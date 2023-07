Faites d'importantes économies sur les produits Moncozy sur Amazon lors de la Semaine mondiale de l'allaitement

NEW YORK, 28 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour célébrer la Semaine mondiale de l'allaitement, Momcozy, un compagnon digne de confiance pour des millions de mères dans le monde, adopte le thème de cette année, à savoir un Véritable soutien pour les mamans allaitantes, en proposant une multitude de remises exclusives sur Amazon du 1er au 6 août. Dans le cadre de son engagement à apporter des solutions de maternité complètes, les acheteuses peuvent s'attendre à des économies allant de 15 à 20 % sur une large gamme de produits durant la semaine de réductions.







Ces soldes d'une semaine débutent le 1er août avec une réduction de 20 % sur le Chauffe-biberon rapide 6 en 1, pratique et fiable, et une offre de 10 à 15 % de réduction sur le Coussin d'allaitement de Momcozy, idéal pour un soutien doux à la fois pour maman et bébé lors de l'allaitement.

Les clientes peuvent s'attendre à de nouvelles offres au fur et à mesure de la semaine. Du 2 août à 13h10 au 3 août à 1h10 (EST), les mamans pourront profiter d'une réduction de 20 % sur le tire-lait portable mains libres S12-Pro de Momcozy, conçu pour assurer confort et efficacité lors de l'extraction du lait tout en offrant aux mamans qui allaitent la liberté de vaquer à leurs occupations quotidiennes.

Le 3 août, de 9h20 à 21h20 (EST), les mamans pourront profiter de 15 à 20 % de réduction sur le Soutien-gorge d'allaitement push-up floral sans coutures de Momcozy. Ce soutien-gorge très apprécié offre un mélange inégalé de confort doux et de soutien aux mamans qui allaitent.

Pour finir, le Porte bébé écharpe confortable, ergonomique et ajustable de Momcozy sera sous les feux des projecteurs avec une généreuse réduction de 20 % le 6 août de 11h30 à 23h30 (EST).

« Pendant la Semaine mondiale de l'allaitement et par la suite, notre objectif est d'apporter aux mamans qui allaitent un véritable soutien », a déclaré un représentant de Momcozy. « Grâce à nos ressources et à nos produits, notre objectif est d'accompagner et de faciliter le chemin de la maternité en tant que solution et service de maternité à guichet unique. Nous voulons que chaque maman soit une "maman cozy". »

Les clientes pourront profiter de ces réductions limitées dans le temps sur la page Amazon de Momcozy durant la Semaine mondiale de l'allaitement, du 1er au 6 août.

À propos de Momcozy

Momcozy vise à accompagner les mamans, de leur grossesse aux premières phases de la maternité. Avec ses tire-laits, soutiens-gorge d'allaitement et autres produits de soin pour les mamans, Momcozy apporte le summum absolu du confort aux mamans du monde entier. Au moyen d'une innovation continue et de l'implication des mères, Momcozy crée des produits visant à rendre la vie des mamans plus facile et plus confortable.

Pour en savoir plus sur Momcozy, rendez-vous sur le site : https://momcozy.com/

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2676c3f1-3c56-4f96-803f-4595cd0eafac





Contact : Tim Brown tim198515@gmail.com