Cybersecurity aziendale. La collaborazione sicura con ONLYOFFICE DocSpace

MILAN, ITALY, August 1, 2023/ EINPresswire.com / -- ONLYOFFICE DocSpace è una solida piattaforma di produttività che consente agli utenti di modificare e collaborare su documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e moduli digitali in stanze personalizzabili.La piattaforma di collaborazione include:· suite per ufficio con strumenti di editing professionali per la modifica dei documenti in tempo reale,· funzionalità di collaborazione essenziali - chat, chiamate audio/video ecc,· supporto per vari formati di file (documenti, fogli di calcolo, presentazioni, moduli digitali, PDF e multimedia),· stanze collaborative con vari ruoli e diritti di accesso (gestori, utenti esperti, redattori, visualizzatori, commentatori, revisori e compilatori di moduli)· alto livello di sicurezza,· branding e personalizzazione.DocSpace rende facile la condivisione dei contenuti, sia all'interno che all'esterno del team, migliorando la produttività e la comunicazione.Vantaggi di ONLYOFFICE DocSpace installabile sul server proprioA parte tante funzionalità utili per la produttività ed efficienza del tuo team, ONLYOFFICE DocSpace self-hosted dispone dei vantaggi:Controllo completo sui tuoi dati. ONLYOFFICE DocSpace self-hosted garantisce la sicurezza dei tuoi documenti. Ospitando il software sul tuo server privato, ottieni il pieno controllo sui tuoi dati, riducendo al minimo la dipendenza da fornitori di terze parti.Prezzi basati su connessioni simultanee. Le tariffe si basano su schede di documenti aperte contemporaneamente all’interno della rete.Branding e personalizzazione disponibili. E’ possibile aggiungere il marchio e applicare impostazioni personalizzate.Licenza a vita. Un unico pagamento per ottenere il software da utilizzare senza date di scadenza.Tariffe e prezziLe versioni disponibili per ONLYOFFICE DocSpace self-hosted:Enterprise Edition: Ideale per aziende di qualsiasi dimensione, fornendo scalabilità e supporto professionale di livello preferito.Family Pack: Progettata per l'uso domestico e non-commerciale, questa tariffa offre tutti gli strumenti necessari per la condivisione e la collaborazione di documenti all'interno del tuo gruppo.Community Edition: Una soluzione completamente gratuita e open source, ti consente di utilizzare tutte le funzionalità di ONLYOFFICE DocSpace sulla tua rete con un massimo di 20 connessioni simultanee.InstallazioneOttieni il pacchetto dal sito web di ONLYOFFICE , installalo su server Linux utilizzando DEB o RPM o Docker e configura la soluzione secondo le istruzioni fornite, attiva la licenza se necessario e accedi per iniziare a lavorare!A proposito di ONLYOFFICE ONLYOFFICE è un progetto open-source focalizzato sull'elaborazione avanzata e sicura dei documenti. Con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, è un vero innovatore nel settore delle soluzioni aziendali online utilizzate per affari, tecnologia, produzione e finanza, cluster educativi e scientifici, organizzazioni internazionali e settore pubblico, ecc.ONLYOFFICE è sviluppato da Ascensio System SIA, una delle principali società IT con uffici in Lettonia, Serbia, Regno Unito, Stati Uniti, Singapore, Armenia e Uzbekistan. Inoltre, il progetto ha una vasta comunità di sviluppatori e collaboratori provenienti da tutto il mondo.ONLYOFFICE può essere implementato su qualsiasi piattaforma, inclusi Windows, Linux, macOS, Android e iOS, così come su qualsiasi dispositivo. Un unico motore per le versioni online, mobile e desktop garantisce un passaggio perfetto dal lavoro offline a quello online e viceversa.Più informazioni: https://www.onlyoffice.com/blog/it/2023/07/onlyoffice-docspace-self-hosted