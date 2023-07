Con il lancio di Convert, PubMatic propone un’offerta olistica di media commerciali

IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ e Wallapop si avvalgono della tecnologia PubMatic per incrementare le performance Onsite e Offsite

NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, California, July 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), società tecnologica indipendente che offre la catena di approvvigionamento del futuro per la pubblicità digitale, ha annunciato oggi Convert , una piattaforma pubblicitaria self-service unificata per i media commerciali. Basata sull’infrastruttura cloud globale di PubMatic, Convert è pensata per le reti di media commerciali e per i loro inserzionisti, consentendo la monetizzazione sia onsite che offsite, compresi gli annunci sponsorizzati e la CTV. Convert permette alle reti di media commerciali di sfruttare i loro preziosi dati di prima parte per estendere l’audience su larga scala attraverso l’open internet.



Marchi leader del settore, rivenditori e inserzionisti come IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ e Wallapop hanno affiancato PubMatic come partner nello sviluppo e nell’annuncio della sua piattaforma di media commerciali.

La nuova offerta si rivolge sia ai rivenditori tradizionali che a un’ampia gamma di attività basate sulle transazioni, come i fornitori di servizi di trasporto o di consegna di generi alimentari, le compagnie di viaggio o qualsiasi azienda Internet che elabora transazioni.

Secondo GroupM, il mercato globale dei media commerciali dovrebbe superare i 140 miliardi di dollari entro il 2025. L’emergente catena di approvvigionamento digitale dei media commerciali è molto frammentata e obbliga le reti di media commerciali e i loro inserzionisti ad affidarsi a più livelli di tecnologie che causano inefficienze.

Convert offre alle reti di media commerciali un’unica piattaforma self-service che semplifica il complesso e frammentato mercato dei media commerciali, riunendo funzionalità essenziali per la monetizzazione e l’ottimizzazione di annunci sponsorizzati, CTV, video e display. Soluzione full-stack imparziale e incentrata sulla privacy, Convert garantisce la trasparenza delle strutture di tariffe e prezzi, oltre all’automazione e alla scalabilità per le reti di media commerciali e gli inserzionisti.

La nuova piattaforma integra le attuali funzionalità di PubMatic per i media commerciali offerte tramite Connect , la soluzione di accessibilità omnichannel lanciata nel 2022 che consente l’accesso e il controllo dei dati sul lato vendita, più vicino al consumatore. Il numero di società commerciali che sfruttano Connect per l’estensione dell’audience continua ad aumentare, alla ricerca di nuovi flussi di entrate ad alto margine per integrare le loro linee di business tradizionali. Nel secondo trimestre del 2023, PubMatic ha registrato un aumento del 50% del numero di clienti del settore commerciale rispetto all’anno precedente.

Glen Conybeare, Executive Lead, Retail Media, IPG Mediabrands, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lavorare con PubMatic su soluzioni in linea con il nostro obiettivo di unificare i media retail. Abbiamo una grande opportunità di supportare i nostri marchi nella gestione di questo spazio e i partner del settore retail sono una parte fondamentale del nostro ecosistema di piattaforme, soprattutto quelli che possono lavorare su scala globale”.

Paul Brooks, General Manager di Coles 360, parte di Coles Group, uno dei più grandi distributori australiani, ha dichiarato: “L’ascesa dei media per la vendita al dettaglio è ben documentata e il potenziale per creare esperienze d’impatto per i consumatori e per la crescita del business è immenso. Stiamo assistendo all’evoluzione delle capacità di molte aziende che vogliono entrare nel settore dei media per la vendita al dettaglio; PubMatic si sta attivando rapidamente e lo sviluppo dei suoi prodotti e i suoi investimenti nei media per la vendita al dettaglio e il commercio ne sono la prova”.

Bruce Williams, EVP, Head of Performance Marketing di dentsu Media US, ha affermato: “dentsu si propone di promuovere l’innovazione e l’integrazione per gli inserzionisti di media commerciali attraverso l’open internet. Grazie alla collaborazione con PubMatic, dentsu può sfruttare i preziosi dati del commercio e della vendita al dettaglio per ottenere un sistema avanzato di targeting e di relazione e per migliorare le prestazioni dell’intera catena di approvvigionamento dei media. Con l’aiuto di PubMatic, stiamo portando avanti il nostro approccio end-to-end incentrato sui risultati per l’attivazione dei media e stiamo realizzando strategie più olistiche per i nostri clienti attraverso marchi e media commerciali”.

Kenan Saleh, GM, Head of Lyft Media, ha dichiarato: “Lyft si impegna a fornire valore ai propri clienti e stakeholder. Questa nuova soluzione di PubMatic ci permette di accedere all’esperienza programmatica, alla dimensione e alla portata adatta per innovare e sviluppare le nostre relazioni con gli inserzionisti e le opportunità di profitto che creiamo”.

Erin Madorsky, US Chief Strategy Officer di MiQ, ha spiegato: “Mentre i media commerciali diventano sempre più importanti per i marchi, anche i punti di accesso diventano sempre più frammentati. Per noi di MiQ è importante continuare a perseguire partnership con i leader tecnologici come PubMatic per consentire ai nostri clienti di connettersi con gli acquirenti più importanti di tutti i rivenditori e ottenere risultati commerciali di successo nel campo dei media commerciali”.

Soma Lepcsenyi, Programmatic Manager di Wallapop, un marketplace per la vendita di prodotti usati, ha dichiarato: “Wallapop è un marketplace leader che mette in contatto i consumatori con nuove opportunità. L’esperienza di PubMatic nel settore dei media programmatici e il lancio di Convert sosterranno i nostri obiettivi aziendali di creare nuove relazioni con i consumatori e i marchi, migliorare l’esperienza degli utenti e contribuire a incrementare il valore che possiamo offrire agli inserzionisti”.

Peter Barry, VP Addressability and Commerce Media di PubMatic, ha affermato: “I media commerciali costituiranno un altro fattore di crescita a lungo termine per l’attività di PubMatic. L’accesso ai dati, la monetizzazione e il controllo sono fondamentali per le reti di media commerciali e per i loro inserzionisti e PubMatic vanta una solida storia di leadership e innovazione in queste aree. Investendo in modo sostanziale nello sviluppo di tecnologie personalizzate con Convert, crediamo nella nostra capacità di continuare a incrementare il valore per i nostri clienti”.

Per avere maggiori informazioni su Convert, visitare il sito pubmatic.com/convert .

Informazioni su PubMatic:

PubMatic (Nasdaq: PUBM) è un’azienda tecnologica indipendente che massimizza il valore dei clienti offrendo la catena di approvvigionamento della pubblicità digitale del futuro. La piattaforma sell-side di PubMatic consente ai principali creatori di contenuti digitali su Internet di controllare l’accesso alle proprie risorse e di aumentare la monetizzazione, permettendo agli operatori di marketing di ottenere un ritorno sugli investimenti e di raggiungere un pubblico mirato attraverso formati e dispositivi pubblicitari. Dal 2006, il nostro approccio basato sull’infrastruttura ha permesso di elaborare e utilizzare in modo efficiente i dati in tempo reale. Grazie all’innovazione programmatica scalabile e flessibile, miglioriamo i risultati per i nostri clienti e sosteniamo una catena di approvvigionamento pubblicitario digitale dinamica e trasparente.

Contatti per la stampa:

Broadsheet Communications per PubMatic

pubmaticteam@broadsheetcomms.com

(917) 826-1103

