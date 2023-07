Curia expande sua capacidade biológica com acesso ao DNA doggybone da Touchlight

Curia colabora com a Touchlight para expandir sua oferta de produção de mRNA para permitir o acesso ao DNA enzimático de doggybone (dbDNA™)

ALBANY, N.Y. e HAMPTON, Reino Unido, July 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Curia, uma organização líder em contratação de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, e a Touchlight, uma empresa pioneira na produção de DNA enzimático, anunciou hoje um acordo de fornecimento para a Curia e seus clientes de um acesso arrojado ao DNA doggybone (dbDNA) da Touchlight. O acordo expande as ofertas de produção de mRNA da Curia com uma fonte adicional diferenciada de matéria-prima de DNA imediatamente disponível para ser acessada pelos clientes da Curia. Sob o acordo, a Touchlight passará a produzir o dbDNA diretamente em nome dos clientes da Curia.



“A Curia continua empenhada a aprimorar nossas ofertas biológicas e capacidade de manufatura completa de mRNA”, disse Christopher Conway, presidente de P&D da Curia. “Com a adição do DNA enzimático por meio da nossa parceria com a Touchlight, nossos clientes terão uma vantagem essencial em termos de escalabilidade e velocidade no mercado.”

O dbDNA da Touchlight é um vetor de DNA linear, de fita dupla e fechado covalentemente. O DNA serve como modelo para terapias de mRNA. Através de um processo enzimático simples chamado transcrição in vitro, a informação genética é copiada do DNA para o mRNA. Este mRNA é então capaz de ensinar as células a produzir proteínas precisas que são usadas para tratar ou prevenir doenças. O DNA enzimático da Touchlight é produzido com um processo enzimático livre de células que oferece benefícios incomparáveis em velocidade, qualidade e capacidade quando comparado à produção tradicional de DNA de plasmídeo.

Karen Fallen, CEO da Touchlight, comentou: “É um grande prazer trabalhar com a Curia na maior expansão do acesso ao dbDNA como um material inicial essencial. O trabalho junto aos outros CDMOs é um componente essencial do nosso foco em permitir amplo acesso ao mercado de dbDNA. A Curia está criando uma solução abrangente de mRNA, e esse acordo permite que ambas as empresas ampliem sua oferta para um público mais amplo.”

O dbDNA da Touchlight é uma nova solução amplamente aplicável e versátil, avançando a capacidade de produção de mRNA da Curia como um complemento à sua oferta de plasmídeo de grau de bioprocessamento.

Sobre a Curia

A Curia é uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação que fornece produtos e serviços de P&D por meio da fabricação comercial para clientes farmacêuticos e biofarmacêuticos. Os quase 4.000 funcionários da Curia em 29 locais nos EUA, Europa e Ásia ajudam seus clientes a avançar da curiosidade para a cura. Saiba mais em CuriaGlobal.com .

Sobre a Touchlight

A Touchlight é uma CDMO de propriedade privada com sede em Londres, Reino Unido, focada no fornecimento de serviços de DNA e na fabricação de produtos enzimáticos doggybone DNA (dbDNA™) para permitir o desenvolvimento de medicamentos genéticos. A Touchlight fornece desenvolvimento e fabricação rápidos e enzimáticos de DNA para toda a produção de terapia avançada, incluindo mRNA, terapia gênica viral e não viral e API de DNA. O dbDNA é uma estrutura mínima, linear e covalentemente fechada, que elimina sequências bacterianas. A revolucionária plataforma de produção enzimática da Touchlight permite velocidade, escala e capacidade sem precedentes para o direcionamento de genes com um tamanho e complexidade impossíveis com as tecnologias atuais. Os clientes podem ser apoiados durante a fase pré-clínica, desenvolvimento e fornecimento, até o licenciamento e transferência de tecnologia para uso interno.

Contato da Curia:

Viana Bhagan

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Contato da Touchlight: