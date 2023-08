Evaxion präsentiert vielversprechende Ergebnisse zu EVX-B1, einem von der KI entwickelten Impfstoff gegen Staphylococcus aureus

EVX-B1, ein Impfstoff gegen Staphylococcus aureus (S. aureus), das KI-identifizierte Antigene enthält, ist in präklinischen Tiermodellen hochgradig schützend gegen S. aureus-Erkrankungen

Eine Immunisierung mit EVX-B1 führte zu einer vollständigen Beseitigung von S. aureus in mehreren Organen

KOPENHAGEN, Dänemark, Aug. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von KI-gestützten Immuntherapien spezialisiert hat, präsentiert vielversprechende Ergebnisse zu EVX-B1 auf der Staphylococcal Diseases Gordon Research Conference in New Hampshire, USA.

„Ich freue mich, die beeindruckenden Ergebnisse zu EVX-B1 auf der Gordon Research Conference vorstellen zu können. Der Nachweis eines vollständigen Krankheitsschutzes und einer vollständigen Beseitigung der Bakterien stellt einen bedeutenden Fortschritt im Kampf gegen diesen weit verbreiteten und häufig antibiotikaresistenten Erreger dar. Angesichts der vielen erfolglosen Versuche, einen wirksamen S. aureus-Impfstoff zu entwickeln, gibt EVX-B1 neue Hoffnung im Kampf gegen das Bakterium“, so Dr. Steven Projan, wissenschaftlicher Berater von Evaxion und Posterpräsentator.

EVX-B1 wurde mit Hilfe der von Evaxion entwickelten KI-Technologie zur Entdeckung von Impfstoffzielen entwickelt. Die KI-Technologie hat die Identifizierung neuartiger S. aureus-Antigene ermöglicht und damit den Weg für die Entwicklung eines Impfstoffs geebnet, der einen breiten Schutz gegen klinisch relevante Stämme bietet.

EVX-B1 löst starke zelluläre und humorale Immunreaktionen aus, die in präklinischen Modellen für Hautinfektionen und Sepsis zu einem hohen Schutzniveau führen. Wichtig ist, dass EVX-B1 sowohl die Entwicklung der Krankheit verhindert als auch die Infektion selbst wirksam beseitigt. In einer 12-monatigen Immunogenitätsstudie führte EVX-B1 zu hohen und lang anhaltenden Antikörpertitern. Eine Auffrischungsimpfung steigerte die Immunantwort erheblich und schützte vor einer S. aureus-Infektion. Der Impfstoffkandidat EVX-B1 ist bereit für die nicht-klinische Entwicklung, die Chemie, Fertigung und Kontrollen sowie die anschließende klinische Prüfung.

„Die bemerkenswerte Leistung von EVX-B1 in hochmodernen Tiermodellen ist ein Beweis für unseren innovativen Ansatz und die Leistungsfähigkeit der computergestützten Zielentdeckung. Wir sind begeistert von der potenziellen Wirkung, die dieser Impfstoff bei der Prävention von S. aureus-Infektionen haben könnte, die seit langem eine große Herausforderung für die globale Gesundheit darstellen und bei denen sich die Antibiotikaresistenz schnell entwickelt“, so Birgitte Rønø, Chief Scientific Officer bei Evaxion.

Das Poster mit dem Titel „EVX-B1: An AI-designed vaccine against Staphylococcus aureus, demonstrating full disease protection and complete bacterial clearance“ (EVX-B1: Ein von der KI entwickelter Impfstoff gegen Staphylococcus aureus, der einen vollständigen Schutz vor Krankheiten und eine vollständige Beseitigung der Bakterien zeigt) wird auf der Staphylococcal Diseases Gordon Research Conference in New Hampshire, USA, präsentiert, die vom 30. Juli bis 4. August dieses Jahres stattfindet ( https://www.grc.org/staphylococcal-diseases-conference/2023/ ).

Über S. aureus-Infektionen

Die S. aureus-Bakterien sind in der Regel harmlos, können aber schwere Infektionen verursachen, die zu Sepsis oder Tod führen. S. aureus verursacht schwere Krankenhausinfektionen. Antibiotikaresistente S. aureus-Infektionen, insbesondere Methicillin-resistente S. aureus-Infektionen (MRSA), geben Anlass zu großer Besorgnis und bleiben eine Priorität in der Prävention. Nach Angaben der CDC wurden im Jahr 2019 fast 120.000 Blutstrominfektionen mit 20.000 damit verbundenen Todesfällen gemeldet ( https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6809e1.htm ). Die geschätzten jährlichen wirtschaftlichen Auswirkungen von MRSA allein auf US-Krankenhäuser belaufen sich auf 3,2 bis 4,2 Mrd. USD.

Über EDEN

Unsere unternehmenseigene EDEN-Plattform identifiziert rasch neuartige, hochgradig schützende Antigene für den Einsatz in erregerspezifischen prophylaktischen Impfstoffen gegen Bakterien. Mit EDEN können wir dank unserer unternehmenseigenen Algorithmen diejenigen Antigene vorhersagen und identifizieren, von denen wir glauben, dass sie eine robuste, schützende Immunreaktion gegen nahezu jede bakterielle Infektionskrankheit auslösen. Die Eingabe für die KI-Modelle ist eine Merkmalstransformation des Proteindatensatzes, bei der mehrere globale und sequenzaufgelöste Eigenschaften extrahiert werden. Diese strukturellen und funktionellen Merkmale wurden aufgrund ihrer Relevanz für die Proteinchemie, Immunologie und Proteinstruktur sowie ihrer Fähigkeit, das Netzwerk bei der Unterscheidung zwischen schützenden und nicht schützenden Antigenen zu leiten, ausgewählt.

Über Evaxion

Evaxion Biotech A/S ist ein Pionierunternehmen, das KI-gestützte Immuntherapien entwickelt. Die proprietären und skalierbaren KI-Technologien von Evaxion entschlüsseln das menschliche Immunsystem, um neuartige Immuntherapien gegen Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entdecken und zu entwickeln. Evaxion verfügt über eine breite Pipeline von Kandidaten, darunter drei personalisierte Krebsimmuntherapien.



Weitere Informationen: Evaxion Biotech A/S Per Norlén Chief Executive Officer