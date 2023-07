La consommation de fraises permettrait d’améliorer les fonctions cognitives des personnes âgées, selon une nouvelle étude

La fraise améliorerait aussi la santé cardiométabolique

TORONTO, 26 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les résultats d’un essai clinique randomisé présentés lors du congrès annuel Nutrition 2023 de la Société américaine de nutrition (ASN) ont révélé que la consommation quotidienne de fraises est liée à une amélioration des fonctions cognitives, à une diminution de l’hypertension et à une augmentation de la capacité antioxydante plasmatique. Pour cette étude, les chercheurs de la San Diego State University (SDSU) se sont appuyés sur les connaissances acquises lors des essais cliniques antérieurs démontrant les bienfaits de la fraise sur la santé cardiovasculaire, métabolique et cognitive.

L’étude comparative à double insu contre placebo a été réalisé auprès de 35 hommes et femmes en santé, âgés de 66 à 78 ans. Les participants ont consommé pendant huit semaines une dose de 26 g/jour de poudre de fraises lyophilisées, une quantité équivalente à deux portions de fraises par jour, ou une dose de poudre placebo.

Après la période de consommation de fraises, les chercheurs ont observé une augmentation de 5,2 % de la vitesse de traitement cognitif, une diminution de 3,6 % de la pression systolique et une hausse de 10,2 % du statut antioxydant total. Toutefois, une diminution de 1,1 % du périmètre abdominal a été observée pendant l’un ou l’autre des deux volets, expérimental et placebo, de l’essai. De plus, lors de la consommation de la poudre placebo, les participants ont présenté une augmentation des taux de triglycérides sériques.

« Cette étude montre que la consommation de fraises favoriserait les fonctions cognitives et améliorerait les facteurs de risque cardiovasculaire comme l’hypertension, de dire Shirin Hooshmand, professeur à l’École des sciences de l’activité physique et de la nutrition (ENS) de la San Diego State University et chercheur principal de l’étude. Nous trouvons encourageant qu’un simple changement alimentaire, tel que l’ajout de fraises à son alimentation quotidienne, puisse améliorer ces états de santé des personnes âgées. »

La fraise contient une diversité de composés bioactifs. Une portion de fraises couvre 100 % des apports journaliers de référence en vitamine C et participe également aux apports en nutriments qui contribuent notamment au maintien de la santé du cœur, tels que le folate et le potassium, les fibres alimentaires, les phytostérols et les polyphénols.

Les essais cliniques antérieurs ont établi un lien entre la consommation de fraises et l’amélioration de divers biomarqueurs de risque cardiovasculaire, y compris une baisse des taux de cholestérol total (CT) et de cholestérol LDL, et de la tension artérielle. Le lien entre la consommation de fraises et la santé cérébrale a également fait l’objet d’essais cliniques et d’études basées sur une population. Les fraises et la pélargonidine, un composé biochimique principalement présent dans les fraises, ont été associées à un risque réduit de la démence liée à la maladie d’Alzheimer dans les études réalisées par l’université Rush de Chicago. Des études observationnelles à long terme, notamment les études sur les professionnels de la santé et les membres du personnel infirmier telles que la Health Professionals Follow-up Study et la Nurses Health Study, ont observé que le déclin cognitif était moins prédominant chez les consommateurs de fraises.

Pour un survol de la recherche sur les fraises, veuillez consulter le document récapitulatif Health Research Round-Up de la California Strawberry Commission.

