Le Fonds pollinisateur de TELUS investit dans Dryad Networks, qui lutte contre les effets dévastateurs des feux de forêt

VANCOUVER, Colombie Britannique et BERLIN, 27 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur investit dans l’étape de financement de série A de Dryad , une entreprise allemande en démarrage capable de détecter les feux de forêt très tôt grâce au déploiement à grande échelle de réseaux IdO et de capteurs qui repèrent la fumée dès les premiers signes d’un feu. Cette détection précoce réduit grandement le risque que des feux non maîtrisés se propagent, ce qui aide à prévenir l’augmentation des coûts et des effets environnementaux des feux de forêt, notamment la perte de biodiversité et les problèmes de santé causés par la mauvaise qualité de l’air. Alors que la superficie des forêts dévastées par les feux devrait doubler d’ici 2050 , l’investissement du Fonds pollinisateur vise à lutter contre cette urgence environnementale croissante en accélérant le déploiement de la technologie de Dryad, qui protégera les forêts et réduira les émissions de dioxyde de carbone générées par les feux.

« TELUS estime qu’il est urgent de déployer à grande échelle cette technologie novatrice de détection des feux de forêt, et c’est pourquoi le Fonds pollinisateur investit dans Dryad, souligne Blair Miller, associé directeur, Fonds pollinisateur de TELUS. Plus de dix millions d’hectares — une superficie équivalente à trois fois la taille de la Belgique — ont déjà brûlé cette année au Canada seulement, et le coût annuel de la protection contre les incendies à l’échelle du pays a dépassé un milliard de dollars au cours de six des dix dernières années . Les capteurs de Dryad limiteront non seulement les pertes économiques, mais ils auront également des répercussions importantes dans la lutte contre les changements climatiques. Ils protègent des écosystèmes essentiels et peuvent éviter la perte de vies humaines en alertant les services d’urgence quelques minutes après l’apparition d’un feu. »

La technologie de Dryad emploie des capteurs de gaz entraînés à détecter la fumée qui envoient une alerte lorsque ces gaz sont détectés. Les services d’urgence profitent ainsi d’un temps précieux pour maîtriser le feu avant qu’il se propage. La solution de Dryad est adaptée aux régions éloignées et utilise la technologie IdO pour accroître la couverture du réseau mobile. Elle est déjà employée dans des forêts privées et publiques en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis, et l’investissement du Fonds pollinisateur aidera l’entreprise en démarrage à la déployer à grande échelle aux États-Unis et au Canada. D’ici 2030, Dryad souhaite installer 120 millions de capteurs partout dans le monde afin de protéger près de quatre millions d’hectares de forêts.

« Nous sommes ravis de recevoir cet investissement du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur, affirme Carsten Brinkschulte, cofondateur et chef de la direction de Dryad Networks. Ce financement soutient le déploiement à grande échelle de notre technologie de détection ultraprécoce des feux de forêt et aura d’importantes répercussions dans la lutte contre le risque croissant de feux de forêt. Grâce à notre réseau de capteurs sans fil, nous espérons protéger des écosystèmes essentiels et prévenir l’émission de CO2 qui contribue aux chagements climatiques. De concert avec TELUS, nous sommes déterminés à relever le défi de taille posé par les feux de forêt et à bâtir des collectivités plus résilientes. »

À propos du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur

Doté d’un budget initial de 100 millions de dollars, le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est l’un des plus importants fonds à vocation sociale du monde. Il investit dans les entreprises à but lucratif et les fondateurs déterminés à stimuler l’innovation sociale. Il s’inscrit par ailleurs dans l’engagement de longue date de TELUS à tirer parti de la puissance de la technologie pour produire des retombées sociales et environnementales positives pour tous les gens d’ici. Il finance l’élaboration de solutions pour protéger la planète, transformer les soins de santé, soutenir l’agriculture responsable et favoriser l’intégration collective. Pour en savoir plus sur le Fonds pollinisateur de TELUS, visitez telus.com/fondspollinisateur .

À propos de Dryad

Située à Berlin, en Allemagne, Dryad est une entreprise en démarrage qui développe des technologies de l’Internet des objets (IdO) en environnement. Elle a pour mission de créer un réseau IdO à grande échelle qui aide les propriétaires de forêts publiques et privées à surveiller, à analyser et à protéger les forêts les plus vastes et éloignées de la planète. Au départ, l’entreprise vise à déployer un réseau de détection ultraprécoce des feux de forêt nommé Silvanet.

Il parvient à repérer les feux quelques minutes après leur apparition, dès les premiers signes de fumée. Grâce à cette réduction remarquable du délai d’intervention, Dryad aide à prévenir les feux de forêt non maîtrisés qui causent jusqu’à 20 % des émissions de CO 2 planétaires et ont des effets dévastateurs sur la biodiversité. D’ici 2030, Dryad se donne pour objectif d’empêcher que 3,9 millions d’hectares de forêts partent en fumée, prévenant ainsi l’émission de 1,7 milliard de tonnes de CO 2 .

https://www.dryad.net/

