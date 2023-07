Firma PubMatic przedstawia holistyczną ofertę dla mediów komercyjnych wraz z uruchomieniem usługi Convert

Firmy IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ i Wallapop wykorzystują technologię PubMatic do zwiększania wydajności na stronach internetowych i poza nimi.

BRAK SIEDZIBY/REDWOOD CITY, Kalif., July 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), niezależna firma technologiczna, dostawca przyszłościowego łańcucha dostaw reklam cyfrowych, ogłosiła dziś wprowadzenie platformy Convert , ujednoliconej samoobsługowej platformy reklamowej dla mediów komercyjnych. Stworzona w oparciu o globalną infrastrukturę chmurową PubMatic platforma Convert jest dostosowana do potrzeb sieci mediów komercyjnych i ich reklamodawców, umożliwiając monetyzację zarówno na stronach, jak i poza nimi, w tym sponsorowane reklamy PLA i CTV. Platforma Convert pomaga sieciom mediów komercyjnych wykorzystywać ich wartościowe własne dane do zwiększania liczby odbiorców na dużą skalę w otwartym Internecie.



Wiodące marki branżowe, sprzedawcy detaliczni i reklamodawcy, tacy jak IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ i Wallapop przystąpili do współpracy z PubMatic jako partnerzy w zakresie rozwoju i promocji platformy mediów handlowych.

Nowa oferta jest przeznaczona zarówno dla tradycyjnych sprzedawców detalicznych, jak i szerokiej gamy firm obsługujących transakcje, takich jak dostawcy usług transportowych lub dostaw żywności, firmy turystyczne lub wszelkie skalowalne firmy internetowe, które przetwarzają transakcje.

Jak podaje GroupM, wartość globalnego rynku mediów handlowych ma do 2025 r. przekroczyć 140 mld USD. Tworzący się cyfrowy łańcuch dostaw mediów komercyjnych jest bardzo rozdrobniony, co powoduje, że sieci mediów komercyjnych i ich reklamodawcy polegają na wielu warstwach technologicznych, które przyczyniają się do zmniejszenia efektywności.

Platforma Convert zapewnia sieciom mediów komercyjnych jedną, samoobsługową platformę, która optymalizuje złożony i rozdrobniony rynek mediów komercyjnych. Rozwiązanie to łączy w sobie podstawowe mechanizmy monetyzacji i optymalizacji reklam PLA i CTV, wideo i formatów displayowych. Jako obiektywne, zorientowane na prywatność rozwiązanie stosu oprogramowania platforma Convert zapewnia przejrzystość struktur opłat i cen, a także automatyzację i skalowalność dla sieci mediów komercyjnych i reklamodawców.

Nowa platforma jest uzupełnieniem istniejących funkcjonalności PubMatic w zakresie mediów komercyjnych oferowanych za pośrednictwem Connect , wielokanałowego rozwiązania adresowalnego wprowadzonego w 2022 r., które umożliwia dostęp do danych i kontrolę po stronie sprzedaży, bliżej konsumenta. Liczba firm komercyjnych wykorzystujących platformę Connect do poszerzania grona odbiorców stale rośnie w związku z poszukiwaniem przez nie nowych, wysokomarżowych źródeł przychodów w celu uzupełnienia swoich tradycyjnych linii biznesowych. W drugim kwartale 2023 r. platforma PubMatic odnotowała 50% wzrost liczby klientów komercyjnych rok do roku.

„Z zainteresowaniem oczekujemy współpracy z PubMatic w zakresie rozwiązań, które są zgodne z naszym celem ujednolicenia mediów detalicznych” – stwierdza Conybeare, dyrektor wykonawczy ds. mediów detalicznych w IPG Mediabrands. „To dla nas ogromna szansa, aby pomóc naszym markom działać w tej przestrzeni, a partnerzy detaliczni są kluczową częścią ekosystemu naszej platformy, zwłaszcza ci, którzy mogą działać na skalę globalną”.

„Rozwój mediów w handlu detalicznym jest dobrze opisany, a potencjał w zakresie tworzenia wpływowych usług dla konsumentów i rozwoju biznesu jest ogromny” – mówi Paul Brooks, dyrektor generalny Coles 360, należącej do Coles Group, jednego z największych australijskich sprzedawców detalicznych. „Wiele firm rozbudowuje swoje możliwości w zakresie przeniesienia się do sektora mediów detalicznych. PubMatic działa szybko, czego dowodem jest ich rozwój produktów i inwestycje w media detaliczne i komercyjne”.

