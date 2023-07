En el estadio, en casa o donde sea que vayas, Verizon tiene cubiertos a los fanáticos de la NFL para la temporada 2023

Los clientes nuevos de Verizon pueden obtener NFL Sunday Ticket de YouTube y YouTube TV, por nuestra cuenta

Lo que necesitas saber:



Verizon es el lugar para los fanáticos de la NFL: nuestra larga asociación con la NFL solo se fortalece, desde brindar las mejores experiencias para los fanáticos en el estadio con nuestra red 5G hasta transformar las comunicaciones entre entrenadores en el campo. Ahora, Verizon es el único proveedor de servicios inalámbricos que ofrece a los clientes una promoción exclusiva "por nuestra cuenta" por tiempo limitado para todos los juegos de los domingos por la tarde fuera del mercado en YouTube y YouTube TV esta temporada.

Los clientes actuales de Verizon son elegibles para NFL Sunday Ticket de YouTube y YouTube TV por nuestra cuenta si se actualizan a planes de Internet residencial y móvil elegibles, lo que representa un ahorro de hasta $449. ¿No estás listo para actualizar? Los clientes móviles existentes aún pueden obtener $100 de descuento en Sunday Ticket de YouTube y YouTube TV.

Verizon ofrece una nueva solución de red inalámbrica privada administrada en los 30 estadios de EE. UU. y los juegos de la Serie Internacional 2023, que incluye soporte completo en el juego para las comunicaciones entre entrenadores en el campo.

Verizon apoyará eventos clave de la NFL a lo largo de la temporada, incluido el Super Wild Card Weekend presentado por Verizon y los Pro Bowl Games 2023 presentados por Verizon.

NUEVA YORK, July 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La cuenta regresiva para la temporada 2023-2024 de la NFL ha comenzado y Verizon, en asociación con YouTube, está mejorando su juego con la NFL.

A partir del 27 de julio, los nuevos clientes de Internet móvil y residencial de Verizon pueden calificar para NFL Sunday Ticket ¹ exclusivamente desde YouTube y YouTube TV, el paquete de suscripción de la Liga que incluye juegos de la NFL de temporada regular los domingos por la tarde fuera del mercado (según la ubicación del espectador) transmitidos en FOX y CBS: por nuestra cuenta. Los clientes de Verizon que compren o hagan un pedido anticipado de un smartphone seleccionado y se suscriban a una nueva línea móvil, o que se suscriban a planes selectos de Verizon Home Internet², también pueden aprovechar NFL Sunday Ticket de YouTube TV. Además, los clientes existentes que actualicen los planes a los incluidos en la promoción son elegibles³.

A principios de este año, Verizon anunció una nueva asociación con la NFL para ofrecer su solución de red inalámbrica privada administrada por Verizon Business en cada uno de los 30 estadios de la NFL en Estados Unidos. Esta solución incluye soporte completo para las comunicaciones de entrenador a entrenador en el campo y brinda a la NFL velocidad, seguridad y confiabilidad para la comunicación crítica de entrenador a entrenador en el campo. Esta solución se implementará para todos los juegos de la NFL de 2023, incluidos los juegos de la Serie Internacional de 2023 en Londres, Reino Unido y Frankfurt, Alemania.

Verizon continuará apoyando los eventos clave de la NFL, incluido el Super Wild Card Weekend presentado por Verizon y los Pro Bowl Games 2023 presentados por Verizon. Como anunció la NFL a principios de esta semana, Orlando, Florida, será la sede de los Juegos Pro Bowl 2023. La competencia de varios días AFC vs. NFC presentará desafíos de habilidades nuevos y recurrentes, donde 88 de los mejores jugadores de la liga competirán en competencias únicas, que culminará con juegos de flag football el domingo 4 de febrero de 2024.

Desde la actualización de los estadios de la NFL con la red 5G más confiable y las tecnologías de los días de juego hasta el patrocinio de los eventos más grandes de la NFL, y la asociación con YouTube y YouTube TV para llevar los juegos de los domingos por la tarde fuera del mercado a los fanáticos de todo el país, Verizon les brinda a los fanáticos del fútbol más y más valor esta temporada. No encontrarás mejor promoción de un proveedor de servicios inalámbricos que con Verizon.

