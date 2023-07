CNCF KubeArmor

AccuKnox firma parceria com a Brasec para fornecer serviços abrangentes de Segurança Em Nuvem

CUPERTINO, CALIFORNIA, UNITED STATES, July 31, 2023/ EINPresswire.com / -- A AccuKnox , Inc. anunciou uma parceria com a Brasec Ltda, um revendedor experiente e provedor de serviços de segurança gerenciados (MSSP).O AccuKnoxoferece uma solução abrangente Cloud Native Application Protection Platform ( CNAPP ). O AccuKnox oferece segurança Zero Trust para ambientes multinuvem, nuvem privada/pública. De acordo com as práticas recomendadas de CI/CD, o AccuKnox se concentra em encontrar vulnerabilidades no início do processo de desenvolvimento de software. O AccuKnox é uma solução abrangente que oferece segurança em nuvem, verificação de código, segurança de contêiner, segurança de API, segurança de host, segurança de rede e segurança de orquestração Kubernetes. O AccuKnox é um dos principais colaboradores da solução de segurança em tempo de execução do Kubernetes, KubeArmor, que foi adotada pelo CNCF e alcançou mais de 500.000 downloads.O AccuKnox, Zero Trust Enterprise CNAPP está ancorado no KubeArmor e é uma plataforma integrada de Cloud Native Security que inclui:● CSPM/KSPM (Cloud/Kubernetes Security Posture Management)● CWPP (plataforma de proteção de carga de trabalho em nuvem)● CIEM/KIEM (Cloud/Kubernetes Identity and Entitlement Management)A Brasec oferece soluções completas que permitem uma visão em tempo real de ameaças, vulnerabilidades e alterações em sua rede local e em nuvem. Nossos parceiros são empresas conceitos situadas no Vale do Silício.Os principais diferenciais e benefícios das nossas soluções são:• Visibilidade abrangente (Rede,Vulnerabilidades,Eventos)• Redução do tempo de detecção• Facilita conformidade para cumprimento das leis LGPD / GDPR / PCI• Permite sanitizar a rede pro-ativamenteMONITORANDO E PROTEGENDO: Através do P2D4 com alta eficácia. Gerenciando todo o ciclo de vida de vulnerabilidades no seu ambiente.• Proteger: Atualizar e implementar camadas de proteção relevantes para as ameaças atuais e futuras.• Prever: Utilizar inteligência artificial que prevê ataques no momento da sua preparação, e protege a rede antes que ele seja lançado.• Detectar: Gestão de eventos, monitoramento de tráfego e movimentação lateral, com alertas definidos por nível de criticidade e processos de segurança• Desviar: Enganar os atacantes, aumentando a resiliência, maximizar o poder de detecção e minimizar o impacto das ameaças.• Decidir: Obter informações precisas e rapidamente, permitindo tomadas de decisão críticas.• Derrotar: Utilizar as ferramentas certas para obter a agilidade e eficácia nas respostas a incidentes."Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Brasec. Sua experiência especializada em segurança cibernética, segurança em nuvem combinada com a cobertura de mercado que eles oferecem no mercado brasileiro é exatamente o que os clientes procuram para lidar com ameaças atuais e emergentes de maneira eficaz e econômica", disse Raj Panchapakesan, chefe de alianças e parcerias."No atual cenário de ameaças em constante mudança, é preciso uma solução CNAPP muito abrangente, porém flexível, como base para nossa oferta de MSSP. A poderosa combinação de CSPM e CWPP da AccuKnox permite que as organizações lidem com ameaças estáticas e dinâmicas. Sua superioridade técnica e de produto combinada com sua abordagem comprometida com a parceria é exatamente o que estávamos procurando. Estamos muito satisfeitos em firmar esta parceria com eles e ansiosos para atender nossos clientes", disse Júlio Assunção, CEO da Brasec.Os recursos AccuKnox Zero Trust CNAPP incluem:• Segurança em nuvem sem agente• Estático Integrado (CSPM) e Segurança em Tempo de Execução (CWPP)• Suporte para todas as nuvens públicas (AWS, Azure, GCP, Oracle)• Suporte para nuvens locais/privadas (OpenShift, VMWare) e nuvens híbridas• OpenSource, KubeArmor led, DevSecOps habilitado• Priorização automatizada de vulnerabilidades• Suporte para cargas de trabalho modernas (Kubernetes orquestradas ou não orquestradas) e cargas de trabalho tradicionais (máquina virtual, Bare Metal)• Fornecido em um modelo DevSecOps centrado no desenvolvedor, Shift à esquerda Integração com várias ferramentas, fornecendo segurança flexível por meio de SOARCAST(Security Orchestration, Automation and Response; Continuous Application Security Testing)Para saber mais sobre o AccuKnox• Parceiros, visite https://www.accuknox.com/partners • Produtos, visite https://www.accuknox.com/products Sobre o AccuKnoxO AccuKnoxfornece uma plataforma Zero Trust Cloud Native Application Security (CNAPP). O AccuKnox é o principal colaborador da solução de segurança em tempo de execução do Kubernetes, KubeArmor, um projeto CNCF (Cloud Native Computing Foundation) muito popular que alcançou mais de 500.000 downloads. O AccuKnox foi desenvolvido em parceria com o SRI (Stanford Research Institute) e está ancorado em invenções seminais nas áreas de Segurança de Contêineres, Detecção de Anomalias e Proveniência de Dados. O AccuKnox pode ser implantado em ambientes de nuvem pública e privada. O AccuKnox é financiado pelos principais investidores em segurança cibernética, como National Grid Partners, MDSV, Avanta Venture Partners, Dolby Family Ventures, DreamIT Ventures, 5G Open Innovation Lab e Seedop. www.accuknox.com Contato de relações públicasAccuKnox, Inc.Nat Natraj, co-fundador, CEO n@accuknox.comBrasec, LtdaTacyana Assunção tacyana@brasec.com.br

AccuKnox CNAPP - Explainer Video