„Firma dentsu jest zaangażowana w promowanie innowacji i integracji wśród reklamodawców mediów komercyjnych w otwartym Internecie” – stwierdza Bruce Williams, wiceprezes ds. marketingu efektywnościowego w firmie dentsu Media US. „Firma dentsu, współpracując z PubMatic, może wykorzystać cenne dane dotyczące handlu i sprzedaży detalicznej, aby wdrożyć zaawansowane kierowanie i raportowanie oraz zwiększyć wydajność w całym łańcuchu dostaw mediów. Korzystając z platformy PubMatic, rozwijamy nasze kompleksowe, skoncentrowane na wynikach podejście do aktywacji mediów i dostarczamy klientom bardziej holistyczne strategie w zakresie mediów związanych z marką i handlem”.

„Firma Lyft jest ukierunkowana na dostarczanie wartości swoim klientom i interesariuszom” – mówi Kenan Saleh, dyrektor generalny Lyft Media. „To nowe rozwiązanie PubMatic daje nam dostęp do specjalistycznej wiedzy programistycznej, skali i zasięgu, które pomagają nam wprowadzać innowacje i rozwijać nasze relacje z reklamodawcami oraz możliwości generowania przychodów”.

„W miarę jak media komercyjne stają się dla marek coraz ważniejsze, następuje również coraz większe rozdrobnienie punktów dostępu” – mówi Erin Madorsky, dyrektor ds. strategii w MiQ w Stanach Zjednoczonych. „W firmie MiQ ważne jest kontynuowanie współpracy z liderami technologicznymi, takimi jak PubMatic, aby pomóc klientom łączyć się z wartościowymi nabywcami w sklepach detalicznych i osiągać pomyślne wyniki biznesowe w obszarze mediów komercyjnych”.

„Wallapop jest wiodącym miejscem łączącym konsumentów z nowymi możliwościami sprzedażowymi” – mówi Soma Lepcsenyi, menedżer ds. programów w Wallapop, serwisie umożliwiającym sprzedaż produktów używanych. „Doświadczenie PubMatic w dziedzinie zautomatyzowanych mediów i uruchomienie przez nich platformy Convert pomoże nam w osiągnięciu naszych celów biznesowych w zakresie tworzenia nowych relacji z konsumentami i markami, poprawy doświadczeń użytkowników i zwiększenia wartości, jaką możemy zapewnić reklamodawcom”.

„Media komercyjne będą kolejnym długoterminowym stymulatorem wzrostu dla biznesu PubMatic” – stwierdza Peter Barry, wiceprezes ds. adresowalności i mediów komercyjnych w PubMatic. „Dostęp do danych, monetyzacja i kontrola mają kluczowe znaczenie dla sieci mediów handlowych i ich reklamodawców, a PubMatic ma silną historię pozycji lidera i innowacji w tych obszarach. Realizując poważne inwestycje w rozwój niestandardowej technologii w ramach Convert, jesteśmy pewni naszej skuteczności w dalszym generowaniu wzrostu wartości dla naszych klientów”.

Więcej informacji na temat platformy Convert można znaleźć na stronie pubmatic.com/convert .

Informacje o PubMatic:

PubMatic (Nasdaq: PUBM) to niezależna firma technologiczna maksymalizująca wartość klienta poprzez dostarczanie przyszłościowego łańcucha dostaw reklam cyfrowych. Platforma sprzedaży PubMatic umożliwia wiodącym na świecie twórcom treści cyfrowych w otwartym Internecie kontrolować dostęp do swoich zasobów i zwiększać monetyzację, umożliwiając marketerom zwiększanie stopy zwrotu z inwestycji i docieranie do odbiorców wszystkich formatów reklam na wszystkich urządzeniach. Od 2006 r. nasze bazujące na infrastrukturze podejście pozwoliło na wydajne przetwarzanie i wykorzystywanie danych w czasie rzeczywistym. Poprzez dostarczanie skalowalnych i elastycznych innowacji programistycznych przyczyniamy się do poprawy wyników naszych klientów, jednocześnie wspierając dynamiczny, przejrzysty łańcuch dostaw reklam cyfrowych.

Kontakt dla mediów:

Broadsheet Communications for PubMatic

pubmaticteam@broadsheetcomms.com

(917) 826-1103

Zdjęcie dołączone do tej wiadomości jest dostępne pod adresem https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c50d18e-abb5-40de-83da-db5473e679b5