AKWEL: 上半年营收增长 11.8%

2023年7月27日星期四

上半年营收增长 11.8%

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理以及电动车结构部件专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件） 2023 年上半年合并营业收入为 5.458 亿欧元。

合并营业收入

单位：百万欧元 - 未经审计 2023 2022 变动 PCC变动(1) 第1季度 274.6 245.8 +11.7 % +14.6 % 第2季度 271.2 242.3 +11.9 % +17.7 % 上半年 545.8 488.1 +11.8 % +16.2 %

(1)固定业务范围和汇率

在重回增长的全球汽车市场中，AKWEL 营业收入 2023 年第二季度增长 11.9%，按固定范围和汇率计算增长 17.7%。集团因此连续第五个季度实现两位数增长。

产品和功能营业收入增长 11.8 %，至 5.293 亿欧元。清洗 (+22.0 %)、机械 (+18.0%) 和冷却 (+15.5%) 业务在此期间最为活跃，电动汽车结构件业务继续上升 (+85%)。模具营业收入增长了 16.4%，达到 1,280 万欧元。

截至 2023 年 6 月 30 日，去除租赁债务并支付股息后的合并净现金达 1.011 亿欧元，上半年的投资额为 2,380 万欧元。

鉴于上半年的业绩表现以及全球汽车和卡车运输行业日益乐观的业务前景，AKWEL 确认 2023 财年的营业收入预计将增长 10% 左右。

作为实施股份回购计划的一部分，经 2023 年 5 月 25 日股东大会授权，AKWEL 签署了股份回购协议。协议即日生效，最高回购金额为 1.334 亿欧元。该计划的目标是依法取消所回购的股份。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体、机械管理和电动汽车结构部件方面的专家。集团在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的21个国家，在全球拥有9,500名员工。

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