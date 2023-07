Sébastien Martel se joint au conseil d’administration de TFI International

MONTRÉAL, 27 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui que Sébastien Martel se joindra à son conseil d’administration; son mandat commencera le 31 juillet 2023.

M. Martel est le chef de la direction financière de BRP Inc. (“BRP”, TSX: DOO; Nasdaq: DOOO), un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de véhicules récréatifs et de sports motorisés. Depuis 2014, il occupe le poste de chef de la direction financière chez BRP, où il travaille depuis près de 20ans. M.Martel est un comptable agréé et détient un baccalauréat en comptabilité de l’Université McGill.

"Nous sommes ravis d'accueillir Sébastien au sein de notre conseil d'administration et considérons ses qualités de leadership ainsi que ses contributions à la croissance de BRP comme des atouts précieux", a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. "Nous attendons avec impatience de bénéficier de l'expertise et du sens des affaires de Sébastien, qui profiteront à notre entreprise alors que nous nous efforçons continuellement d'améliorer la valeur pour nos actionnaires."

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis et au Canada par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII.