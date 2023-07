Jitterbit lance Harmony EDI, une solution d'EDI entièrement intégrée et basée sur le cloud visant à offrir une expérience plus robuste et plus intuitive

La flexibilité d'Harmony EDI, son offre d'une visibilité accrue, sa facilité d'utilisation, sa capacité de gestion centralisée des partenaires commerciaux ainsi que son prix compétitif en font un choix supérieur sur le marché

ALAMEDA, Californie, 28 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , leader mondial de la transformation par l'automatisation, a annoncé aujourd'hui sa solution d'échange de données informatisées (EDI) autogérée et basée sur le cloud, qui est entièrement intégrée dans la plateforme Jitterbit Harmony. Avec Harmony EDI , les utilisateurs peuvent procéder à un libre-service et une auto-gestion des processus d'EDI dans leur intégralité. Les données sont automatiquement transférées entre les partenaires commerciaux (c'est-à-dire Amazon, Home Depot, Lowes, Walmart et d'autres) et les commerçants dans les systèmes PGI, GRC et d'expédition du commerçant. Cela permet de rationaliser les processus et d'automatiser les workflows, éliminant le traitement et les approbations manuels des transactions EDI, et garantissant l'exactitude des informations transmises entre les systèmes.



Les offres EDI traditionnelles s'appuient sur des plateformes de fournisseurs tiers afin de gérer l'EDI pour leurs clients, ce qui pose des problèmes importants aux entreprises. La disparité des applications et le besoin de connecteurs supplémentaires font qu'il est difficile d'évoluer à mesure de l'ajout de nouveaux partenaires commerciaux et de nouvelles applications d'EDI. En outre, de nombreux fournisseurs EDI ne disposent pas de l'expertise technique nécessaire pour gérer les intégrations en dehors de l'EDI, ce qui limite les entreprises désireuses d'évoluer.

Entièrement intégrée et autogérée, Harmony EDI de Jitterbit élimine les obstacles susmentionnés et apporte un niveau supérieur de facilité d'utilisation et de fonctionnalité sur le marché. De nombreuses solutions EDI proposent des intégrations EDI compliquées qui se limitent aux traducteurs de documents ou au déplacement ainsi qu'à l'échange de données entre les partenaires commerciaux et les entreprises. En utilisant Harmony EDI, les entreprises ont accès à une solution iPaaS basée sur le cloud avec une suite d'applications qui prennent en charge des intégrations personnalisées et la possibilité d'ajouter et de gérer facilement des systèmes et des applications qui s'intègrent à l'EDI. Harmony EDI soutient des entreprises de tous types, qu'elles disposent d'une équipe EDI expérimentée ou dédiée et qu'elles souhaitent gérer elles-mêmes l'EDI, ou qu'elles aient très peu ou pas d'expérience en matière d'EDI et qu'elles souhaitent profiter d'un fournisseur fiable pour organiser leurs processus d'EDI et leurs partenaires commerciaux.

Harmony EDI offre à ses utilisateurs une visibilité et un contrôle totaux, leur permettant de :

Gérer et configurer les partenaires commerciaux : la plateforme centralisée d'Harmony EDI offre des fonctions avancées permettant aux entreprises de gérer tous les aspects de leurs relations avec les partenaires commerciaux, avec l'accès à plus de 1 000 partenaires commerciaux et 4 000 cartes.

Bénéficier d'une visibilité totale sur les documents et transactions d'EDI : grâce à des capacités de suivi et de reporting améliorées, Harmony EDI offre aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin pour identifier les problèmes et les régler rapidement, les erreurs de transaction par exemple, assurant un échange de documents opportun et précis. Cela inclut la possibilité d'auto-gérer les partenaires commerciaux et les workflows d'EDI avec des systèmes PGI et back-end, ainsi que celle d'ajouter facilement de nouveaux partenaires commerciaux à mesure que l'entreprise évolue.

S'intégrer aux systèmes PGI : s'intégrant entièrement à la plateforme Harmony, Harmony EDI permet des intégrations avec des systèmes PGI leaders du secteur comme SAP, Oracle Netsuite, Sage, Microsoft Dynamics 365 et bien d'autres, aidant davantage les entreprises à automatiser leurs processus d'EDI et à rationaliser leurs workflows entre les systèmes et applications.

Travailler avec la solution iPaaS complète de Jitterbit en toute simplicité : avec Harmony EDI, les entreprises peuvent facilement ajouter des applications et systèmes à leur pile technologique, créer des workflows automatisés entre les applications et avoir une meilleure visibilité des données d'application entre les plateformes.

« Avec le lancement d'Harmony EDI, Jitterbit fait aujourd'hui un bond en avant dans le domaine des solutions d'EDI . S'intégrant au cloud de manière transparente, cette offre révolutionnaire apporte de la flexibilité, une meilleure visibilité et une facilité d'utilisation sans égale », a déclaré Vito Salvaggio, VPS de la gestion de produits chez Jitterbit. « Grâce à une gestion centralisée des partenaires commerciaux et à un prix compétitif, Harmony EDI se démarque comme étant le meilleur choix du marché. Les fournisseurs B2B peuvent dire adieu aux limites et entrer dans une nouvelle ère de processus rationalisés et de workflows automatisés, avec le pouvoir de redéfinir la réussite. »

Jitterbit Harmony EDI sera disponible immédiatement. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page www.jitterbit.com/product/edi/ .

À propos de Jitterbit, Inc.

Jitterbit permet la transformation des sociétés grâce à des solutions d'entreprise low-code pour l'intégration et le développement d'applications. Jitterbit combine et simplifie la puissance de l'iPaaS, l'APIM, l'EDI et des LCAP afin d'amplifier la valeur des systèmes sur site, dans le cloud et SaaS, et d'accélérer les parcours numériques. Des entreprises du monde entier s'appuient sur l'expérience et l'expertise de Jitterbit pour les aider à automatiser les processus commerciaux critiques et à créer des applications permettant d'assurer l'avenir de leurs activités. Découvrez comment Jitterbit aide les gens à travailler en étant plus heureux sur www.jitterbit.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

Contact auprès des médias :