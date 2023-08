PHILIPPINES, August 1 - Press Release

August 1, 2023 Cayetano on 'pro-China' tag: Calling out China won't do our fishermen, Coast Guard any good "Ang dali-daling tumayo diyan at murahin ang mga Chinese para maging popular ka, pero ang kawawa ay y'ung mga mangingisda na hindi makakapangisda." This was Senator Alan Peter Cayetano's response to a reporter's question that equated his disapproval of calling out China to being pro-China. "Nagmumukha lang tayong matapang sa [ganoon] but we're actually shooting ourselves on the foot," he told media in an interview on Monday, July 31. The independent senator, who served as Foreign Affairs Secretary from 2017 to 2018 under then-President Rodrigo Duterte, said he would rather "be bashed" for "doing what is right" than risk the safety and economic rights of Filipino fishermen and military personnel in the West Philippine Sea. "Kung wala akong experience na positive at kung hindi sure y'ung sinasabi ko, hindi na lang ako magsasalita o kaya makikisali na lang ako sa murahan na lang. Pero hindi nga [ganoon] eh," he said. "Kawawa ang mga Coast Guard na siyang baka maaksidente sa tubig, kawawa ang mga Navy na baka hindi makuha ang supplies nila," he added. Cayetano cited how a "calm and circumspect" approach to China through bilateral talks had helped keep Filipino fishermen's right to fish in the WPS during the Duterte administration. "During our time, nagawan namin ng paraan pati y'ung paghahatid sa Ayungin Shoal ng mga supplies ng mga nandoon nang walang problema," he said. "During the arbitration award, bawal mangisda ang Filipino sa Scarborough. N'ung pumasok si Duterte at nag-usap [ang Pilipinas at China], pwede nang mangisda," he added. This developed as senators conducted a closed-door meeting on Monday night with members of the National Task Force for the West Philippine Sea, top officials of the Armed Forces of the Philippines (AFP), the National Security Council, and the Department of Foreign Affairs (DFA). The meeting was called to discuss proposed Senate Resolution 659 following Cayetano's recommendation last week to consult first with the Executive and gather the "right information" before jumping into the adoption of the resolution. The resolution, which was sponsored by Senator Risa Hontiveros, seeks to urge the government through the Department of Foreign Affairs (DFA) to file a resolution before the United Nations General Assembly (UNGA) calling out China for harassing Philippine vessels in the WPS. "Parang ang dating kasi sa tao, 'pag pumunta tayo sa UN, mas matapang tayo, maso-solve natin 'to. Pero kung magbotohan at sabihin mong 30 [na bansa] ang mag-abstain, eh 'di parang humina pa y'ung [Arbitral Ruling] natin," he said. Cayetano urged his fellow lawmakers not to "give our people false hopes." "We cannot keep telling our people na tatayuan natin 'to, matapang tayo, punta tayo doon. And then pagdating doon, [China] gets more aggressive, kawawa ang fishermen natin, kawawa y'ung ating Coast Guard," he said. He again stressed that the UNGA has no enforcement mechanism and so "none of [the countries] can tell China to back-off." "So sa akin, mas kalmado tayo, mas circumspect, matapang nating sabihin y'ung mali," he said. Cayetano sa label na 'pro-China': Madaling makipagsigawan pero mga mangingisda, Coast Guard natin ang kawawa "Ang dali-daling tumayo diyan at murahin ang mga Chinese para maging popular ka, pero ang kawawa ay y'ung mga mangingisda na hindi makakapangisda." Ito ang tugon ni Senador Alan Peter Cayetano nitong Lunes sa mga paratang na siya ay "pro-China" dahil sa hindi niya pagpayag na dalhin sa United Nations General Assembly (UNGA) ang reklamo ng bansa laban sa panggigipit ng China sa Coast Guard ng Pilipinas. "Nagmumukha lang tayong matapang sa [ganoon] but we're actually shooting ourselves on the foot," sagot niya sa isang press conference nitong July 31. Pahayag ng independent senator, na naging Foreign Affairs Secretary mula 2017 hanggang 2018 sa ilalim ni noo'y Pangulong Rodrigo Duterte, mas gugustuhin niyang "ma-bash" sa "paggawa ng tama" kaysa ipagsapalaran ang kaligtasan at mga karapatang pang-ekonomiya ng mga Pilipinong mangingisda at militar sa West Philippine Sea (WPS). "Kung wala akong experience na positive at kung hindi sure y'ung sinasabi ko, hindi na lang ako magsasalita o kaya makikisali na lang ako sa murahan na lang. Pero hindi nga [ganoon] eh," aniya. "Kawawa ang mga Coast Guard na baka maaksidente siya sa tubig, kawawa ang mga Navy na baka hindi makuha ang supplies nila," dagdag niya. Binanggit ni Cayetano kung paanong naibalik ang karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa WPS noong administrasyong Duterte sa pamamagitan ng "calm and circumspect" na estratehiya pagdating sa pakikipag-negosasyon sa China. "During our time, nagawan namin ng paraan pati y'ung paghahatid sa Ayungin Shoal ng mga supplies ng mga nandoon nang walang problema," aniya. "Sa panahon ng arbitration award, bawal mangisda ang Filipino sa Scarborough. N'ung pumasok si Duterte at nag-usap [ang Pilipinas at China], pwede nang mangisda," dagdag niya. Ang mga pahayag na ito ng independent senator ay kasabay ng isinagawang closed-door meeting ng Senado kasama ang mga miyembro ng National Task Force for the West Philippine Sea, matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP), National Security Council, at Department of Foreign Affairs (DFA). Isinagawa ang pagpupulong upang talakayin ang panukalang Senate Resolution 659 kasunod ng rekomendasyon ni Cayetano noong nakaraang linggo na kumonsulta muna sa Ehekutibo at mangalap ng "tamang impormasyon" bago pagtibayin ang resolusyon. Ang resolusyon, na ipinanukala ni Senador Risa Hontiveros, ay naglalayong himukin ang gobyerno sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs (DFA) na maghain ng resolusyon sa UNGA na nananawagan sa China laban sa panggigipit nito sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa WPS. "Parang ang dating kasi sa tao, 'pag pumunta tayo sa UN, mas matapang tayo, maso-solve natin 'to. Pero kung magbotohan at sabihin mong 30 [na bansa] ang mag-abstain, eh 'di parang humina pa y'ung [Arbitral Ruling] natin," pahayag ni Cayetano. Hinikayat niya ang mga kapwa mambabatas na huwag bigyan ng "false hope" ang sambayanang Pilipino. "We cannot keep telling our people na tatayuan natin 'to, matapang tayo, punta tayo doon. And then pagdating doon, [China] gets more aggressive, kawawa ang fishermen natin, kawawa y'ung ating Coast Guard," aniya. Muli niyang idiniin na ang UNGA ay walang "enforcement mechanism" kaya "none of [the countries] can tell China to back-off." "So sa akin, mas kalmado tayo, mas circumspect, matapang nating sabihin y'ung mali," aniya.