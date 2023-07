PubMatic stellt mit der Einführung von Convert ein ganzheitliches Handelsmedienangebot vor

IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ und Wallapop nutzen die Technologie von PubMatic zur Steigerung der Onsite- und Offsite-Leistung

KEINE UNTERNEHMENSZENTRALE/REDWOOD CITY, Kalifornien (USA), July 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), ein unabhängiges Technologieunternehmen, das die Lieferkette der digitalen Werbung der Zukunft entwickelt, hat heute Convert angekündigt, eine einheitliche Self-Service-Werbeplattform für Handelsmedien. Auf der globalen Cloud-Infrastruktur von PubMatic aufbauend, ist Convert auf Handelsmediennetzwerke und ihre Werbetreibenden zugeschnitten und ermöglicht sowohl Onsite- als auch Offsite-Monetarisierung, einschließlich gesponserter Listinganzeigen und CTV. Convert hilft Handelsmediennetzwerken, ihre wertvollen Erstparteidaten für die Erweiterung der Zielgruppe im offenen Internet zu nutzen.



Führende Marken, Einzelhändler und Werbetreibende wie IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ und Wallapop haben sich PubMatic als Partner bei der Entwicklung und Ankündigung seiner Handelsmedienplattform angeschlossen.

Das neue Angebot richtet sich sowohl an traditionelle Einzelhändler als auch an eine Vielzahl von transaktionsbasierten Unternehmen wie Transport- oder Lebensmittellieferanten, Reiseunternehmen oder jedes skalierte Internetunternehmen, das Transaktionen verarbeitet.

Nach Angaben von GroupM wird der globale Markt für Handelsmedien bis 2025 voraussichtlich 140 Mrd. USD übersteigen. Die aufstrebende digitale Wertschöpfungskette der Handelsmedien ist stark fragmentiert, was dazu führt, dass Handelsmediennetzwerke und ihre Werbetreibenden auf mehrere Technologieebenen angewiesen sind, was zu Ineffizienzen führt.

Convert bietet Handelsmediennetzwerken eine einzige Self-Service-Plattform, die den komplexen und fragmentierten Handelsmedienmarktplatz rationalisiert. Es vereint wesentliche Monetarisierungs- und Optimierungsfunktionen für gesponserte Listings, CTV, Video und Display-Anzeigenformate. Convert ist eine unvoreingenommene, datenschutzorientierte Komplettlösung, die Transparenz in den Gebühren- und Preisstrukturen sowie Automatisierung und Skalierbarkeit für Mediennetzwerke und Werbetreibende gewährleistet.

Die neue Plattform ergänzt die bestehenden Möglichkeiten von PubMatic im Bereich Handelsmedien, die über Connect angeboten werden, der Omnichannel-Adressierungslösung, die 2022 auf den Markt gekommen ist und den Datenzugriff und die Kontrolle auf der Verkaufsseite, näher am Verbraucher, ermöglicht. Die Zahl der Handelsunternehmen, die Connect für die Erweiterung der Zielgruppe nutzen, nimmt weiter zu, da sie nach neuen, margenstarken Einnahmequellen zur Ergänzung ihrer traditionellen Geschäftsbereiche suchen. Im 2. Quartal 2023 verzeichnete PubMatic im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Zahl der Handelskunden um 50 %.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PubMatic bei Lösungen, die unserem Ziel der Vereinheitlichung der Einzelhandelsmedien entsprechen“, so Glen Conybeare, Executive Lead, Retail Media, IPG Mediabrands. „Uns eröffnet sich eine tolle Gelegenheit, unseren Marken dabei zu helfen, sich in diesem Bereich zurechtzufinden, und Einzelhandelspartner sind ein wichtiger Teil unseres Plattform-Ökosystems, insbesondere solche, die auf globaler Ebene arbeiten können.“

„Der Aufschwung der Einzelhandelsmedien ist gut dokumentiert, und das Potenzial für die Schaffung eindrucksvoller Erlebnisse für die Verbraucher und die Förderung des Geschäftswachstums ist immens“, so Paul Brooks, General Manager von Coles 360, einem Unternehmen der Coles Group, einem der größten Einzelhändler Australiens. „Wir beobachten, dass viele Unternehmen ihre Fähigkeiten ausbauen, um in den Einzelhandelsmediensektor einzusteigen. PubMatic bewegt sich schnell und die Produktentwicklung und Investitionen des Unternehmens in die Einzelhandels- und die Handelsmedien sind ein Beweis dafür.“

