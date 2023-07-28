Jitterbit 推出 Harmony EDI，这是一款完全嵌入式、基于云端的 EDI 解决方案，提供更强大和更友好的用户体验

Harmony EDI 的灵活性、增强的可见性、易用性、集中化的贸易伙伴管理和有竞争力的定价使其成为市场上的首选

加利福尼亚州阿拉米达, July 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过自动化实现转型的全球领先企业 Jitterbit ，今日宣布推出其自主管理、基于云端的电子数据交换 (EDI) 解决方案，该解决方案已完全集成到 Jitterbit Harmony 平台。通过 Harmony EDI ，用户可以完全自主地进行 EDI 流程的管理和服务。数据会自动在贸易伙伴（例如 Amazon、Home Depot、Lowes、Walmart 等）和商家之间进行传输，进入到商家的 ERP、CRM 和运输系统中。这有助于简化流程和自动化工作流，消除 EDI 交易的手动处理和审批流程，并确保在系统之间传输的信息准确无误。



传统的 EDI 服务依赖第三方供应商平台来处理客户的 EDI，这给企业带来了重大挑战。应用程序的差异和对额外连接器的需求，使得在新增 EDI 贸易伙伴和应用程序时难以扩展。此外，许多 EDI 供应商没有处理 EDI 以外集成的技术专长，这对希望扩展的企业造成了限制。

Jitterbit 完全集成及自主管理的 Harmony EDI 突破了上述障碍，为市场带来了全新的易用性和功能性体验。许多 EDI 解决方案所提供的复杂的 EDI 集成仅限于文档转换器或贸易伙伴和企业之间的数据传输和交换。凭借 Harmony EDI，企业可以使用基于云端的 iPaaS 解决方案，配备一套支持定制化集成的应用程序，能够轻松添加和管理与 EDI 进行集成的系统和应用程序。Harmony EDI 支持各种类型的企业——从那些拥有丰富 EDI 经验或配有专门的 EDI 团队并希望独立管理 EDI 的企业，到那些几乎没有或完全没有 EDI 经验并希望可靠供应商为其设置 EDI 流程和贸易伙伴的企业。

Harmony EDI 为用户提供了完整的可见性和控制能力，使其能够：

管理和配置贸易伙伴 ：Harmony EDI 的集中式平台提供了高级功能，让企业能够管理其所有贸易伙伴关系的各个方面，并可访问超过 1,000 个贸易伙伴和 4,000 个地图。

：Harmony EDI 的集中式平台提供了高级功能，让企业能够管理其所有贸易伙伴关系的各个方面，并可访问超过 1,000 个贸易伙伴和 4,000 个地图。 实现对 EDI 交易及文件的全面可见性： 凭借强化的跟踪和报告功能，Harmony EDI 为企业提供所需的可见性，以便迅速发现和解决问题，比如交易错误，确保及时准确地文件交换。这包括与 ERP 和后台系统一起自主管理贸易伙伴以及 EDI 工作流的能力，还有在企业扩展时轻松添加新的贸易伙伴的能力。

凭借强化的跟踪和报告功能，Harmony EDI 为企业提供所需的可见性，以便迅速发现和解决问题，比如交易错误，确保及时准确地文件交换。这包括与 ERP 和后台系统一起自主管理贸易伙伴以及 EDI 工作流的能力，还有在企业扩展时轻松添加新的贸易伙伴的能力。 与 ERP 系统集成： 通过完全集成于 Harmony 平台中，Harmony EDI 支持与行业领先的 ERP 系统（如 SAP、Oracle Netsuite、Sage、Microsoft Dynamics 365 等）的集成，进一步帮助企业实现 EDI 流程自动化，并简化系统和应用程序之间的工作流。

通过完全集成于 Harmony 平台中，Harmony EDI 支持与行业领先的 ERP 系统（如 SAP、Oracle Netsuite、Sage、Microsoft Dynamics 365 等）的集成，进一步帮助企业实现 EDI 流程自动化，并简化系统和应用程序之间的工作流。 与 Jitterbit 完整的 iPaaS 解决方案无缝衔接：借助 Harmony EDI，企业可以轻松地将应用程序和系统添加到其技术栈中，创建应用程序之间的自动化工作流，并更好地在多个平台上查看应用程序数据。

“今天，Jitterbit 通过推出 Harmony EDI，在 EDI 解决方案领域迈出了一大步。这款无缝嵌入云端的具有划时代意义的产品十分灵活，可见性增强，具有无与伦比的用户友好性，” Jitterbit 的产品管理高级副总裁 Vito Salvaggio 说道。“凭借集中式的贸易伙伴管理和具有竞争力的定价，Harmony EDI 在市场上独树一帜，成为用户的最佳选择。B2B 供应商可以告别限制，迎接精简流程、工作流自动化和重新定义成功之力的新时代。”

Jitterbit Harmony EDI 将马上可用。要了解更多内容，请访问 www.jitterbit.com/product/edi/ 。

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