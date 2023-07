Responsabilité sociétale des entreprises : Boralex améliore sa performance et conserve sa médaille d’Or EcoVadis

PARIS, 26 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer l’obtention de la médaille d’Or EcoVadis pour la deuxième année consécutive. Cette médaille reconnaît la démarche positive adoptée par la Société dans l’amélioration continue de ses performances en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Elle est attribuée sur l’analyse de critères couvrant l'impact environnemental, la gestion des ressources humaines, l'éthique et les achats durables.



Boralex obtient une notation globale de 74/100, soit +5 points par rapport à 2022

Ce résultat permet à la Société de figurer dans le top 5 % des entreprises évaluées par EcoVadis

Entre autres éléments notables, Boralex a été remarquée pour le renforcement de ses actions en matière d’environnement et d’approvisionnement responsable ainsi que pour ses actions en faveur de la diversité, de l’inclusion et l’égalité des chances



« Recevoir la médaille d'Or EcoVadis pour la deuxième année consécutive est une preuve éloquente de notre engagement pour une transition énergétique responsable. Cette progression souligne le dévouement de nos équipes à participer à la création d’un monde meilleur pour les générations futures. Je les en remercie chaleureusement », a déclaré Mihaela Stefanov, vice-présidente principale, gestion intégrée des risques et responsabilité sociétale de l’entreprise.

« Notre engagement pour une RSE forte va au-delà de notre propre organisation. Ce n’est pas seulement une conviction, c’est une promesse envers nos parties prenantes. En plaçant la durabilité au cœur de nos actions, nous créons des relations solides et durables, fondées sur la confiance, et porteuses de valeur pour tous », a souligné Nicolas Wolff, premier vice-président et directeur général, Europe.

Pour plus de détails sur la stratégie de RSE de Boralex et ses engagements sur les enjeux environnementaux, de société et de gouvernance, consultez son rapport de RSE 2022.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 6 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

