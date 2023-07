Il gruppo Flyby cresce del 50%. Nominati i nuovi CEO per le controllate i-EM e FlySight

Da sinistra: Ciro Lanzetta (CEO di i-EM), Emilio Simeone (CEO di Flyby Group, e Presidente di FlySight Srl e di i-EM Srl), Andrea Masini (CEO di FlySight).

Flyby crescita del gruppo del 51%, fatturato complessivo oltre 4 Milioni di euro. Nuovi CEO: Ciro Lanzetta (i-EM- energia) e Andrea Masini (FlySight-Difesa).

LIVORNO, ITALIA, July 27, 2023/EINPresswire.com/ -- Dopo un 2022 che ha segnato una crescita del gruppo del 51%, con un fatturato complessivo di più di 4 Milioni di euro, il Gruppo Flyby incrementa ulteriormante le sue prospettive di crescita per il 2023.

Nuovi contratti strategici siglati con aziende nel settore delle microgrid e dei servizi per la sicurezza delle infrastrutture.

Flyby è un gruppo di aziende hi-tech che realizza soluzioni software cognitive, utilizzando metodologie di intelligenza artificiale (AI) e Big Data Analytics per applicazioni nelle tre aree energia, difesa e sicurezza e salute, rispettivamente attraverso le tre controllate i-EM, FlySight e siHealth.

Il nuovo CdA ha nominato due suoi manager nuovi CEO: Ciro Lanzetta per i-EM, dedicata alle energie rinnovabili e smart grids e Andrea Masini per FlySight, dedita al settore difesa e sicurezza e del monitoraggio infrastrutture critiche.

Ciro Lanzetta ed Andrea Masini, manager che da molti anni lavorano nel Gruppo e hanno contribuito in modo essenziale alla crescita delle rispettive aziende, succedono a Emilio Simeone, fondatore di Flyby che, in qualità di Presidente, si concentrerà sullo sviluppo strategico del Gruppo.

“Il Gruppo si sta progressivamente sviluppando focalizzandosi nei settori che riguardano l’energy management ed il monitoraggio delle infrastrutture critiche, in cui abbiamo acquisito nuovi importanti clienti- dichiara Emilio Simeone-. Il rafforzamento della squadra di managment con due figure di provata esperienza, come Ciro Lanzetta e Andrea Masini, contribuirà all’implementazione di tale processo e all’ulteriore sviluppo del Gruppo”.

Tra i fattori che stanno contribuendo alla crescita del Gruppo Flyby c’è la crescente richiesta globale di soluzioni digitali cognitive efficienti, che si integrino facilmente in contesti complessi, come ad esempio in sistemi energetici distribuiti.

i-EM ha recentemente sviluppato nuove soluzioni per il dimensionamento e la gestione delle microreti in contesto rurale in India ed in quello commerciale ed industriale (C&I), con applicazione in una ventina di paesi a livello globale.

FlySight sta invece fornendo soluzioni innovative di elaborazione delle immagini basati su telerilevamento satellitare, da aereo e da drone per il monitoraggio delle infrastrutture critiche, come ad esempio quelle dedicate all’alta tensione, mercato sempre più importante che registra un trend di crescita fino al 2028 dell’ordine del 10% annuo (CAGR 10.1% - fonte Mordon Intelligence).



Il nuovo CEO di i-EM, Ciro Lanzetta

53 anni, Ingegnere Elettronico, ha intrapreso il suo percorso nel Gruppo Flyby fin dagli esordi, circa 20 anni fa, dove ha ricoperto l’incarico di CTO, dando un contributo essenziale nel gettare le fondamenta di i-EM nel 2013.

Ciro Lanzetta ha focalizzato la sua attenzione nello sviluppo di soluzioni innovative per il management energetico, dimostrando una visione strategica e un impegno senza pari nel creare e nel guidare un team di ingegneri e data scientists altamente specializzati nel settore energetico. Grazie a tale lavoro, i-EM ha raggiunto importanti traguardi nel settore della gestione delle energie rinnovabili a livello globale che si è allargata oggi al settore della gestione delle smart grids.

