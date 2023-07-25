雇主寻求具备当前和未来所需技能的商学院毕业⽣

GMAC 调查发现企业招聘⼈员所急需的⼈才及招聘趋势

弗吉尼亚州雷斯顿, July 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美国管理专业研究⽣⼊学委员会（GMAC）今⽇发布的⼀项针对企业招聘⼈员的调查报告显示，尽管宏观经济形式不利，不确定性因素迫在眉睫，但雇主们依然对雇⽤商学院毕业⽣保持信⼼。GMAC，代表全球各⼤顶尖商学院的全球协会，公布了其 2023 年调查结果，该调查探讨了雇主认为哪些技能将成为未来职场的必备技能，以及他们认为 MBA 和商学硕⼠应聘者在这些⽅⾯的准备程度如何。



雇主们表示，沟通、数据分析和战略能⼒是⽬前商学院毕业⽣最重要的⼀系列技能，多数雇主同时表示，这些技能的重要性将继续增加。值得注意的是，美国雇主对技术技能⼗分感兴趣并⼗分重视这些技能在未来的重要性，但他们认为，商学院毕业⽣可以在特定技术能⼒上做更好的准备。与其他地区相⽐，美国的招聘⼈员，以及他们在⾦融、会计等领域的同事对应聘者是否准备好使⽤⼀些重要的沟通技能更加挑剔，他们认为，商学院应该更加关注培养毕业⽣的跨⽂化技技能。

GMAC ⾸席执⾏官 Joy Jones 表示：“⼤多数雇主的反应表明商学院如今正在正确的⽅向上培养其毕业⽣，使他们具备在当前和将来⽇益重要的技能，以成功驾驭⼀个信息爆炸且受⼈⼯智能影响的世界。“我们相信，商学院及其毕业⽣将迎接挑战，提升⾯向未来的关键技能，⽆论是跨⽂化能⼒、Web3还是区块链、数字化沟通能⼒，这些能⼒将帮助他们在全球化的混合型组织中成⻓，并在持续变化的环境中产⽣有意义的影响。”

其它关键发现：

整体⽽⾔，雇主认为商学院毕业⽣⽐没有受过管理专业研究生教育的⼈才更具优势。亚洲地区和财富500强榜单上的雇主对商学院毕业⽣的能⼒和晋升潜⼒有着更为乐观的态度，但也更倾向于⼤量从“顶尖”商学院招收毕业⽣。与往年⼀致，雇主依然看重接受⾯授课程的⼈才，⽽⾮仅仅只有在线学位或微证书的⼈才。

GMAC 研究分析与传播总监，本调查报告作者 Andrew Walker 建议：“获得了在线学位的商学院毕业⽣应当根据雇主状况，以不同的⽅式来介绍⾃⼰的证书：亚洲的雇主更加看重学位本身，⽽美国和咨询业的雇主则更希望能够了解应聘者在学习中所获得的技能”、“与商学研究⽣学位相⽐，微证书可能不⼤能给雇主留下深刻的印象，但是它们所带来的技能也能受到⼀些雇主的⻘睐。”

调查还研究了宏观经济环境如何影响各个⾏业和全球各地的招聘与薪酬决策。令⼈振奋的是，即使考虑到通货膨胀的影响，2023 年美国 MBA 的薪资预计也将⾼于 2022 年的预测，但行业和商业硕⼠的薪资⽔平可能会降低。尽管有报告称经济衰退令⼈担忧，但 2023 年的招聘计划依然乐观，与 2022 年的实际结果相⽐，预计商业硕⼠的招聘会有⼀定的增⻓。

关于本调查

⼆⼗余年来， GMAC 的“企业雇主调查”为全球商学院毕业⽣和雇主提供了数据和⻅解，帮助他们了解当前的招聘趋势、薪酬状况、技能需求以及对 MBA 和商学硕⼠毕业⽣的看法。2023 年 1⽉⾄ 3 ⽉，GMAC 与其调查合作伙伴欧洲管理发展基⾦会 (EFMD) 和 MBA 职业服务与雇主联盟 (MBA CSEA) ⼀起，联合全球参与调查的各⼤研究⽣商学院的职业服务办公室，从来⾃ 34 个国家、代表 55% 的全球财富 500 强企业的 1,028 位受访者处收集了意⻅。GMAC 研究还与⼀家市场调查公司合作，招募更多的参与者，使总体样本更具全球代表性。

关于 GMAC

管理专业研究⽣⼊学考试委员会 (GMAC) 是⼀个使命导向的协会，由全球顶尖的各⼤研究⽣商学院组成。GMAC 为研究⽣管理教育⾏业提供世界⼀流的研究、⾏业会议、招聘⼯具与评估服务， 并提供资源、活动与服务来帮助指导考⽣完成他们的⾼等教育之旅。GMAC 拥有 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考试的所有权并负责其管理，它是使⽤最⼴泛的研究⽣商学院评估考试。

每年，超过 1,200 万潜在的学⽣通过 GMAC 的⽹站（包括 mba.com）了解 MBA 和商学硕⼠课程，与世界各地的学校建⽴联系，注册并准备考试，并获得成功申请 MBA 和商学硕⼠的建议。GMAC 还拥有⼦公司 BusinessBecause 和 GMAC Tours。作为⼀家全球性机构，GMAC 在中国、印度、英国和美国均设有办事处。

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