Le CN procédera à la modernisation de 60 locomotives additionnelles en collaboration avec Wabtec

Le programme vise à améliorer l'efficacité énergétique et la performance du parc de locomotives actuel du CN

MONTRÉAL et PITTSBURGH, 27 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et Wabtec Corporation (NYSE : WAB) ont annoncé une commande en vue d’améliorer 60 locomotives additionnelles du parc de locomotives actuel du CN par l’entremise du programme de modernisation de Wabtec. Cet investissement soutient l’engagement du CN à favoriser une croissance durable ainsi qu’à assurer la réussite de nos clients, de notre personnel et de nos collectivités.



« La modernisation de ces locomotives à un coût avantageux contribuera à améliorer la fiabilité de notre parc actuel, de même qu’à réduire notre bilan carbone lié à l’exploitation ferroviaire », affirme Mark Grubbs, vice-président Mécanique au CN. « De plus, ceci nous donnera les moyens de réduire l’impact environnemental de nos activités ainsi que les émissions de gaz à effet de serre de nos clients ».

Le CN est un chef de file de l'industrie ferroviaire nord-américaine avec une consommation de carburant par tonne-mille brute inférieure d’environ 15 % à la moyenne de l’industrie, et cette modernisation aura de surcroît l’effet d'accroître l'efficacité énergétique des locomotives. Le programme soutient les objectifs du CN fondés sur la climatologie visant à réduire les émissions des domaines 1 et 2 de 43 % par tonne-mille brute d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2019, ainsi que l’engagement de la Compagnie à fixer un objectif de zéro émission nette de carbone pour 2050 conforme à un scénario de réchauffement de 1,5 degré.

L’équipe d’entretien de Wabtec modernisera 60 locomotives Dash-9 certifiées usagées du CN, ce qui portera à 110 le nombre total de ses locomotives modernisées. L'entreprise convertira les moteurs de traction des locomotives du courant continu au courant alternatif et proposera des améliorations, telles que la mise à niveau du moteur FDL Advantage et une série de solutions numériques comprenant l’Optimiseur de parcours (Trip Optimizer) et le système de traction répartie LOCOTROL. Ces mises à niveau devraient prolonger la durée de vie des locomotives en plus d’apporter des avantages, notamment : une amélioration ciblée de l'efficacité énergétique allant jusqu’à 18 % obtenue par des améliorations technologiques du moteur et numériques, un accroissement de la fiabilité de plus de 40 %, et une augmentation de l'effort de traction pouvant atteindre 55 %. L’ensemble du programme devrait permettre au CN de réduire ses émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 50 000 tonnes métriques par année environ, soit l'équivalent du retrait de près de 10 700 voitures de passagers qui ne sont pas électriques. En outre, cette modernisation contribuera à réutiliser ou à recycler près de 11 000 tonnes métriques d’acier.

« Grâce aux solutions de modernisation et de mise à niveau technologique d’avant-garde de Wabtec, le CN peut améliorer son parc actuel de sorte que les performances de ses locomotives seront conformes aux normes les plus récentes », affirme Alicia Hammersmith, présidente de Wabtec Freight Services. « Notre programme de modernisation appuie l’économie circulaire et est un élément essentiel de l’approche de développement durable de Wabtec, qui repose sur des processus de réduction des déchets, de prolongation du cycle de vie et d’amélioration de l’efficacité énergétique, et permet ainsi de réduire les émissions et d’aider les clients à faire des économies. »

À propos de Wabtec

Wabtec Corporation (NYSE : WAB) crée des solutions de transport qui contribuent à faire avancer et à améliorer le monde. L’entreprise est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de matériel, de systèmes, de solutions numériques et de services à valeur ajoutée pour les secteurs du transport ferroviaire de marchandises et du transport en commun, ainsi que pour les marchés minier, maritime et industriel. Wabtec, un chef de file de l’industrie ferroviaire depuis plus de 150 ans, a pour objectif d’aider les réseaux ferroviaires aux États-Unis et dans le monde entier à atteindre la carboneutralité. Visitez le site Web de Wabtec à l’adresse suivante : https://www.wabteccorp.com/

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

