Sodexo annonce un partenariat stratégique entre Pluxee et Santander au Brésil

Paris, 25 juillet 2023

Pluxee (Sodexo Services Avantages & Récompenses) et Santander Brésil, l’une des plus grandes banques privées du pays, annoncent un partenariat stratégique pour renforcer le leadership de Pluxee sur le marché brésilien, avec 145 000 clients, 6,5 millions de consommateurs et un réseau de plus de 750 000 commerçants partenaires.

Cette nouvelle étape dans la stratégie de Pluxee, pour accélérer la croissance dans le domaine des titres restaurants et alimentaires, renforcera son leadership au Brésil avec la distribution exclusive des solutions d’avantages aux salariés Pluxee au sein du réseau Santander et l’intégration des expertises de Ben (l’activité d’avantages aux salariés de Santander).

Capitalisant sur 40 ans de présence dans le pays, ce partenariat permettra à Pluxee de renforcer significativement son réseau de distribution grâce à un accord de distribution exclusive de 25 ans au sein du large réseau d’agences et de banquiers Santander à travers le pays et de créer des synergies pour capter le potentiel du marché.

En complément de l’accord de distribution exclusive, Santander contribuera au partenariat par l’apport de Ben, son activité existante d’avantages aux salariés. Créé en 2019 pour compléter l’offre de la banque, Ben a construit une base technologique solide et un réseau de 3 000 clients, 600 000 consommateurs et plus de 400 000 commerçants partenaires.

« Le partenariat annoncé aujourd’hui avec Santander illustre notre stratégie de croissance à l’international présentée en 2022 qui a notamment mis l’accent sur notre cœur de métier des titres repas et alimentaires. L’extension du réseau de distribution dans le pays permettra d’accélérer la pénétration sur le segment des PME et d’accroître la part de marché de Pluxee au Brésil, l'un des plus importants marchés mondiaux en termes d'avantages aux salariés. Je suis convaincu du succès à venir tant pour Pluxee que pour Santander », a déclaré Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee.

« Santander est ravie de s'unir à Sodexo Avantages & Récompenses à travers un partenariat qui permettra de générer encore plus de valeur sur un marché compétitif à fort potentiel de croissance et ce, sous la nouvelle marque Pluxee. Nous partageons des valeurs culturelles communes, axées notamment sur le développement durable et l'établissement de relations fortes avec les clients, consommateurs, commerçants et communautés », a déclaré Gustavo Alejo, Directeur Financier de Santander au Brésil.

« Nous sommes impatients de travailler avec les équipes de Ben et de Santander pour accélérer notre stratégie et répondre à la demande croissante de solutions d'avantages aux salariés. Nous sommes pleinement convaincus que l'association des produits Pluxee et de la capacité de distribution du réseau de Santander apportera des résultats immédiats », a déclaré Thierry Guihard, Directeur Général de Pluxee au Brésil.

Dans le cadre de ce partenariat, Santander détiendra 20% de Pluxee Brésil. L'opération est soumise aux processus d'approbation du Conseil administratif de défense économique (CADE) et de la Banque centrale du Brésil. Pour Pluxee, la transaction sera relutive à partir de l'année 1 en termes de croissance, d'EBITDA et de marge.

À propos de Santander

Santander Brasil (SANB11) a démarré ses activités au Brésil en 1982, créant des structures wholesale et retail concurrentielles à travers les fusions et acquisitions de plus de 70 banques et entreprises. Elle fait partie du Groupe Santander, l'une des plus importantes banques au monde en valeur de marché, avec une présence majeure dans dix pays clés d'Europe et d'Amérique. Seule institution financière internationale à bénéficier d'une forte présence dans le secteur de la banque retail, elle emploie plus de 53 000 collaborateurs au service de 31,7 millions de clients actifs. Élue parmi les entreprises les plus durables de 2022 dans le guide des meilleures entreprises ESG de Exame, la banque vise à promouvoir davantage des pratiques commerciales inclusives et écologiquement responsables. Plus d'infos sur : www.santander.com.br.



À propos de Pluxee

Pluxee, principal partenaire mondial en matière d’avantages et d’engagement des employés, ouvre un monde d’opportunités pour aider chacun à profiter davantage de ce qui compte vraiment pour soi. A travers une gamme complète de solutions innovantes et digitales déployées dans 31 pays, Pluxee crée des expériences engageantes et personnalisées pour contribuer au bien-être des individus au travail et au-delà. Des repas aux offres de bien-être

et de mobilité en passant par l’alimentation, la culture ou les cadeaux, Pluxee conçoit et développe ses produits et services pour la valeur qu'ils apportent à chacun. Pluxee soutient le pouvoir d’achat et favorise le bien-être de plus de 36 millions de consommateurs, accompagne plus de 500 000 entreprises clientes à développer des relations plus fortes avec leurs employés, et simplifie chaque jour la vie d’1,7 million de commerçants partenaires. Fort de

son appartenance historique à Sodexo, référence mondiale dans l’univers des services reconnu pour ses engagements RSE et de l’engagement de ses 5.000 collaborateurs, Pluxee donne chaque jour les moyens à ses clients, partenaires et consommateurs de faire des choix plus responsables.

Pour en savoir plus : www.pluxeegroup.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences à haute valeur ajoutée, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin ou divertissement. Présents dans 53 pays, nos 422 000 collaborateurs servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe se distingue par son indépendance et son actionnariat familial de contrôle, son modèle de croissance responsable et son portefeuille d’activités intégrant des services de Restauration, de Facilities Management et des solutions d’avantages aux salariés. Cette offre diversifiée répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.



Chiffres clés de Sodexo

21,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2022

422 000 employés au 31 août 2022

#2 employeur privé basé en France dans le monde 53 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

15 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 29 juin 2023)

