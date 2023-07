PubMatic predstavlja holistično ponudbo za komercialne medije z uvedbo storitve Convert

IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ in Wallapop koristijo tehnologijo PubMatic za ustvarjanje uspešnosti na spletnem mestu in zunaj njega

NI SEDEŽA/REDWOOD CITY, Kalif., July 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), neodvisna tehnološka družba, ki zagotavlja dobavno verigo digitalnega oglaševanja prihodnosti, je danes predstavila storitev Convert , poenoteno samopostrežno oglaševalsko platformo za komercialne medije. Storitev Convert, ki je zgrajena na globalni oblačni infrastrukturi družbe PubMatic, je prilagojena mrežam komercialnih medijev in njihovim oglaševalcem ter obojim omogoča monetizacijo na spletnem mestu in zunaj njega, vključno s sponzoriranimi oglasi in CTV. Storitev Convert medijskim mrežam omogoča izkoristiti njihove lastne podatke za obsežno razširitev občinstva na odprtem internetu.

Družbi PubMatic so se kot partnerji pri razvoju in oznanitvi platforme za komercialne medije pridružile vodilne blagovne znamke v panogi, trgovci na drobno in oglaševalci, kot so IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ in Wallapop.

Nova ponudba je oblikovana tako za tradicionalne trgovce na drobno kakor tudi za širok nabor transakcijskih podjetij, kot so ponudniki prevoznih storitev ali dostave hrane, turistična podjetja ali vse obsežne internetne družbe, ki obdelujejo transakcije.

Po navedbah GroupM bo globalni trg komercialnih medijev do leta 2025 presegel vrednost 140 milijard USD. Nastajajoča digitalna dobavna veriga za komercialne medije je povsem razdrobljena, zaradi česar se mreže komercialnih medijev in njihovi oglaševalci zanašajo na več plasti tehnologije, kar povzroča neučinkovitost.

Storitev Convert mreže komercialnih medijev opremlja z eno samo samopostrežno platformo, ki poenostavi zapleten in razdrobljen trg komercialnih medijev. Združuje bistvene zmogljivosti monetizacije in optimizacije na celotnem področju sponzoriranih objav, videoposnetkov in oblik prikazanih oglasov. Storitev Convert kot nepristranska, v zasebnost usmerjena celovita rešitev, zagotavlja preglednost struktur provizij in cen skupaj z avtomatizacijo in prilagodljivostjo za mreže komercialnih medijev ter oglaševalce.

Nova platforma dopolnjuje obstoječe zmogljivosti družbe PubMatic za komercialne medije, ki jih ponuja prek storitve Connect , rešitve za večkanalno naslavljanje, ki je bila uvedena leta 2022 ter omogoča dostop do podatkov in njihov nadzor na prodajni strani, bližje potrošniku. Število komercialnih podjetij, ki koristijo storitev Connect za širitev občinstva, se še naprej povečuje, saj iščejo nove tokove prihodkov z visokimi maržami, s katerimi bi dopolnili tradicionalne poslovne linije. V drugem četrtletju leta 2023 je družba PubMatic zabeležila 50-odstotno povečanje števila komercialnih strank v primerjavi s prejšnjim letom.

»Veselimo se sodelovanja z družbo PubMatic pri rešitvah, ki se ujemajo z našim ciljem poenotenja maloprodajnih medijev,« je izjavil Glen Conybeare, izvršni vodja za maloprodajne medije pri družbi IPG Mediabrands. »Imamo odlično priložnost, da našim blagovnim znamkam pomagamo krmariti po tem prostoru, in maloprodajni partnerji so ključni del ekosistema naše platforme, predvsem tisti, ki lahko poslujejo globalno.«

»Vzpon maloprodajnih medijev je dobro dokumentiran in imajo ogromen potencial za ustvarjanje vplivnih izkušenj za potrošnike ter zagotavljanje širitve poslovanja,« je dejal Paul Brooks, generalni direktor družbe Coles 360, ki je del skupine Coles Group, enega od največjih trgovcev na drobno v Avstraliji. »Opažamo veliko število podjetij, ki razvijajo svoje zmogljivosti za premik v panogo maloprodajnih medijev. Družba PubMatic se na to hitro odziva in njihov razvoj produktov ter naložbe v maloprodajne in komercialne medije potrjujejo to dejstvo.«

»Družba dentsu je zavezana k spodbujanju inovacij in integracije za oglaševalce v komercialnih medijih v odprtem internetu,« je izjavil Bruce Williams, EVP, vodja učinkovitega trženja pri družbi dentsu Media US. »Družba dentsu lahko v partnerstvu z družbo PubMatic izkoristi dragocene trgovinske in maloprodajne podatke, ki omogočajo napredno ciljanje ter poročanje in spodbujajo učinkovitost v celotni medijski dobavni verigi. S pomočjo družbe PubMatic razvijamo naš pristop od konca do konca, usmerjen na rezultate, za aktiviranje medijev ter zagotavljanje bolj celovitih strategij blagovnih znamk ter komercialnih medijev za naše stranke.«

»Družba Lyft je zavezana k zagotavljanju vrednosti za naše stranke in deležnike,« je dejal Kenan Saleh, generalni direktor, vodja družbe Lyft Media. »Ta nova rešitev družbe PubMatic nam zagotavlja dostop do programatičnega strokovnega znanja, obsega in dosega, s čimer nam pomaga inovirati in krepiti naša razmerja z oglaševalci ter priložnosti za prihodke, ki jih ustvarjamo.«

»Ob povečevanju pomembnosti komercialnih medijev za blagovne znamke, točke dostopa hkrati postajajo vedno bolj razdrobljene,« je izjavil Erin Madorsky, glavni strateški uradnik za ZDA pri družbi MiQ. »Za družbo MiQ je pomembno, da nadalje ustvarjamo partnerstva z vodilnimi na področju tehnologije, kot je družba PubMatic, da našim strankam pomagamo, da se povežejo s cenjenimi kupci pri trgovcih na drobno, in zagotovimo uspešne poslovne rezultate v komercialnem medijskem prostoru.«

»Wallapop je vodilna tržnica, ki povezuje potrošnike z novimi priložnostmi,« je izjavil Soma Lepcsenyi, programatični vodja pri družbi Wallapop, tržnici za prodajo rabljenih izdelkov. »Strokovno znanje družbe PubMatic na področju programatičnih medijev in njihov zagon storitve Convert bosta podpirala naše poslovne cilje ustvarjanja novih razmerij z našimi potrošniki in blagovnimi znamkami, izboljšala izkušnje uporabnikov ter pomagala ustvariti vrednost, ki jo lahko zagotovimo oglaševalcem.«

»Komercialni mediji bodo ustvarili dodatno gonilo dolgoročne rasti za poslovanje družbe PubMatic,« je izjavil Peter Barry, podpredsednik za naslavljanje in komercialne medije pri družbi PubMatic. »Dostop do podatkov, monetizacija in nadzor so ključni za mreže komercialnih medijev in njihove oglaševalce, družba PubMatic pa ima zanesljivo zgodovino vodenja ter inovacij na teh področjih. Z izvedbo obsežnih naložb v razvoj prilagojene tehnologije s storitvijo Convert smo prepričani v našo zmogljivost nadaljnjega ustvarjanja večje vrednosti za naše stranke.«

