Levée des interdictions d’opérations et résultats de l’assemblée des actionnaires

MONTRÉAL, 26 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Prosys Tech (« Prosys » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la levée totale en date de ce jour des interdictions d’opérations par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta et l’Autorité des Marchés Financiers. Ces interdictions avaient été prononcées suite à l’inhabilité de Prosys à déposer ses états financiers annuels audités pour l’exercice terminé le 30 juin 2009 et ses états financiers trimestriels pour la période terminée le 30 septembre 2009. Cette levée fait suite au dépôt par Prosys de tous les documents d’information continue périodique prévus par la législation.



La Société est également heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 30 juin 2023. À la majorité des voix, les actionnaires ont adopté des résolutions visant à réduire le nombre d'administrateurs à trois (3) et à élire Georges Hébert, Kerrigan Turner et Maurizio Iulianella à titre d'administrateurs de la Société, et à nommer BDRF CPA Inc. à titre d’auditeurs de la Société. De plus, les actionnaires ont approuvé une résolution spéciale autorisant la Société, à la discrétion du Conseil d'administration et aux conditions qu'il pourra déterminer, à distribuer à ses actionnaires un montant en espèces pouvant atteindre jusqu’à 2 200 000 $ et à traiter cette distribution en espèces comme une réduction du compte capital déclaré des Actions ordinaires de la Société, conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Cette réduction du capital déclaré est décrite en intégralité dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction, datée du 30 mai 2023 et disponible sur le site www.sedar.com.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Monsieur Georges Hébert, Président et Chef de la direction au (514) 893-1177.

Aucune bourse, ni fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Les énoncés faits au présent communiqué qui ne sont pas historiques sont des « énoncés de nature prospectives » et le lecteur est avisé que de tels énoncés ne sont pas des garanties de leur réalisation dans le futur et que les développements et résultats actuels peuvent varier de façon matérielle de ceux-ci dans ces « énoncés de nature prospectives ».