Midland et Probe Gold recommencent le forage sur la découverte en cuivre-or-argent-molybdène sur l’option La Peltrie

MONTRÉAL, 25 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD), a le plaisir d’annoncer la reprise du forage sur la découverte d’un large système minéralisé en cuivre-or-argent-molybdène (« Cu-Au-Ag-Mo ») effectuée en 2022 sur la propriété La Peltrie Option (« la Propriété ») qui est en partenariat avec Probe Gold Inc. (« Probe »). Cet important système minéralisé est situé à 15 kilomètres au sud-est du gîte aurifère Zone 58N détenu par Agnico Eagle et à 25 kilomètres à l’ouest de l’ancienne mine Selbaie qui a produit 56,9 Mt titrant 0,87% Cu, 1,85% Zn, 39 g/t Ag et 0,55 g/t Au (production historique).



Faits saillants :

Nouveau programme de forage consistant en huit (8) sondages totalisant 2 700 mètres

Objectif de définir l’étendue d’un large système minéralisé en Cu-Au-Ag-Mo sur un intervalle de 345,5 mètres titrant 0,2% CuEq* dans le sondage de découverte qui demeure ouvert latéralement et en profondeur

qui demeure ouvert latéralement et en profondeur Nouvelles cibles de forage régionales sur des anomalies géophysiques (PP et VTEM)

Intervalles à plus hautes teneurs à l’intérieur de l’enveloppe minéralisée ayant titré jusqu’à 0,5% Cu et 3,6 g/t Ag sur 12 mètres ainsi que 1,0% Cu et 6,4 g/t Ag sur 3,7 mètres

Indique un potentiel pour un large système minéralisé ayant une grande favorabilité

Ce programme de forage consiste en un total de huit (8) sondages totalisant 2 700 mètres. Dans le secteur immédiat de la découverte par le sondage LAP-22-012 qui avait rapporté 0,2% CuEq* sur 345,5 mètres, cinq (5) sondages totalisant 1 750 mètres seront complétés afin de tester de nouvelles anomalies de polarisation provoqués (PP). Ces nouvelles anomalies ont été identifiées à l’hiver 2023 le long d’un axe minéralisé d’au moins 1,4 kilomètre de longueur interprété de direction nord-est. Des échantillons choisis historiques prélevés dans ce corridor avaient retourné jusqu’à 6,5% Cu, 1,2 g/t Au et 2,5% Cu (Source : SIGEOM Rapport GM55542). Cet axe minéralisé est défini par la présence de plusieurs échantillons de surface montrant des minéralisations en cuivre-or-argent-molybdène et où des travaux additionnels de prospection sont en cours.

Au cours de ce programme de forage, trois (3) sondages totalisant 950 mètres seront aussi complétés plus au sud-est sur des anomalies géophysiques (PP et VTEM) ainsi que sur une cible près du pluton de Carheil.

Mises en garde :

* Le Cuivre Équivalent ("CuEq") a été calculé en utilisant les prix des métaux de : 1 500,00$/oz Au, 3,25$/lb Cu, 15,00$/oz Ag, 15,00$/lb Mo. Les valeurs de CuEq sont pour des buts d’exploration seulement et n’incluent aucune estimation des récupérations métallurgiques.

Les épaisseurs vraies des intersections en forage rapportées dans ce communiqué ne peuvent pas être déterminées avec l’information actuellement disponible et sont donc rapportée en longueur carotte.

Les minéralisations retrouvées à Zone 58N et l’ancienne mine Selbaie peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur le projet La Peltrie de Midland/Probe décrites dans ce communiqué.

Contrôle de la qualité

Au cours de ce programme de forage, les échantillons pour analyses ont été prélevés de carottes de calibre NQ en sciant la carotte en deux et en envoyant une moitié au laboratoire et l’autre moitié conservée pour références futures. Un programme strict de contrôle de la qualité (QA/QC) a été appliqué à tous les échantillons; ceci inclut l’insertion de standards minéralisés et de blancs pour chaque groupe de 20 échantillons. Les analyses pour l’or ont été complétées par pyroanalyse avec une finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériel. Des réanalyses sont faites par pyroanalyse suivies par une finition gravimétrique sur les échantillons de 3,0 g/t Au ou plus. Des analyses d’or totales (Treillis métallique) sont complétées sur les échantillons qui présentent une grande variation du contenu en or ou la présence d’or visible. Les échantillons du sondage LAP-22-012 ont été également analysés en utilisant un groupe géochimique de 35 multi-éléments par digestion 4 acides suivi pat une finition ICP-MS (Induced Couple Plasma Spectrometry).

À propos de Probe

Probe est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec où la Société a défini un inventaire de plusieurs millions d’onces. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 500 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente, à hauteur de 526 millions $, de Probe Mines Limited à Goldcorp. Eldorado Gold Corporation détient actuellement une participation d’environ 10 % dans la Société.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Probe Gold Inc., la Société aurifère Barrick, BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

