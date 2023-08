Impulsando el Éxito Empresarial: El Poder del Salario Emocional en Arca Continental

David Reyna y el equipo de capital humano Generando estrategias de bienestar durante el evento Equipo de directores durante el evento

Ofrece Arca Continental un ambiente con mayor bienestar para sus colaboradores.

El rol de los mandos medios es fundamental para generar un espacio de bienestar en la empresa.” — David Reyna, director región norte

CHIHUAHUA, MéXICO, July 31, 2023/ EINPresswire.com / -- En un mundo cada vez más estresado, el bienestar emocional se convierte en un pilar fundamental para el éxito empresarial. Las cifras no mienten: el 90% de las consultas médicas están relacionadas con el estrés, y 7 de cada 10 renuncias tienen como causa una mala relación con el jefe inmediato (Asociación Americana de Psicología, 2022; Gallup, 2016). La rotación de personal, especialmente en países latinoamericanos, es alarmante, alcanzando hasta un 200% anual en ciertas regiones fronterizas (Emotional Paycheck, 2022).En este contexto, Arca Continental , una empresa líder en la industria, ha comprendido la importancia de priorizar el bienestar de sus colaboradores para reducir la rotación y fomentar la lealtad en su talento humano. La Región Norte, bajo la dirección de David Reyna, ha emprendido un cambio cultural significativo, centrado en mejorar el Salario Emocional El Salario Emocional como estrategia de retención"Somos una empresa con muy buenas prestaciones, pero en ocasiones nuestros mandos medios ya las dan por hechas. En este proyecto de salario emocional, de la mano del Emotional Paycheck, esperamos comunicarlas eficientemente y así ayudar a los nuevos colaboradores a encontrar el gran valor que tiene trabajar en esta empresa", comentaron los líderes del proyecto en la Región Norte, David Reyna y Sergio Montemayor.El Salario Emocional, respaldado por el concepto del Emotional Paycheck, se ha convertido en un factor clave para el éxito empresarial. Arca Continental ha reconocido que ofrecer prestaciones tangibles no es suficiente si no se comunican de manera efectiva a través de los mandos medios. La falta de comunicación y conocimiento sobre las ventajas que la empresa ofrece puede llevar a una percepción negativa por parte de los colaboradores y a su posterior partida hacia competidores con ofertas similares, pero mejor comunicadas. ¡El poder de los mandos medios!Capacitación y transformación: El Método del Salario Emocional La empresa está tomando acciones contundentes para mejorar el bienestar emocional de su equipo. Los mandos medios en la Región Norte serán sometidos a un curso intensivo de 14 semanas denominado "El Método del Salario Emocional". Durante este programa, se abordarán temáticas cruciales como bienestar, felicidad, equilibrio entre vida y trabajo, y cómo comunicar efectivamente las prestaciones y beneficios ofrecidos.El Dr. Jaime Leal, Director del Instituto Canadiense de Pago Emocional, ha sido clave en esta iniciativa y ha impartido una serie de conferencias en diversas plazas de la empresa, marcando el inicio de este emocionante proyecto de transformación.Responsabilidad compartida para un futuro prósperoEn este proceso de cambio cultural, es esencial entender que el bienestar en la empresa no recae únicamente en el departamento de Recursos Humanos. Todos y cada uno de los jefes inmediatos, supervisores, coordinadores, gerentes y directores comparten la responsabilidad de trabajar en incrementar el Salario Emocional.Arca Continental ha dado un gran paso hacia el éxito sostenible al reconocer la relevancia del bienestar emocional en su fuerza laboral. Al impulsar el Salario Emocional y el Emotional Paycheck, la empresa está fortaleciendo la retención del talento y creando un ambiente laboral en el que los colaboradores se sienten valorados, inspirados y comprometidos.Como líderes y tomadores de decisiones, les invitamos a reflexionar sobre el impacto positivo que una estrategia enfocada en el Salario Emocional puede tener en sus organizaciones. A través del bienestar y la satisfacción de los colaboradores, se puede alcanzar una ventaja competitiva única y una base sólida para el crecimiento y éxito empresarial.