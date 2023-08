Financière Canoe élargit sa gamme de fonds de titres à revenu fixe et d’actions internationales

CALGARY, Alberta, 01 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Financière Canoe ») annonce l’élargissement de sa gamme de fonds de titres à revenu fixe et d’actions avec le lancement du Fonds d’obligations sans contrainte Canoe et la Catégorie portefeuille d’obligations sans contrainte Canoe, dont le sous-conseiller est Reams Asset Management (« Reams »), et de la Catégorie portefeuille d’actions internationales Canoe, dont le sous-conseiller est Gestion d’actifs PineStone (« PineStone »).

Repenser les placements en titres à revenu fixe traditionnels avec le Fonds d’obligations sans contrainte Canoe et la Catégorie portefeuille d’obligations sans contrainte Canoe

Le Fonds d’obligations sans contrainte Canoe et la Catégorie portefeuille d’obligations sans contrainte Canoe visent à offrir une approche souple et sans contrainte pour naviguer parmi les secteurs des titres à revenu fixe et optimiser les rendements, peu importe la conjoncture. L’équipe de placement de Reams utilise un plus vaste éventail d’outils que les solutions de titres à revenu fixe traditionnelles pour gérer la duration, atténuer le risque et tirer parti des occasions. La Catégorie portefeuille d’obligations sans contrainte Canoe est dotée d’une structure fiscalement avantageuse qui convient aux comptes de placement non enregistrés.

Reams Asset Management

Reams est une société de gestion spécialisée établie à Indianapolis ayant une feuille de route fructueuse en matière de gestion de stratégies de titres à revenu fixe sans contrainte depuis 1998, dont l’actif sous gestion s’élève à 23,8 milliards de dollars américains. Dirigée par Mark Egan, chef des placements, l’équipe de placement de Reams privilégie une approche de placement différenciée axée sur les rendements corrigés du risque et la construction de portefeuilles neutres à l’indice de référence.

« Reams est enthousiaste à l’idée de s’associer à Financière Canoe pour présenter notre stratégie éprouvée de titres à revenu fixe sans contrainte aux investisseurs canadiens. » a déclaré Mark Egan. « Tout au long du processus de contrôle, l’approche novatrice et axée sur le client de Canoe en matière de distribution a fortement trouvé écho auprès de notre équipe. Notre philosophie commune – qui repose sur la gestion active, l’indépendance d’esprit et la gérance du capital de nos clients – renforce également notre conviction selon laquelle Canoe est un partenaire idéal dans un marché important pour Reams. »

Diversifier ses placements par rapport à la préférence nationale grâce à la Catégorie portefeuille d’actions internationales Canoe

La Catégorie portefeuille d’actions internationales Canoe met à profit le savoir-faire de PineStone, qui adopte une approche de placement qui a fait ses preuves et qui a profité aux investisseurs des stratégies d’actions américaines, mondiales et défensives de Financière Canoe. L’équipe de placement primée de PineStone se concentre sur ce que la société considère comme des sociétés internationales de grande qualité qui peuvent générer une valeur accrue pour les actionnaires.

Gestion d’actifs PineStone

Dirigée par Nadim Rizk, gestionnaire de portefeuille chevronné, la société montréalaise PineStone est indépendante, entièrement détenue par des particuliers et des employés, et gère un actif de 60 milliards de dollars dans le cadre de stratégies d’actions internationales, mondiales et américaines. Les valeurs de base de PineStone sont centrées sur une philosophie et un processus de placement uniques axés sur la qualité et les placements à long terme.

« Notre mission est de créer une valeur extraordinaire pour nos clients et leurs bénéficiaires au fil de nombreuses années, a déclaré Nadim Rizk. », chef de la direction et chef des placements. « Notre relation avec Canoe remonte à plusieurs années et je suis très heureux de travailler de nouveau avec cette société pour présenter notre stratégie internationale aux investisseurs canadiens. »

« Nous continuons de croître et d’offrir des produits pour répondre aux besoins en évolution des Canadiens. Ces solutions de placement renforcent notre gamme de produits et donnent accès à des catégories d’actif très prisées », a déclaré Darcy Hulston, président et chef de la direction de la Financière Canoe. « Reams possède une solide feuille de route et une expertise reconnue dans le domaine des placements obligataires sans contrainte, et nous sommes ravis d’approfondir notre relation avec Nadim et PineStone, un précieux partenaire de longue date de Canoe. Notre partenariat avec Reams et PineStone témoigne de notre engagement à offrir aux investisseurs une gestion d’actifs hors pair. »

Codes des fonds

Fonds Série F Série A Fonds d’obligations sans contrainte Canoe GOC5063 GOC5061 Catégorie portefeuille d’obligations sans contrainte Canoe GOC5163 GOC5161 Catégorie portefeuille d’actions internationales Canoe GOC4633 GOC4631

À propos de la Financière Canoe

La Financière Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. Elle gère un actif de plus de 13,8 milliards de dollars réparti parmi une gamme diversifiée de solutions de placement primées. Fondée en 2008, la Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés, spécialisée dans le développement du patrimoine financier des Canadiens. La Financière Canoe est très présente partout au Canada, et possède des bureaux à Calgary, à Toronto et à Montréal, entre autres.

