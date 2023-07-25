Curia 扩展生物制剂生产能力，获取 Touchlight 的 doggybone DNA 使用权限

Curia 与 Touchlight 合作，扩大其 mRNA 生产业务，以便获取酶促 doggybone DNA (dbDNA™) 使用权限

奥尔巴尼，纽约州和汉普顿，英国, July 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia 是一家业界领先的合同研究、开发和制造组织；Touchlight 是一家在酶促 DNA 生产方面具有开创性的公司。今天，两家公司宣布达成了一项协议，协议为 Curia 和其客户提供一个简化的方式，方便获取 Touchlight 的 doggybone DNA (dbDNA)。该协议使 Curia 的 mRNA 生产业务得以扩展，并提供了一个额外的 DNA 原料来源，供 Curia 的客户立即使用。根据该协议，Touchlight 将代表 Curia 的客户直接生产 dbDNA。



“Curia 仍力求加强我们的生物制剂产品及端到端 mRNA 生产能力，”Curia 的研发总裁 Christopher Conway 表示。“通过与 Touchlight 的合作，我们增加了酶促 DNA，我们的客户将在可扩展性和上市速度方面获得关键优势。”

Touchlight 的 dbDNA 是一种线性、双链、共价闭合的 DNA 载体。DNA 作为制备 mRNA 疗法的模板。通过简单的酶促过程，也称为体外转录，遗传信息从 DNA 复制到 mRNA。然后，这个 mRNA 能够教导细胞生产用于治疗或预防疾病的精确蛋白质。Touchlight 的酶促 DNA 是通过无细胞酶促过程生产的，与传统的质粒 DNA 生产相比，其速度、质量和产能方面的优势无与伦比。

Karen Fallen，首席执行官，Touchlight 评论道：“我们非常高兴与 Curia 合作，以便进一步扩大对 dbDNA 作为关键起始材料的访问。”与其他 CDMO 合作是我们矢志实现 dbDNA 在市场上广泛普及的重要手段。Curia 正在构建一个全面的 mRNA 解决方案，该协议使两家公司都能扩大各自服务覆盖面。”

Touchlight 的 dbDNA 是一种创新的解决方案，适用广泛，功能多样，提高了 Curia 的 mRNA 生产能力，并作为其生物加工级质粒产品的补充。

关于 Curia

Curia 是一家领先的合同研究、开发和制造组织，为制药和生物制药客户提供从研发到商业生产的产品和服务。Curia 在美国、欧洲和亚洲的 29 个地点拥有近 4,000 名员工，帮助其客户实现理念，开发治愈性产品。访问 CuriaGlobal.com ，了解更多信息。

关于 Touchlight

Touchlight 是一家总部位于英国伦敦的私营 CDMO，专注于提供 DNA 服务和生产酶促产生的 doggybone DNA dbDNA™，以推动遗传药品的开发。Touchlight 提供快速的酶促 DNA 开发和生产，用于所有先进疗法的生产，包括 mRNA、病毒和非病毒基因疗法，以及 DNA API。dbDNA 是一个简化、线性、共价闭环结构，可以消除细菌序列。Touchlight 的革命性酶促生产平台可以实现前所未有的生产速度与规模，并能够处理尺寸和复杂度远超现有技术能力的基因。客户可以从临床前阶段开始得到支持，通过开发和供应，直至获得许可和技术转让以供内部使用。

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