YouTube ha sido durante mucho tiempo el hogar del contenido favorito de los fanáticos de la NFL en clips, momentos destacados, comentarios, programación original y ahora, con NFL Sunday Ticket, YouTube y YouTube TV brindan la oferta más completa de contenido de la NFL con aún más acceso a juegos en vivo.

Con la oferta promocional especial de Verizon, ya sea que estés en casa o mientras viajas, hay aún más oportunidades de transmitir juegos de los domingos por la tarde fuera del mercado en la red 5G que desees.

La oferta: en asociación con YouTube, Verizon ofrece a los fanáticos hasta $449 en ahorros.

Para nuevos clientes de Unlimited Plus Mobile: obtén acceso a una suscripción NFL Sunday Ticket de YouTube y YouTube TV esta temporada con la compra de teléfonos inteligentes seleccionados: de Samsung , Galaxy S23 Series, Galaxy Z Flip5 o Galaxy Z Fold5; de Google, el Pixel Fold, Pixel 7 o 7 Pro; o de Motorola, el Edge+.

Los nuevos clientes de Verizon Home Internet que se inscriban en planes de Internet residencial para los planes Fios 1 Gig, Fios 2 Gig, 5G Home Plus y LTE Home Plus también son elegibles para una suscripción NFL Sunday Ticket de YouTube y YouTube TV esta temporada.

Todos los demás clientes móviles existentes son elegibles para un descuento de $100 en una suscripción a NFL Sunday Ticket de YouTube y YouTube TV⁴.

Lo que dicen los ejecutivos:

Hans Vestberg, presidente y director ejecutivo de Verizon: “Al profundizar nuestra asociación de prioridad tecnológica con la NFL y ahora asociarnos con YouTube en NFL Sunday Ticket, podemos ofrecer a los clientes la mejor experiencia para fanáticos donde sea que estén en la red 5G más confiable en América. Esta asociación se suma a nuestra creciente lista de los mejores proveedores de contenido de la industria a medida que continuamos brindando lo mejor en opciones y valor exclusivo a nuestros clientes”.

Neal Mohan, CEO de YouTube: “Millones de fanáticos del fútbol ya vienen a YouTube y YouTube TV para ver los últimos momentos destacados y entrevistas, o transmitir partidos en vivo. Estamos emocionados de acercarlos aún más a los equipos fuera del mercado con NFL Sunday Ticket de YouTube y YouTube TV. A medida que construimos el mejor destino para los fanáticos de los deportes, siempre ha sido una gran parte de nuestra misión brindarles a los espectadores opciones y acceso a su contenido favorito. Nuestros socios en la NFL y Verizon comparten esta misma visión. A través de nuestra nueva asociación con Verizon, nos enorgullece ofrecer a los fanáticos formas adicionales de acceder a NFL Sunday Ticket”.

“Verizon ha sido un socio estratégico de la NFL desde 2010 y el anuncio de hoy es solo la última extensión de esta excelente relación”, dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell. “Nos han ayudado constantemente a brindar las mejores experiencias y contenido de su clase a los fanáticos dondequiera que estén. Estamos emocionados de que YouTube y Verizon se hayan asociado en una promoción especial para NFL Sunday Ticket, expandiendo el alcance de nuestro juego”.

Prepárate para el inicio de la temporada: obtén tu myPlan móvil y los planes Verizon Home Internet a partir del 27 de julio para ser elegible para una suscripción NFL Sunday Ticket de YouTube y YouTube TV, por cuenta nuestra, esta temporada de la NFL.

