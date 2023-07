Met de lancering van Convert introduceert PubMatic een totaalaanbod voor commerce media

IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ en Wallapop maken gebruik van PubMatic-technologie om zowel hun on- als off-site prestaties te verbeteren.

NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, Californië, July 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), een onafhankelijk technologiebedrijf dat toekomstgerichte toeleveringsketens voor digitale reclame levert, kondigde vandaag de lancering aan van Convert , een centraal selfservice advertentieplatform voor commerce media. Convert is gebouwd op de wereldwijde cloudinfrastructuur van PubMatic en richt zich op commercemedianetwerken en hun adverteerders. Het maakt zowel on- als off-site monetisatie mogelijk, inclusief gesponsorde advertenties en CTV. Met Convert kunnen commercemedianetwerken hun waardevolle gegevens uit eerste hand benutten om hun doelpubliek op het open internet uit te breiden.



Toonaangevende merken, winkelketens en adverteerders zoals IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ en Wallapop zijn de samenwerking met PubMatic aangegaan voor de ontwikkeling en bekendmaking van het commerce mediaplatform.

Het nieuwe aanbod is afgestemd op zowel traditionele winkelketens als een verscheidenheid aan transactiegebaseerde bedrijven, zoals transportbedrijven, voedselbezorgers, reisorganisaties en andere online bedrijven die transacties verwerken.

Volgens de verwachtingen van GroupM zal de wereldwijde commercemediasector tegen 2025 goed zijn voor meer dan 140 miljard dollar. De opkomende digitale toeleveringsketen voor commerce media is erg gefragmenteerd, waardoor commercemedianetwerken en hun adverteerders gebruik moeten maken van verschillende technologieën om efficiënt te blijven.

Convert voorziet commercemedianetwerken van een centraal selfservice platform om de complexiteit en versnippering van de commercemediabranche op te vangen. Hierin worden essentiële monetisatie- en optimalisatiemogelijkheden voor gesponsorde advertenties, CTV, en video- en display-advertenties samengebracht. Als onafhankelijke, op privacy gerichte totaaloplossing biedt Convert transparante tarief- en prijsstructuren, in combinatie met automatisering en schaalbaarheid voor commerciële medianetwerken en adverteerders.

Het nieuwe platform vult de bestaande, via Connect aangeboden commerciële mediamogelijkheden van PubMatic aan. Connect werd in 2022 gelanceerd om omnichannel gegevenstoegang en -beheer mogelijk te maken voor verkopers, dichter bij de consument. Het gebruik van Connect om een breder publiek te bereiken, blijft toenemen naarmate mediabedrijven op zoek gaan naar nieuwe inkomstenbronnen met hoge winstmarges om hun gebruikelijke activiteiten aan te vullen. In Q2 van 2023 steeg het aantal commerceklanten van PubMatic met meer dan 50% ten opzichte van vorig jaar.

"We zijn erg enthousiast over de samenwerking met PubMatic aan oplossingen om retailmedia op één lijn te brengen", vertelt Glen Conybeare, Executive Lead, Retail Media, IPG Mediabrands. "We hebben een uitgelezen kans om onze merken hierin te begeleiden en onze retailpartners zijn een belangrijk onderdeel van ons ecosysteem, vooral degenen die internationaal actief zijn."

"Retailmedia is ondertussen een begrip geworden en heeft het potentieel om consumenten impactvolle ervaringen te bieden en tegelijk zakelijke groei te realiseren", aldus Paul Brooks, General Manager van Coles 360, onderdeel van de Coles Group, één van de grootste winkelketens in Australië. "We stellen vast dat veel bedrijven naar retailmedia toewerken. De snelle ontwikkeling van PubMatic en hun productontwikkeling en investeringen in retail- en commerce media zijn daar het bewijs van."

"dentsu richt zich op innovatie en integratie voor commerciële online adverteerders", vertelt Bruce Williams, EVP, Head of Performance Marketing bij dentsu Media US. "Dankzij de samenwerking met PubMatic kan dentsu waardevolle commerce- en retaildata benutten voor geavanceerde targeting en rapportage, wat resulteert in verbeterde prestaties binnen de gehele mediaketen. Samen met PubMatic verbeteren we onze resultaatgerichte end-to-end-benadering voor mediaplanning en leveren we onze klanten een totaalstrategie voor merkgerichte en commerciële media."

"Lyft stelt meerwaarde voor onze klanten en aandeelhouders voorop", aldus Kenan Saleh, GM, Head of Lyft Media. "Met deze nieuwe oplossing van PubMatic beschikken we over programmatische expertise, schaalbaarheid en een groter bereik om te innoveren, de relaties met onze adverteerders uit te bouwen en meer inkomsten te genereren."

"Hoewel commerce media steeds belangrijker wordt voor merken, worden de kanalen ook steeds gefragmenteerder", aldus Erin Madorsky, US Chief Strategy Officer bij MiQ. "MiQ hecht veel waarde aan de samenwerking met technologische marktleiders zoals PubMatic om onze klanten toegang te geven tot interessante doelgroepen en optimale bedrijfsresultaten te realiseren in de commerce mediasector."

"Wallapop is een bekende marktplaats die consumenten nieuwe mogelijkheden biedt", aldus Soma Lepcsenyi, Programmatic Manager bij Wallapop, een marktplaats voor gebruikte producten. "De knowhow van PubMatic op het gebied van programmatische media en de lancering van Convert ondersteunen onze bedrijfsdoelstellingen om nieuwe klantrelaties met consumenten en merken tot stand te brengen, de gebruikerservaring te verbeteren en meerwaarde te leveren voor adverteerders."

"Commerce media zal op termijn een extra groeifactor op de lange termijn creëren voor de activiteiten van PubMatic", aldus Peter Barry, VP Addressability en Commerce Media bij PubMatic. "Toegang tot de monetisatie van en controle over data zijn van cruciaal belang voor commerciële medianetwerken en hun adverteerders. PubMatic bezit bewezen leadership en ervaring in deze gebieden. Door substantiële investeringen in de ontwikkeling van klantspecifieke technologieën met Convert, kunnen we onze klanten in het volste vertrouwen meerwaarde blijven bieden."

Over PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) is een onafhankelijk technologiebedrijf dat de waarde van de klant maximaliseert door de toeleveringsketen van de toekomst voor digitale reclame te leveren. Via het verkoopplatform van PubMatic kunnen toonaangevende internationale digitale contentmakers op het open internet de toegang tot hun inventaris beheren en hun omzet verhogen door marketeers in staat te stellen het rendement op hun investeringen te verhogen en doelgroepen te bereiken in allerlei advertentie-indelingen op verschillende apparaten. Sinds 2006 maakt onze infrastructuurgestuurde aanpak de efficiënte verwerking en het gebruik van data in realtime mogelijk. Door schaalbare en flexibele programmatische innovatie te leveren, verbeteren we de resultaten van onze klanten en ondersteunen tegelijkertijd een levendige en transparante toeleveringsketen voor digitale reclame.

