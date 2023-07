Airshare poursuit sa croissance et prévoit de doubler sa flotte d’avions Challenger en multipropriété par une nouvelle entente portant sur des avions Challenger 3500 de Bombardier

Airshare s’engage à commander jusqu’à 20 autres 1 avions superintermédiaires Challenger 3500

La commande vient s’ajouter à l’engagement antérieur portant sur jusqu’à 20 avions Challenger, annoncé initialement en mai 2021

Le très populaire avion Challenger 3500 continue d’impressionner par sa combinaison ultime d’expérience raffinée en cabine, de fiabilité éprouvée et de performances supérieures

Société d’aviation privée comptant parmi celles qui croissent le plus rapidement aux États-Unis, Airshare a connu une très forte demande pour la plateforme Challenger par les clients en multipropriété, répondant à leur besoin de voyager d’un océan à l’autre dans un confort de premier ordre

MONTRÉAL, 26 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que la société d’aviation privée Airshare, de Kansas City, s’est engagée à commander jusqu’à 20 autres avions Challenger 3500. Grâce à cette nouvelle entente, Airshare prévoit de doubler la taille de sa flotte d’avions Challenger, soutenant la demande considérable enregistrée dès l’intégration initiale de cet avion dans son programme de multipropriété.

En mai 2021, Airshare a introduit à sa flotte le segment superintermédiaire par une commande allant jusqu’à 20 avions Challenger. Alors que l’entreprise d’aviation privée à croissance rapide continue à exercer les options prévues dans cette commande initiale, ce nouvel engagement supplémentaire portant sur des avions Challenger 3500 souligne que l’expérience client en douceur, efficace et fiable que procure l’aviation privée continue de susciter un grand intérêt auprès du public voyageur.

« L’accueil reçu par l’entrée des avions Challenger dans notre programme de multipropriété a été formidable, tant chez les nouveaux clients que chez les clients existants », a indiqué John Owen, président et chef de la direction d’Airshare. « Nous sommes ravis d’étendre notre engagement avec Bombardier et nous sommes impatients d’ajouter plusieurs autres Challenger 3500 à notre flotte. La force de notre partenariat a permis d’accélérer nos projets visant à commander plus de ces avions pour satisfaire à la demande des clients. »

« Toute l’équipe est extrêmement fière qu’Airshare continue à se fier à Bombardier pour accroître sa flotte », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Airshare et Bombardier partagent plusieurs valeurs communes : la quête de l’excellence et un travail inlassable pour offrir une expérience exceptionnelle à nos clients. Avec cette nouvelle commande, notre précieuse relation ne fait que se renforcer, alors que l’avion primé Challenger 3500 continue de rehausser l’expérience de vol d’Airshare grâce à sa combinaison ultime de performances et de confort. »

Le programme de multipropriété d’Airshare offre à chaque propriétaire de 1/16e de part d’Avion avec 20 journées et des heures de vol illimitées (selon l’attribution de journées par client avec une journée maximale de 14 heures de service d’équipage). Lorsque les détenteurs de part d’Airshare commencent et finissent leur voyage au même endroit, tout en gardant l’avion et l’équipage avec eux lorsqu’ils en ont besoin, ils économisent 25 pour cent de leur taux horaire. Conserver les mêmes pilotes et le même avion procure aux détenteurs de part en voyage une flexibilité ultime, car ils peuvent alors effectuer plusieurs escales et ajuster leur horaire rapidement. Airshare offre également son propre programme de carte avion, EMBARK, ainsi que des services de gestion d’avions, de nolisement à la demande et de maintenance.

Dernier-né de la plateforme superintermédiaire Challenger, l’avion Challenger 3500 offre un confort et une fiabilité inégalés, tout en procurant des performances supérieures et le vol en douceur emblématique de Bombardier. Ce plus récent ajout au portefeuille de Bombardier rehausse l’expérience des passagers en intégrant bon nombre des caractéristiques de la gamme d’avions Global de Bombardier, dont le fauteuil exclusif et révolutionnaire Nuage de Bombardier. Les passagers peuvent également profiter de l’expérience ultime en cabine, où technologie et design s’allient pour maximiser la productivité tout en offrant un environnement raffiné et relaxant.

Le Challenger 3500 est l’avion d’affaires à la conception la plus écoresponsable de sa catégorie. Il s’agit du premier avion d’affaires du segment des superintermédiaires dont une déclaration environnementale de produit a été publiée, attestant de l’empreinte environnementale de l’avion sur tout son cycle de vie.

La gamme d’avions Challenger a une réputation de premier ordre dans l’industrie pour la fiabilité et la sécurité. Avec plus de 900 avions d’affaires de la série Challenger 300 en service dans le monde entier, l’avion Challenger 3500 tire parti de l’excellente feuille de route de la gamme Challenger et affiche une ponctualité technique impressionnante de 99,8 %.

À propos d’Airshare

Airshare s’adapte à votre façon de voyager par avion. Fondée en 2000 et établie à Lenexa (Kansas), l’entreprise offre une série holistique de solutions d’aviation privée : multipropriété, cartes avion, services complets de gestion d’avions, nolisement et services de maintenance pour des avions de tierces parties. Airshare exploite une flotte d’avions superintermédiaires et légers dans le cadre de ses programmes de multipropriété et de carte d’avion EMBARK pour des clients du centre des États-Unis et de Floride. Elle fournit également des services complets de gestion d’avions et de nolisement à l’échelle nationale, tout en fournissant des services de maintenance complets pour des avions de tierces parties. Airshare a reçu l’accréditation de niveau 3 de l’IS-BAO et la cote de sécurité ARGUS Platine, répondant aux normes internationales d’opérations aériennes les plus élevées. Pour en savoir plus, visitez le site www.flyairshare.com .

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter @Bombardier .

Bombardier, Challenger, Challenger 3500, Global et Nuage sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

1 L’entente prévoit une commande ferme de 4 avions d’affaires Challenger 3500 et des options sur 16 autres avions Challenger 3500.

