Les LNC annoncent un projet visant à augmenter considérablement la production d’actinium-225, isotope médical rare, une nouvelle arme prometteuse dans la lutte contre le cancer

Un accord entre les LNC et le Centre Sylvia Fedoruk pour l’innovation nucléaire augmentera de plusieurs ordres de grandeur la production d’actinium-225 des LNC, ce qui permettra de réaliser des essais cliniques à plus grande échelle.

SASKATOON, Saskatchewan, 26 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), le principal laboratoire de science et de technologie nucléaires du Canada, ont le plaisir d’annoncer qu’ils ont signé un accord avec le Centre canadien d’innovation nucléaire Sylvia Fedoruk Inc. (Centre Fedoruk). Ce partenariat permettra d’augmenter considérablement l’approvisionnement mondial en actinium-225, un nouvel isotope médical révolutionnaire. M. Joe McBrearty, président-directeur général des LNC, a annoncé la conclusion de ce nouvel accord lors de son allocution d’ouverture de la 11e Conférence internationale sur les isotopes (11ICI), qui s’est tenue plus tôt cette semaine à TCU Place, à Saskatoon (Saskatchewan).

Bien qu’un certain nombre d’essais cliniques portant sur le traitement du cancer de la prostate à un stade avancé et d’autres maladies aient montré le potentiel incroyable de l’actinium-225, sa quantité annuelle est actuellement très limitée, ce qui a entravé la recherche pharmaceutique et les essais cliniques liés à cet isotope. Selon les termes du nouvel accord, les LNC élaboreront et fourniront des cibles qui seront irradiées par le Centre Fedoruk et renvoyées aux LNC pour un traitement, puis expédier le matériel à un autre partenaire à long terme, ITM (Isotope Technologies Munich), pour un raffinage ultérieurs et distribution. Ce partenariat augmentera considérablement l’approvisionnement annuel mondial en cctinium-225 et permettra de poursuivre la recherche et les essais cliniques, qui ont été ralentis par le manque de matériel.

« Les LNC sont ravis de collaborer avec le Centre Fedoruk dans le cadre de cette initiative, qui permettra d’augmenter considérablement les quantités d’cctinium-225 disponibles pour la communauté radiopharmaceutique », s’est réjoui M. McBrearty. « Après une courte période de rodage, les LNC prévoient de produire au moins 30 fois plus d’actinium-225 qu’aujourd’hui, ce qui permettra d’effectuer les recherches et les essais cliniques nécessaires à la mise au point de nouveaux traitements anticancéreux prometteurs. Il a fallu des années d’efforts pour que les LNC et ITM en arrivent là, et je tiens à saluer le travail acharné de notre personnel dans les domaines de la radiochimie, de la physique, de l’ingénierie, de la gestion des déchets, de l’outillage à distance et de l’instrumentation. »

« Le Centre Fedoruk est fier de participer à ce que nous considérons comme une entreprise très précieuse et noble avec les LNC, qui utilisent nos installations uniques pour aider à faire progresser la production d’un nouvel isotope médical passionnant ici au Canada », a commenté John Root, Directeur exécutif du Centre Fedoruk. « Je crois également qu’il est important de reconnaître les gouvernements fédéral et provincial, qui ont établi l’infrastructure en Saskatchewan qui nous donne les outils et les technologies nécessaires pour rendre cette innovation possible. »

Pour produire cet isotope, les LNC ont mis au point et testé des cibles fabriquées à partir de radium-226, un matériau extrait d’anciens déchets médicaux. Ces cibles seront expédiées au Centre Fedoruk qui irradiera les matériaux aux installations du cyclotron de la Saskatchewan avant de les renvoyer au campus de Chalk River pour y être séparés et traités. Les LNC expédieront ensuite les matériaux à ITM, une société de biotechnologie radiopharmaceutique de premier plan basée en Allemagne qui se chargera de la commercialisation du produit. En octobre 2021, Les LNC et ITM ont signé un protocole d’entente afin de tirer parti de leurs capacités complémentaires pour établir un approvisionnement stable en actinium-225 pour le marché mondial.

L’actinium-225 peut être attaché à des « molécules ciblant la maladie » telles que des anticorps ciblant des cellules cancéreuses précises. En se désintégrant, l’actinium-225 émet des particules alpha à haute énergie qui tuent efficacement les cellules cancéreuses, laissant les cellules saines voisines indemnes grâce à la nature ciblée de l’entité médicamenteuse. L’intérêt international pour le potentiel thérapeutique de l’actinium-225 dans le traitement du cancer a augmenté ces dernières années et les LNC sont l’une des rares entreprises au monde à avoir produit des quantités de ce matériau rare à des fins de recherche.

Les LNC tâchent maintenant de se positionner comme chef de file mondial et centre international en radio-immunothérapie alpha (targeted alpha therapy [TAT]) et en production de l’isotope actinium-225. L’accord conclu avec le Centre Fedoruk doit constituer une étape intermédiaire qui permettra d’approvisionner le marché international, qui en a bien besoin.

« Il importe de souligner qu’il s’agit d’une solution à court terme qui répond à un besoin immédiat, tout en nous rapprochant de notre véritable objectif, à savoir la mise en place de nouvelles capacités de production afin de répondre aux besoins à long terme du marché en collaboration avec notre partenaire ITM », a ajouté M. McBrearty. « Notre objectif ultime est de faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine de la technologie des isotopes médicaux, tout en faisant progresser la radio-immunothérapie alpha et en donnant de l’espoir aux personnes qui souffrent de cancers incurables dans le monde entier. »

Pour en savoir plus sur les LNC, notamment sur leurs travaux dans le domaine du développement et de la production de radio-isotopes, veuillez consulter le site https://www.cnl.ca/les-sciences-de-la-sante/?lang=fr .

