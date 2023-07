Réalisez des économies grâce aux soldes de Momcozy débutant le 1er août à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement

NEW YORK, 27 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la planète se prépare à la Semaine mondiale de l'allaitement, Momcozy , une marque d'accompagnement adorée par plus de 2 millions de mamans à travers le monde, s'aligne sur le thème de célébration de cette année, à savoir un Véritable soutien pour les mamans allaitantes. En guise de solution et service de maternité à guichet unique, Momcozy est fière d'annoncer ses soldes de 20 % sur tout son site, ainsi qu'une remise de 30 % sur les soutiens-gorge de maternité, et ce pendant toute la semaine de célébration. Les mamans pourront profiter des remises en utilisant le code « BW2023 » sur le site Web de Momcozy du 1er au 7 août.



Visant à aider chaque maman à devenir une « maman cozy », ces soldes sur toute une semaine promettent un véritable soutien de l'entreprise par l'intermédiaire de produits fiables, pratiques et confortables :

Tire-laits mains libres

Les mamans qui tirent leur lait apprécieront les remises accordées sur la gamme de tire-laits portables mains libres de Momcozy, comprenant le M5 tout-en-un, le très efficace S12 Pro et le durable S9 Pro . Ces tire-laits assurent non seulement le confort et l'efficacité pour l'extraction du lait, mais aussi la liberté de faire autre chose en même temps, un avantage de choix pour les mamans allaitantes.

Soutiens-gorge d'allaitement et tire-lait

Les mamans peuvent aussi bénéficier d'une remise de 30 % sur les commandes de soutiens-gorge d'allaitement s'élevant à plus de 74 $ (non combinable avec la remise de 20 % sur tout le site). Ses soutiens-gorge, comprenant le soutien-gorge d'allaitement ultra-doux sans couture , le soutien-gorge d'allaitement push-up floral sans couture et le soutien-gorge tire-lait mains libres à usage intensif 4 en 1 , apportent tous aux mamans allaitantes ce qu'il y a de mieux en matière de praticité, de soutien et de confort soyeux.

Autres produits essentiels

Les remises s'étendent aux autres produits essentiels de parentalité, notamment le moniteur vidéo pour bébé , la barrière rétractable pour bébé , le chauffe-biberon rapide pour bébé 6 en 1 de premier ordre de Momcozy, ainsi qu'un assortiment de couches parmi une large variété de produits.

« Chez Momcozy, nous pensons que les mamans constituent l'épine dorsale d'une famille et qu'elles ne méritent que ce qu'il y a de mieux », a déclaré un représentant de Momcozy. « Nous sommes fiers de soutenir les mères allaitantes du monde entier et impatients de voir nos produits jouer un rôle dans leur voyage au cours de cette Semaine mondiale de l'allaitement. »

Rendez-vous sur le site Web de Momcozy pour cette Semaine mondiale de l'allaitement afin de participer à la célébration de l'allaitement, et suivre la prochaine étape pour devenir une maman cozy !

À propos de Momcozy

Momcozy vise à accompagner les mamans, de leur grossesse aux premières phases de la maternité. Avec ses tire-laits, soutiens-gorge d'allaitement et autres produits de soin pour les mamans, Momcozy apporte le summum absolu du confort aux mamans du monde entier. Au moyen d'une innovation continue et de l'implication des mères, Momcozy crée des produits visant à rendre la vie des mamans plus facile et plus confortable.

Une photo est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0373f057-efa8-46e6-85c4-ffe33ab4e4be

Contact : Tim Brown tim198515@gmail.com