire leur consommation d’énergie et à se tourner vers des solutions technologiques qui favoriseront l’atteinte de leurs objectifs de conformité en matière de carboneutralité. Si l’on considère que 78 pour cent des émissions des bâtiments en exploitation proviennent d’équipements de chauffage des locaux et de l’eau fonctionnant avec des combustibles fossiles , on comprend que réduire les émissions de gaz à effet de serre est une priorité absolue pour un futur plus sain. En adoptant des solutions d’immotique et d’Internet des objets de TELUS, les entreprises se dotent d’outils de surveillance et de contrôle qui optimisent leur utilisation énergétique, réduisent leurs dépenses et offrent une expérience améliorée à leurs résidents, employés et clients. Cela, sans qu’elles aient à subir une modernisation coûteuse de leurs équipements.

« Le coût de l’énergie compte parmi les dépenses d’exploitation les plus élevées des entreprises, affirme Navin Arora, vice-président à la direction, TELUS, et président, TELUS Solutions d’affaires. En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique, les solutions d’immotique de TELUS procurent aux entreprises canadiennes des renseignements cruciaux sur leurs dépenses d’exploitation et leur efficacité énergétique. Une vision qui, au bout du compte, ne peut que les aider à augmenter leurs marges de profit nettes et à créer de la valeur pour leurs effectifs, résidents, clients et investisseurs. Aider les entreprises à prospérer de manière durable, voilà notre mission. »

Les solutions d’immotique de TELUS misent sur les solutions de chauffage, ventilation et climatisation et d’éclairage qui s’intègrent aux systèmes de gestion du bâtiment pour réduire les interruptions durant l’installation. Une plateforme infonuagique collecte et analyse les données énergétiques provenant des divers systèmes de l’immeuble, ce qui crée une centrale de surveillance et de contrôle général. Par exemple, un détaillant pourrait obtenir une vue d’ensemble de la consommation énergétique de chacun de ses magasins et entrepôts au moyen d’une seule interface. Le siège social pourrait ainsi repérer les magasins où les dépenses énergétiques sont trop élevées, puis appliquer des mesures d’économie adaptées ou apporter les changements voulus à distance et en temps réel. La solution comprend également des alertes d’entretien proactives et de détection précoce des problèmes d’équipement, ce qui évite les défaillances coûteuses et veille au bon déroulement des activités.

« C’était important pour nous de trouver un partenaire qui partage nos valeurs et qui est en mesure de nous soutenir dans la poursuite de nos objectifs en matière de carboneutralité, explique Sierra LeBlanc, directrice Construction et Installations, H&M Canada et Midwest américain. La durabilité fait partie des priorités de notre entreprise et il est crucial pour nous d’avoir de solides partenaires réputés, comme TELUS, pour nous aider à évoluer sur cette voie. »

« Notre équipe a examiné l’ensemble du marché pour trouver une solution intelligente entièrement intégrée pour nos projets urbains de logement multifamilial. Une solution qui nous permettrait non seulement d’atteindre, mais de dépasser notre engagement de service exceptionnel envers nos collectivités, explique Frank Lonardelli, fondateur et directeur général, Arlington Street Investments. J’ai été extrêmement impressionné par ce qui s’est avéré être la seule technologie de sécurité résidentielle intelligente clé en main, doublée d’une solution d’immeuble entièrement automatisée et numérique offerte par TELUS. Nous sommes fiers de notre partenariat avec l’une des entreprises et marques les plus appréciées au Canada. »

Pour en savoir plus sur les solutions d’immotique de TELUS, veuillez consulter telus.com/immotique .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :