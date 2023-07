Tacton crée Environmental Footprint Configuration à l'intention des fabricants

Cette solution permet aux entreprises et à leurs clients de prendre des décisions avisées qui s'inscrivent dans leurs objectifs de développement durable

CHICAGO et STOCKHOLM, Suède, 27 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tacton , le principal partenaire de configuration, tarification et établissement de devis (CPQ, Configure, Price, Quote) des fabricants, est ravi d'annoncer le lancement de sa dernière innovation axée sur la vente de produits durables : Environmental Footprint Configuration. Cet ajout révolutionnaire à Tacton CPQ s'apprête à révolutionner l'industrie manufacturière en permettant aux entreprises et à leurs clients de prendre des décisions éclairées conformes à leurs objectifs en matière de développement durable.



Les objectifs et les réglementations en matière d'empreinte carbone demeurent au centre des préoccupations des entreprises du monde entier. D'après les entretiens avec les consommateurs, Tacton considère que les fabricants risquent de perdre des revenus s'ils ne peuvent pas fournir des données ESG dans le cadre de leurs devis. Le risque est une réduction de jusqu'à 5 % des recettes sans données ESG et on estime une augmentation potentielle d'environ 25 % des recettes avec l'inclusion de données ESG. Environmental Footprint Configuration de Tacton arrive à un moment crucial. Cette capacité très attendue permettra aux fabricants de comprendre l'impact environnemental des produits configurés. Désormais, les fabricants peuvent non seulement rendre compte de l'impact environnemental de leurs produits aux organismes de réglementation, mais aussi informer leurs clients potentiels sur le choix de produits optimaux grâce à des données sur les émissions de carbone aisément accessibles pour les produits configurés.

Avec Environmental Footprint Configuration, des données sur l'impact environnemental spécifique au produit sont générées via une interface avec un logiciel d'analyse du cycle de vie (ACV) pour chaque configuration. L'exploitation des informations d'ACV nécessite généralement un travail manuel de la part d'experts, qui prend plusieurs jours pour une seule configuration. Grâce à cette nouvelle intégration au logiciel d'ACV, ce calcul est automatisé et peut entraîner des économies considérables. Tacton est conçu spécialement pour s'intégrer de manière transparente à toutes les sources de données d'ACV et commence la première intégration avec PRé Sustainability en utilisant son logiciel SimaPro pour les données d'ACV. SimaPro est une source de données solide, qui se développe depuis plus de 30 ans de par son utilisation par des instituts de recherche et des entreprises dans 80 pays.

Avec les données d'ACV et Environmental Footprint Configuration, Tacton CPQ fournit aux fabricants des données complètes sur les émissions des champs d'application 1, 2 et 3, ce qui leur permet de quantifier et d'optimiser l'impact environnemental de leurs produits tout au long de leur cycle de vie. De la sélection des matériaux et de la consommation d'énergie pendant l'utilisation, au transport et à l'élimination en fin de vie, les entreprises peuvent désormais prendre des décisions respectueuses de l'environnement grâce à la configuration.

Environmental Footprint Configuration de Tacton apportera une valeur ajoutée inégalée aux entreprises. Les fabricants pourront désormais :

Disposer immédiatement des données sur les émissions par produit pour l'établissement de rapports.

Générer de nouvelles opportunités de revenus et des marges plus élevées grâce à des offres à plus faible impact environnemental.

Éviter les calculs manuels de l'ACV pour l'établissement des rapports ou la sélection des produits.

Configurer les produits rapidement et visualiser les émissions de CO2 pour cette configuration.

S'intégrer à toute base de données d'ACV.



« Grâce à l'introduction d'Environmental Footprint Configuration, Tacton révolutionne l'offre de produits durables dans l'espace industriel », a déclaré Bo Gyldenvang, président-directeur général de Tacton. « Nous sommes persuadés que la transparence sur les données d'émission favorisera l'innovation et conduira les fabricants à développer des produits plus durables. Nous sommes fiers d'offrir aux fabricants un outil puissant capable d'optimiser facilement la configuration de produits respectueux de l'environnement en ligne, tout en leur donnant la capacité de fournir des solutions durables et différenciées à leurs clients. »

Environmental Footprint Configuration sera disponible à l'achat en option dans Tacton CPQ au mois d'août 2023. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur cette capacité de CPQ innovante . Par ailleurs, pour aider à éduquer les fabricants sur les réglementations environnementales et les avantages commerciaux potentiels de l'offre de produits durables, Tacton proposera des ateliers de préparation à partir du 3e trimestre 2023.

À propos de Tacton

Tacton est une société SaaS de premier plan bénéficiant de la confiance de fabricants mondiaux. La configuration éprouvée de Tacton simplifie les ventes pour les fabricants de produits complexes. Le logiciel de configuration, tarification et établissement de devis de Tacton est nommé Leader par Gartner dans le Magic Quadrant pour les suites d'applications CPQ et est reconnu pour ses capacités avancées de configuration et de visualisation des produits. Les fondateurs de Tacton ont créé la configuration de produits informatiques qui alimente aujourd'hui les logiciels de CPQ et de conception automatisée par ordinateur de Tacton. Depuis 1998, Tacton jouit de la confiance de clients mondiaux tels qu'ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem et Yaskawa. Ses sièges sociaux se trouvent à Chicago et Stockholm et elle possède des bureaux régionaux à Karlsruhe, Varsovie et Tokyo.

Suivez Tacton sur LinkedIn et Twitter .

À propos de PRé

PRé Sustainability aide les entreprises à mettre en action une stratégie de durabilité par l'intermédiaire de services de conseil basés sur des faits, de formations et de logiciels se basant sur la réflexion concernant le cycle de vie. Les entreprises se tournent vers PRé pour mesurer, améliorer et communiquer leurs performances de durabilité. Le produit emblématique de PRé est SimaPro : un logiciel d'analyse du cycle de vie (ACV). SimaPro offre aux experts de la durabilité, concepteurs de produits et décisionnaires la puissance nécessaire pour acquérir des connaissances sur les performances environnementales des produits et services, afin de définir les points chauds et de favoriser un changement positif. Depuis plus de 30 ans, SimaPro fait partie des principaux packages de logiciels d'ACV professionnels, étant utilisé par des industries, sociétés de conseil et instituts de recherche dans plus de 80 pays.

Suivez PRé sur LinkedIn .