Ciro Lanzetta | LinkedIn

Il nuovo CEO di FlySight, Andrea Masini

44 anni, Laurea in Ingegneria delle Telecomumicazioni, Dottorato di Ricerca in Telerilevamento, è entrato a far parte del Gruppo 18 anni fa quando Flyby era ancora una microimpresa composta da soli cinque dipendenti. Andrea ha svolto un ruolo cruciale nella crescita di FlySight, alimentando idee innovative attraverso progetti congiunti con enti di ricerca prestigiosi a livello europeo e costituendo un team tecnico intorno a sé multidisciplinare, altamente qualificato e fortemente motivato di ingegneri e data scientists per la elaborazione di immagini.

Negli ultimi anni ha avuto un ruolo chiave per il business development e la internazionalizzazione della azienda.

Andrea Masini | LinkedIn



About i-EM:

i-EM S.r.l. fornisce soluzioni digitali Sofware as a Service (SaaS) basate su capacità cognitive avanzate di data analytics per la gestione intelligente degli impianti ad enegia rinnovabile (solare, eolico, idroelettrico) dei sistemi energetici distribuiti (smart grids).

La competenza multidisciplinare del team coniuga da sempre la passione per l'innovazione tecnologica e la conservazione delle risorse energetiche del nostro pianeta.

Fin dalla sua costituzione, i-EM fornisce strumenti per ottimizzare il processo decisionale degli asset manager, mettendo assieme dati da fonti eterogenee (Big Data) sfruttando tecniche di Machine Learning. L’azienda si distinge inoltre per aver sviliuppato soluzioni di manutenzione predittiva per le attività di O&M di impianti ad energie rinnovabili.

Le attività di i-EM danno risposta quotidianamente alle esigenze del mondo dell’energia di player pubblici e privati in materia di innovazione, affidabilità e minimizzazione dei rischi per la generazione distribuita da fonti rinnovabili.

I principali settori di applicazione sono: smartgrid management, gestione di impianti rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico), asset management, previsione della produzione da rinnovabili e di consumi per il trading energetico, gestione ottimale della mobilità sostenibile e veicoli elettrici.

www.i-em.eu

About FlySight:

FlySight S.r.l. sviluppa soluzioni software per l'elaborazione, la georeferenziazione, la visualizzazione e la diffusione di informazioni telerilevate, fornendo supporto decisionale in tempo reale. Applicazioni tipiche sono nel settore avionico, navale e subacqueo, sia per il segmento di bordo che per quello di terra.

I software di FlySight utilizzano metodologie di intelligenza artificiale (IA) e algoritmi cognitivi per l'elaborazione e la fusione dei dati. In particolare, le metodologie di Deep Learning e le tecniche di Realtà Aumentata (AR) per la visualizzazione delle informazioni sono utilizzate per fornire funzionalità avanzate per la consapevolezza dello scenario operativo, per la pianificazione della missione, la gestione e il debriefing dei risultati della missione.

Il prodotto di punta dell'azienda è OPENSIGHT, un sistema informativo geografico che offre capacità di elaborazione, visualizzazione in realtà aumentata delle informazioni.

Le soluzioni FlySight rispondono alle crescenti esigenze del mondo della difesa e della sicurezza e sono ideali per player pubblici e privati che operano in tale ambito quali ad esempio equaipaggiamento per elicotteri dedicati ad operazioni di ricerca e soccorso (Search&Rescues-SAR) o al sorvolo di infrastrutture critiche per la identificazione di difetti in componenti del sistema.

L’azienda funge inoltre da fornitore di fiducia per numerose organizzazioni internazionali di difesa e sicurezza e partecipa attivamente a programmi di ricerca nel panorama della difesa europea.

www.flysight.it



Per ulteriori informazioni sul gruppo Flyby e sulle sue aziende controllate: www.flyby.it