Vibenomics, propriété de Mood Media, et Stingray Advertising créent le plus important réseau multimédia pour commerces de détail aux États-Unis

La plateforme de diffusion de publicités audio numériques en magasin permet aux annonceurs d’atteindre les consommateurs lors de plus de 800 millions de visites chaque mois

ATLANTA et MONTRÉAL, 25 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vibenomics, le service publicitaire de Mood Media, un important fournisseur de technologies expérientielles et de solutions multimédias pour environnements commerciaux, s’associe à Stingray Advertising, un fournisseur de premier plan de solutions publicitaires audio innovantes pour commerces de détail. Les deux entreprises joignent leurs forces pour créer le plus important réseau multimédia pour commerces de détail aux États-Unis. Cette collaboration visionnaire offrira aux annonceurs une portée inégalée en leur permettant d’atteindre plus de 800 millions de consommateurs chaque mois dans plus de 25 000 commerces d’un bout à l’autre des États-Unis. Ces commerces comprennent les plus grands noms d’une variété de secteurs – épiceries, pharmacies, dépanneurs, quincailleries et autres. La taille impressionnante de ce réseau offrira aux annonceurs une portée inégalée dans une variété de secteurs du commerce de détail. Un élargissement à d’autres secteurs verticaux est également prévu au courant de 2024.

Cet accord de vente hautement complémentaire entre les deux entreprises permettra de rationaliser la publicité programmatique à l’échelle des réseaux, en misant sur les capacités de pointe de Vibenomics. En conservant leurs relations clients existantes, les annonceurs profiteront d’une solution simple et efficace pour acheter une suite de publicités audio numériques destinée à l’ensemble du réseau combiné. Cette approche consolidée, combinée à des services de production clé en main professionnels et à un service complet de mesure de la performance, assure aux annonceurs une portée et une efficacité optimale à l’échelle nationale. La solution inclusive et exhaustive développée par Vibenomics et Stingray s’adresse aux clients d’une vaste gamme d’industries, des produits de consommation courants aux compagnies pharmaceutiques, en passant par les soins de santé, la technologie grand public, le divertissement et les marques non endémiques.

Cette annonce s’inscrit dans une période de croissance importante pour les réseaux multimédias pour commerces de détail. Les investissements dans ce secteur sont actuellement en hausse aux États-Unis : on s’attend à ce que les dépenses, évaluées à 31 milliards de dollars en 2021, dépassent les 61 milliards de dollars d’ici 2024. Cet essor rapide de la publicité audio en magasin est dû à sa capacité éprouvée d’influencer les consommateurs directement au point d’achat, et de dynamiser les ventes de manière constante et considérable. Mood Media et Stingray Advertising s’engagent à soutenir la croissance de leurs partenaires en proposant des solutions multimédias numériques en magasin à la fois complètes et conviviales, qui aident les commerces de détail à rationaliser la gestion de la diffusion audio, et les annonceurs à stimuler leurs ventes.

« À l’heure actuelle, la publicité en magasin est fragmentée et inégale », estime Malcolm McRoberts, chef de la direction de Mood Media. « Notre nouvelle relation avec Stingray Advertising représente un changement de paradigme pour les services médias pour espaces commerciaux. Ensemble, nous créons de nouvelles normes d’achats médias qui permettent de s’adresser aux consommateurs de façon plus efficace, à plus grande échelle. Notre solution s’inscrit dans la tendance actuelle à la bonification de l’expérience client dans les commerces de détail par des investissements de plus en plus importants dans les technologies numériques. »

« Cette collaboration entre Stingray et Mood Media donnera lieu au plus vaste réseau multimédia pour commerces de détail aux États-Unis », affirme Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « La portée inégalée rendue possible par notre collaboration offre des avantages uniques, notamment davantage de constance entre les réseaux, une plus grande transparence, et un coût pour mille (CPM) et un taux de remplissage plus prévisibles pour les détaillants. Notre alliance établit une nouvelle norme dans le domaine de la publicité pour commerces de détail aux États-Unis. »

Cette collaboration profitera également de l’éventail complet de solutions et de la portée internationale de Mood Media dans plus de 500 000 emplacements à l’échelle mondiale, de même que de l’expertise de Stingray, qui offre ses solutions expérientielles dans plus de 140 000 commerces aux quatre coins du globe, pour proposer aux annonceurs des opportunités jusqu’ici inégalées. Cette nouvelle plateforme remarquable permet aux marques d’atteindre leur public cible à grande échelle par l’intermédiaire de nombreux canaux médiatiques, et de maximiser ainsi leur portée et leur impact.

Pour découvrir le pouvoir exceptionnel de la collaboration entre Vibenomics et Stingray Advertising et en explorer les nouvelles capacités, consultez la foire aux questions à www.vibenomics.com/partnership-faqs/ ou https://corporate.stingray.com/partnership-faqs/.

À propos de Mood Media

Mood Media est le chef de file mondial des solutions médiatiques expérientielles. Sa mission est d’optimiser l’expérience du consommateur en magasin de manière à offrir une valeur ajoutée considérable pour les entreprises et les marques internationales. En tirant profit de technologies numériques évoluées, de contenus créatifs originaux et soigneusement sélectionnés, et d’une expertise de pointe du design, Mood propose la gamme la plus complète de solutions entièrement intégrées de l’industrie pour une expérience de magasinage toujours plus personnelle et plus engageante. Présent dans plus de 500 000 commerces dans plus de 140 pays, Mood atteint plus de 150 millions de consommateurs chaque jour. Pour en savoir davantage, visitez le www.us.moodmedia.com.

À propos de Vibenomics

Propriété de Mood Media, Vibenomics est un chef de file de la publicité numérique pour espaces commerciaux. Son réseau multimédia pour espaces commerciaux exclusif propose des solutions d’affichage, audio et expérientielles qui aident les détaillants à numériser l’expérience client, et les annonceurs à atteindre leurs clients plus efficacement. Cette solution clé en main complète unique en son genre offre l’omniprésence et les capacités de génération de revenus nécessaires pour propulser la prochaine génération de réseaux multimédias pour commerces de détail. Acquise par Mood Media en 2023, Vibenomics travaille de concert avec des centaines de marques de biens de consommation courants dans 50 catégories endémiques et non endémiques. L’entreprise prévoit étendre sa présence à plus de 500 000 emplacements commerciaux aux quatre coins du monde. Pour en savoir davantage, visitez le www.vibenomics.com.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

