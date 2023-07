Cellebrite Aprimora Tecnologia de Gerenciamento de Evidências e Fluxo de Trabalho para Unidades Forenses e Investigativas Digitais com Novos Recursos

Atualiza e aprimora a solução de gestão forense digital com base em nuvem Cellebrite Guardian para permitir uma colaboração mais rápida

PETAH TIKVA, Israel e TYSONS CORNER, Va., July 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital) dos setores público e privado, anunciou os novos recursos do Cellebrite Guardian, uma solução de gestão de evidências e fluxo de trabalho com base em SaaS, para agências policiais de todos os tamanhos. A Cellebrite Guardian simplifica de forma segura e transparente os processos forenses digitais investigativos, permitindo maior eficiência das equipes de aplicação da lei e de investigação em escala, aumentando a resolução de casos e criando uma cadeia de custódia verificável para o compartilhamento de evidências digitais entre examinadores, investigadores e promotores.



Entre as novas vantagens mais impactantes está o "Carregamento Simples", um carregador rápido, intuitivo e de arrastar e soltar que permite que os investigadores carreguem e compartilhem evidências rapidamente com qualquer parte interessada em um processo fácil de duas etapas. Este recurso pode reduzir significativamente o processo investigativo de potencialmente semanas com métodos tradicionais para meros minutos. Aproveitando ainda mais o "Carregamento Inteligente", as equipes forenses também podem carregar simultaneamente vários arquivos grandes em uma única etapa.

As novas permissões de "Compartilhamento Rápido" economizam tempo adicional crucial, conectando as partes interessadas novas e existentes, de forma segura e intuitiva. O "Compartilhamento Rápido" também permite o compartilhamento entre agências, onde os usuários de todas as agências podem se conectar ao mesmo portal.

Os novos recursos do Guardian fornecem evidências mais rápidas, eliminando a necessidade de pen drives ou outras mídias físicas, e até menos de uma hora para upload e compartilhamento. Além disso, os novos recursos eliminam os custos de hardware e a duplicação de dados, mantendo a cadeia de custódia e a transparência com uma trilha de auditoria completa, tanto para evidências físicas quanto digitais.

“Essas melhorias do Guardian ocorrem quando os examinadores têm uma explosão de dados digitais e as evidências digitais se mostram continuamente mais essenciais do que as evidências físicas”, disse Ronnen Armon, Diretor de Produtos e Tecnologia da Cellebrite. “Esses novos recursos revolucionam o compartilhamento tipicamente difícil, oneroso, demorado e muitas vezes manual de evidências digitais com examinadores e investigadores, melhorando o fluxo de trabalho e permitindo um trabalho conjunto mais eficiente para a solução de casos e aplicação da justiça para vítimas e comunidades.”

Além das melhorias no compartilhamento e análise de evidências, os novos recursos do Guardian incluem a capacidade de:

Marcar eventos diretamente na UFDR, permitindo que os usuários visualizem e gerenciem tags em apoio a investigações colaborativas e conectadas.

Gerar e compartilhar relatórios relevantes dentro do processo de revisão.

Lançado no final de 2021, o Cellebrite Guardian tem a confiança de um número crescente de agências policiais para apoiar seus requisitos de gerenciamento de evidências. Para mais informações sobre o Cellebrite Guardian, clique aqui .