„dentsu ist bestrebt, Innovation und Integration für Werbetreibende im Bereich Handelsmedien im offenen Internet voranzutreiben“, so Bruce Williams, EVP, Head of Performance Marketing bei dentsu Media US. „Durch die Partnerschaft mit PubMatic kann dentsu wertvolle Handels- und Einzelhandelsdaten nutzen, um fortschrittliches Targeting und Reporting zu ermöglichen und die Leistung über die gesamte Medienlieferkette zu steigern. Mit Hilfe von PubMatic können wir unseren durchgängigen Ansatz für die Medienaktivierung weiter ausbauen und unseren Kunden ganzheitlichere Strategien für Marken- und Handelsmedien bieten.“

„Lyft ist bestrebt, seinen Kunden und Interessenvertretern einen Mehrwert zu bieten“, so Kenan Saleh, GM, Head of Lyft Media. „Diese neue Lösung von PubMatic bietet uns Zugang zu programmatischer Expertise, Skalierung und Reichweite, um unsere Beziehungen zu Werbetreibenden und die Umsatzmöglichkeiten, die wir schaffen, zu verbessern und auszubauen.“

„Da Handelsmedien für Marken immer wichtiger werden, werden auch die Zugangspunkte immer fragmentierter“, so Erin Madorsky, US Chief Strategy Officer, MiQ. „Für MiQ ist es wichtig, weiterhin Partnerschaften mit Technologieführern wie PubMatic einzugehen, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, mit geschätzten Käufern im Einzelhandel in Kontakt zu treten und erfolgreiche Geschäftsergebnisse im Bereich der Handelsmedien zu erzielen.“

„Wallapop ist ein führender Marktplatz, der Verbraucher mit neuen Möglichkeiten verbindet“, so Soma Lepcsenyi, Programmatic Manager bei Wallapop, einem Marktplatz für den Verkauf gebrauchter Produkte. „Die Expertise von PubMatic im Bereich programmatischer Medien und die Einführung von Convert werden unsere Geschäftsziele unterstützen, neue Beziehungen zu Verbrauchern und Marken zu schaffen, das Nutzererlebnis zu verbessern und den Wert, den wir für Werbetreibende bieten können, zu steigern.“

„Handelsmedien werden einen weiteren langfristigen Wachstumstreiber für das Geschäft von PubMatic schaffen“, so Peter Barry, VP of Addressability and Commerce Media bei PubMatic. „Datenzugriff, Monetarisierung und Kontrolle sind für Handelsmediennetzwerke und ihre Werbekunden von entscheidender Bedeutung, und PubMatic ist in diesen Bereichen seit langem führend und innovativ. Da wir mit Convert erhebliche Investitionen in die Entwicklung kundenspezifischer Technologien getätigt haben, sind wir zuversichtlich, dass wir den Wert für unsere Kunden weiter steigern können.“

Um mehr über Convert zu erfahren, besuchen Sie pubmatic.com/convert .

Über PubMatic:

PubMatic (Nasdaq: PUBM) ist ein unabhängiges Technologieunternehmen, das den Kundennutzen maximiert, indem es die Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung bereitstellt. Die Sell-Side-Plattform von PubMatic ermöglicht es den weltweit führenden Erstellern digitaler Inhalte über das offene Internet, den Zugriff auf ihr Inventar zu kontrollieren und die Monetarisierung zu steigern, indem sie es Vermarktern ermöglicht, den Return on Investment zu steigern und adressierbare Zielgruppen über Anzeigenformate und Geräte hinweg zu erreichen. Seit 2006 ermöglicht unser infrastrukturbasierter Ansatz die effiziente Verarbeitung und Nutzung von Daten in Echtzeit. Durch die Bereitstellung skalierbarer und flexibler programmatischer Innovationen verbessern wir die Ergebnisse für unsere Kunden und setzen uns gleichzeitig für eine lebendige und transparente Lieferkette für digitale Werbung ein.