1) NFL Sunday Ticket: solo por tiempo limitado. Requiere la compra del teléfono con una nueva línea de teléfono inteligente en un plan móvil elegible, la activación de 5G Home Plus o LTE Home Plus, o la instalación del plan Fios 1 Gig/Fios 2 Gig. Debe activar el servicio de Verizon elegible y canjear la oferta dentro de los 60 días (a partir del 8.11.23 a través de Verizon +play para dispositivos móviles y 5G Home/LTE Home solamente) de la compra del teléfono o del servicio 5G Home/LTE Home elegible, o de la instalación de Fios 1 Plan Gig/Fios 2 Gig, o antes del 12.13.23, lo que ocurra primero. Verizon se reserva el derecho de cobrar el valor de la suscripción anual si el servicio se cancela antes del 29/2/24 o si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. No se puede combinar con una suscripción existente de NFL Sunday Ticket. Se aplica un valor de hasta $449 sólo a la temporada '23-'24 de NFL Sunday Ticket. Para los clientes de Fios, después de que termine el período de la promoción, la suscripción de NFL Sunday Ticket se renovará automáticamente al precio de temporada vigente en ese momento, a menos que la canceles; cancelar en cualquier momento. Se requiere suscripción al plan base de YouTube TV para ver NFL Sunday Ticket en YouTube TV ($72.99/mes). NFL Sunday Ticket requiere una cuenta de Google, una forma de pago actual y solo está disponible en los 50 Estados Unidos más DC. Una oferta por cuenta de Verizon elegible. Se aplican términos y embargos. Sin reembolsos. Transmisión local de juegos de Fox y CBS, Sunday Night Football en NBC, juegos solo digitales seleccionados y juegos internacionales excluidos de NFL Sunday Ticket. Se aplican los Términos de servicio del servicio pago de YouTube, los Términos adicionales para NFL Sunday Ticket en YouTube y los Términos adicionales para los canales de horario estelar de YouTube: https://www.youtube.com/t/terms_paidservice

2) Para los clientes de Internet de Fios, la suscripción a NFL Sunday Ticket es de hasta $449/año después

3) Actualizaciones: solo por tiempo limitado. Para clientes existentes de Verizon Mobile que actualicen a Unlimited Plus y clientes existentes de Unlimited Plus que agreguen una línea a su plan Unlimited Plus o para clientes existentes de Verizon Home Internet que actualicen a Fios 1 Gig, Fios 2 Gig, 5G Home Plus o LTE Home Plus plan. Debe activar el servicio elegible de Verizon y canjear la oferta dentro de los 60 días (a partir del 8.11.23 a través de Verizon +play para dispositivos móviles y 5G Home/LTE Home únicamente) de la actualización del servicio, o a más tardar el 12.13.23, lo que ocurra primero. Verizon se reserva el derecho de cobrar el valor de la suscripción anual si el servicio se cancela antes del 29/2/24 o si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. No se puede combinar con una suscripción existente de NFL Sunday Ticket. Se aplica un valor de hasta $449 solo a la temporada '23-'24 de NFL Sunday Ticket. Para los clientes de Fios, después de que termine el período de la promoción, la suscripción de NFL Sunday Ticket se renovará automáticamente al precio de temporada vigente en ese momento, a menos que la canceles; cancelar en cualquier momento. Se requiere suscripción al plan base de YouTube TV para ver NFL Sunday Ticket en YouTube TV ($72.99/mes). NFL Sunday Ticket requiere una cuenta de Google, una forma de pago actual y solo está disponible en los 50 Estados Unidos más DC. Una oferta por cuenta de Verizon elegible. Se aplican términos y embargos. Sin reembolsos. Transmisión local de juegos de Fox y CBS, Sunday Night Football en NBC, juegos solo digitales seleccionados y juegos internacionales excluidos de NFL Sunday Ticket. Se aplican los Términos de servicio del servicio pago de YouTube, los Términos adicionales para NFL Sunday Ticket en YouTube y los Términos adicionales para los canales de horario estelar de YouTube: https://www.youtube.com/t/terms_paidservice

4) Descuento: solo por tiempo limitado. Se aplica un descuento de $100 al finalizar la compra y está disponible para los clientes móviles existentes de Verizon a partir del 8.11.23 a través de Verizon +play. No se puede combinar con una suscripción existente de NFL Sunday Ticket. Se aplica un valor de hasta $449 sólo a la temporada '23-'24 de NFL Sunday Ticket. Se requiere suscripción al plan base de YouTube TV para ver NFL Sunday Ticket en YouTube TV ($72.99/mes). NFL Sunday Ticket requiere una cuenta de Google, una forma de pago actual y solo está disponible en los 50 Estados Unidos más DC. Una oferta por cuenta de Verizon elegible. Se aplican términos y embargos. Sin reembolsos. Transmisión local de juegos de Fox y CBS, Sunday Night Football en NBC, juegos solo digitales seleccionados y juegos internacionales excluidos de NFL Sunday Ticket. Se aplican los Términos de servicio del servicio pago de YouTube, los Términos adicionales para NFL Sunday Ticket en YouTube y los Términos adicionales para los canales de horario estelar de YouTube: https://www.youtube.com/t/terms_paidservice

