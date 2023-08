BE TRANSFORMED BY GOD’S ABUNDANT GOODNESS THROUGH MARGARET LIU COLLINS’ CAPTIVATING MEMOIR

God is Good Chinese Edition

與作家劉文采Margaret Liu Collins 一起回顧她擁抱上帝永恆良善的變革之旅。

TORONTO, ONTARIO, CANADA, July 31, 2023/ EINPresswire.com / -- 當苦難的烏雲遮蔽了上帝滿溢的愛和恩典的清澈時,信徒的奉獻就會受到考驗。上帝滿溢的愛和恩典的清澈時,信徒的奉獻就會受到考驗。 憑藉持久的信心和深厚的韌性,那些走出逆境的人發現自己煥然一新,更加奉獻,現在更多地領會了上帝的真愛。劉文采(Margaret Liu Collins)在她引人入勝的敘述《至善之神(中文版》中,記錄了她個人的信仰鬥爭。劉文采Margaret Liu Collins以令人震驚的回憶開始她的書,講述她自己的經歷的目的:展示"上帝巨大且永恆的良善和愛"。 在她的回憶錄中,她用引人入勝的敘述吸引了觀眾,同時有效地實現了她的使命。亞馬遜的薩爾瑪在她的評論中寫道:"這是一次非凡的信仰和韌性之旅。" 她稱讚這本書"有效地展示了作者的精神成長"。 此外,劉文采Margaret Liu Collins引人入勝且真誠的寫作風格使讀者能夠受到啟發並反思自己的生活。劉文采(Margaret Liu Collins) 出生於抗日戰爭期間的中國重慶,在慈善、商業和學術界各個領域都取得了傑出成就。 她移居美國,在加州大學伯克利分校攻讀化學學士學位。 2013年,她與已故的姑媽一起寫了一本關於她深愛的父親的書" The Twentieth Century Chinese Profile- Tien Oung Liu by Margaret Liu Wen Tsai 劉文采,此後出版了多部作品。