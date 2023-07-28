Jitterbit 推出 Harmony EDI——一款完全嵌入式、基於雲端的 EDI 解決方案，可提供更強大、更友好的用戶體驗

Harmony EDI 的靈活性、增強的可視性、易用性、集中化的貿易夥伴管理和具有競爭力的定價使其成為市場上的最佳選擇

加利福尼亞州阿拉米達, July 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過自動化賦能轉型的全球領先企業 Jitterbit 今日宣布了其自我管理、基於雲端的電子數據交換 (EDI) 解決方案，該解決方案已完全整合到 Jitterbit Harmony 平台中。借助 Harmony EDI ，用戶可以實現完全自動工作和自我管理的 EDI 流程。數據在貿易夥伴（即 Amazon、Home Depot、Lowes、Walmart 等）和商家之間自動傳送到商家的企業資源規劃 (ERP)、客戶關係管理 (CRM) 和運輸系統。這有助於簡化流程和自動化工作流程，消除 EDI 交易的人工處理和審批，並確保系統之間傳送資訊的準確性。



傳統的 EDI 產品依賴第三方供應商平台為客戶處理 EDI，這給企業帶來了重大挑戰。隨着新的 EDI 貿易夥伴和應用程式的添加，應用程式的差異以及對額外連接器的需求使得擴展變得較為困難。此外，許多 EDI 供應商不具備管理 EDI 之外整合的技術專長，這限制了想要擴展的企業。

Jitterbit 完全整合和自我管理的 Harmony EDI 消除了上述障礙，為市場帶來了更高水準的易用性和新功能。許多 EDI 解決方案提供複雜的 EDI 整合，局限於文檔翻譯器或貿易夥伴和企業之間的數據移動和交換。借助 Harmony EDI，企業可以存取基於雲端的整合平台即服務 (iPaaS) 解決方案，其中包含一套支持自訂整合的應用程式，並且能夠輕鬆添加和管理與 EDI 整合的系統和應用程式。Harmony EDI 支持所有類型的企業——從那些擁有經驗豐富或專門的 EDI 團隊並希望自行管理 EDI 的企業，到只有很少或沒有 EDI 經驗但希望有可靠的供應商來建立其 EDI 流程和貿易夥伴的企業。

Harmony EDI 為用戶提供全面的可視性和控制能力，使他們能夠：

管理和配置貿易夥伴 ：Harmony EDI 的集中式平台為企業提供先進的功能來管理其貿易夥伴關係的各個方面，並可存取 1,000 多個貿易夥伴和 4,000 張地圖。

：Harmony EDI 的集中式平台為企業提供先進的功能來管理其貿易夥伴關係的各個方面，並可存取 1,000 多個貿易夥伴和 4,000 張地圖。 全面了解 EDI 交易和文件： 憑藉增強的追蹤和報告功能，Harmony EDI 為企業提供快速識別和解決交易錯誤等問題所需的可視性，確保及時、準確的文件交換。這包括透過 ERP 和後端系統自我管理貿易夥伴和 EDI 工作流程的能力，以及隨着業務規模的擴大輕鬆添加新貿易夥伴的能力。

憑藉增強的追蹤和報告功能，Harmony EDI 為企業提供快速識別和解決交易錯誤等問題所需的可視性，確保及時、準確的文件交換。這包括透過 ERP 和後端系統自我管理貿易夥伴和 EDI 工作流程的能力，以及隨着業務規模的擴大輕鬆添加新貿易夥伴的能力。 與 ERP 系統整合： Harmony EDI 完全整合在 Harmony 平台中，支持與 SAP、Oracle Netsuite、Sage、Microsoft Dynamics 365 等行業領先的 ERP 系統整合，進一步幫助企業實現 EDI 流程的自動化，並簡化系統和應用程式之間的工作流程。

Harmony EDI 完全整合在 Harmony 平台中，支持與 SAP、Oracle Netsuite、Sage、Microsoft Dynamics 365 等行業領先的 ERP 系統整合，進一步幫助企業實現 EDI 流程的自動化，並簡化系統和應用程式之間的工作流程。 與 Jitterbit 的完整 iPaaS 解決方案無縫銜接：借助 Harmony EDI，企業可以輕鬆地將應用程式和系統添加到其技術堆棧中，在應用程式之間創建自動化工作流程，並更好地了解跨平台的應用程式數據。

「今天，Jitterbit 透過推出 Harmony EDI，在 EDI 解決方案領域實現了一次飛躍。這款變革性產品無縫嵌入到雲端，帶來了靈活性，增強的可視性和無與倫比的用戶友好性。」Jitterbit 產品管理高級副總裁 Vito Salvaggio 說道。「憑藉集中的貿易夥伴管理和具有競爭力的定價，Harmony EDI 成為市場上的最佳選擇。企業對企業 (B2B) 供應商可以告別限制，擁抱流程簡化、工作流程自動化和重新定義成功的新時代。」

Jitterbit Harmony EDI 將立即推出。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.jitterbit.com/product/edi/ 。

關於 Jitterbit, Inc.

Jitterbit 透過用於整合和應用程式開發的低代碼企業解決方案來賦能企業轉型。Jitterbit 結合並簡化了 iPaaS、應用程式介面管理 (APIM)、EDI 和低代碼應用程式編程 (LCAP) 的功能，以放大本地、基於雲端和 SaaS 系統的價值並加速數位化進程。全球各地的組織依靠 Jitterbit 的經驗和專長來幫助其實現關鍵業務流程的自動化並構建應用程式以適應未來的業務需求。欲了解 Jitterbit 如何幫助人們更快樂地工作，請瀏覽 www.jitterbit.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

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