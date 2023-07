TSC lance sa nouvelle imprimante industrielle linerless de la série MB240

Conçue pour des applications plus rapides et exigeantes, tout en protégeant l'environnement

FRANCE, July 27, 2023/ EINPresswire.com / -- TSC Printronix Auto ID, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'impression d'étiquettes thermiques innovantes et durables, lance sa nouvelle imprimante industrielle Linerless de la série MB240, pour un étiquetage plus économique et écoresponsable. L'imprimante industrielle MB240 Linerless peut traiter en effet jusqu'à 10 000 étiquettes par jour en mode découpe ou détachement. Elle est conçue pour répondre aux besoins des entreprises ayant une activité soutenue et à forte demande, en particulier dans les secteurs du e-commerce, du transport, de la logistique ou encore de l’industrie alimentaire préemballée... Cette nouvelle série d'imprimantes permet d'atteindre une productivité maximale, tout en respectant l'environnement.L'imprimante industrielle Linerless de la série MB240 se caractérise par une résolution d'impression de 203 ou 300 dpi, une vitesse élevée allant jusqu'à 12 pouces par seconde. Conçue pour des cycles de travail intensifs, elle est capable de traiter des rouleaux d'étiquettes d'un diamètre extérieur de 8 pouces. Sa largeur d'impression peut atteindre 114 mm et son kit spécial anti-adhésif réduit les résidus de colle et évite les bourrages de papier. L'imprimante de la série MB240 fonctionne avec la plupart des modèles d'étiquettes linerless, qu’il s’agisse d’adhésifs permanents, repositionnables ou bien spécifiques comme pour les environnements frigorifiques. En outre, son cutter garantit un niveau de sécurité élevé, notamment grâce à son capteur de verrouillage et sa protection au niveau de la lame supérieure, ce qui améliore considérablement la sécurité de l’opérateur.Avec ses nouvelles solutions linerless, TSC Printronix Auto ID offre de nombreux avantages aux clients-utilisateurs et revendeurs-distributeurs d’imprimantes thermiques. En effet, ces imprimantes se distinguent sur le marché par leur facilité d’utilisation : il n’est plus nécessaire de sélectionner des options de type ‘rewinder’ ou ‘peeler’ pour réenrouler ou pré-décoller les étiquettes, ce qui garantit à l’utilisateur une plus grande rapidité et facilité de chargement des médias. La possibilité également de pouvoir utiliser un support unique pour n’importe quelle longueur d’étiquettes simplifie la gestion des stocks de consommables. De plus, la nouvelle option linerless est totalement compatible avec tous les modèles de la série MB. Les clients déjà équipés d’une imprimante peuvent donc commander dès aujourd’hui leur kit linerless auprès de TSC pour disposer en quelques minutes à peine d’un produit bien plus économique et écologique.En matière d’éco-responsabilité, la solution d'étiquetage linerless représente une véritable alternative durable. En effet, elle permet de réduire la consommation des matières premières de 15%, d'augmenter la longueur du papier par rouleau de 40% et de réduire les coûts opérationnels de 50% en matière de transport, d'entreposage et de manutention. Elle permet également de réduire de 50 % les émissions de carbone et la production de déchets. Et grâce à la technologie thermique directe, tout opérateur - même novice - peut rapidement prendre en charge l’installation d’étiquettes linerless et faire fonctionner son imprimante, ce qui facilite considérablement la mise en place des opérations. La sécurité des employés est aussi améliorée grâce à l'élimination des risques de chute pouvant être causés par les nombreux déchets générés lors de l’utilisation d’étiquettes adhésives traditionnelles, le papier-support des étiquettes se retrouvant souvent éparpillé sur le sol, ce qui n’est plus le cas avec les étiquettes linerless.Au niveau des consommables, TSC fournit un large choix d’étiquettes linerless et ses imprimantes sont compatibles avec la majorité des supports linerless disponibles. "Pour garantir une totale fiabilité et compatibilité de nos imprimantes linerless avec les principales marques d'étiquettes linerless du marché, celles-ci sont entièrement testées afin de garantir une qualité d'impression maximale. En fonction des besoins, TSC Printronix Auto ID peut également proposer des configurations d'étiquettes et d'imprimantes les mieux adaptées à l'application du client", confie Michelle Hu, Directrice du département de Gestion des Produits chez TSC Printronix Auto ID. « TSC peut également préconiser des kits de maintenance ou des guides d’utilisation pour aider les clients à gérer et maintenir leurs imprimantes en état de marche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7", ajoute-t-elle.Cette nouvelle série offre une solution unique visant à améliorer la productivité des entreprises tout en protégeant l'environnement, avec une totale compatibilité des équipements à la fois pour les pays d’Europe et d’Amérique. Michelle Hu précise : "Nous disposons de l'expertise industrielle et des capacités de production nécessaires pour aider nos partenaires et clients à exceller à la fois dans les imprimantes et les étiquettes linerless, qu'ils cherchent à remplacer leur ancien matériel par un plus récent ou qu'ils soient totalement novices en matière de technologie d'impression linerless."Pour en savoir plus sur les solutions linerless, rendez-vous sur :