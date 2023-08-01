CBL国际有限公司 - 开创光辉的一页

香港, Aug. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBL国际有限公司 (纳斯达克: BANL) 非常荣幸分享我们从今年初至今达成的几个里程碑，突显CBL 提升能力的决心，也展示了我们对可持续发展的承诺。



在二零二三年第二季度，我们进一步扩充业务至比利时安特卫普、土耳其伊斯坦堡和日本四日市。这一战略部署不仅将 CBL 的服务扩展到 40 多个港口，更让我们打入欧洲市场，为客户提供更具灵活性的服务。

如招股书所述，我们致力拓展船舶燃油供应链业务。目标是在国际市场上提升影响力，从而强化营运规模和盈利能力。

我们的成果还包括在可持续发展 (ESG) 领域上取得的突破。在二零二三年的第三季度，我们与业务合作伙伴联手，在香港完成了首次以B24生物燃料为船舶补给，响应海洋环境保护委员会第80届会议 (MEPC 80) 上采纳的「国际海事组织2023 年温室气体战略」。

主席兼行政总裁谢威廉 (William Chia) 表示：「CBL一直致力为可持续发展作出贡献，我们对香港航运行带来的正面影响引以为豪。为履行公司的能源管理政策，我们坚定不移，积极配合国际海运的温室气体 (greenhouse gas, GHG) 减排目标，并实施了内部能源管理措施。」为进一步推广洁净能源技术，CBL 已取得法国必维集团 (Bureau Veritas) 颁发的 ISCC EU 和 ISCC Plus 证书，证明CBL 符合所有相关法规要求，获授权在供应链中以生物燃料进行交易。

透过这些努力，我们承诺继续担当推广环境可持续性及航运行业减少碳排的关键角色。我们相信迄今为止的进展，将继续带来积极变化，并为公司、持分者和环境带来正面的影响。

关于 CBL国际有限公司

万利集团成立于 2015 年，以CBL国际有限公司 (纳斯达克: BANL)在纳斯达克股票市场上市。集团成立至今，一直致力于为船东客户提供一站式船舶燃油供应服务。目前， 集团船舶燃油供应服务集中在亚太地区超过 40 个港口市场，遍布日本、韩国、中国、香港、台湾、 越南、泰国、马来西亚和新加坡及近期覆盖的土耳其和比利时等港口。



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